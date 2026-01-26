FOTO | Maia Sandu, vizită la Muzeul masacrului de la Katyn din Varșovia. „Să știm istoria ne ajută să înțelegem și să prețuim libertatea”

08:05

Peste 270 de persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă pe parcursul zilei de duminică, până la ora 18:00. Fluxul de pacienți nu se oprește, sala de așteptare rămâne plină, comunică IMU. Echipele de urgență au fost suplimentate, pentru a face față numărului mare de solicitări, transmite IPN.