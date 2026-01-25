Escrocherii cu ruda implicată în accident: O persoană a fost înșelată cu aproximativ 100 de mii de lei printr-un apel telefonic

16:15

Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi s-a abținut de la depunerea mărturiilor, fiind vizat într-o cauză conexă. Un alt martor nu s-a prezentat la ședință din motive de sănătate.