Un accidentul rutier a avut loc din cauza poleiului și a neechipării corespunzătoare a unui autovehicul

20:25

Republica Moldova începe în acest an cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), în cadrul platformei dedicate statelor candidate la aderare, alături de Ucraina. Este un pas important pentru conectarea la rețeaua europeană de expertiză în sănătate și securitate în muncă (SSM) și pentru acces gradual la sprijin, instrumente și bune practici ale Uniunii Europene.