Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina

În ajunul celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”, două localități din Moldova istorică au făcut un pas simbolic spre consolidarea relațiilor dintre ele. Orașul Sângera, din municipiul Chișinău, și comuna Ciurea, din județul Iași (România), au semnat un acord de înfrățire.