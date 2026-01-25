MEC: Instituțiile de învățământ vor decide dacă elevii vor veni luni la lecții
Radio Chisinau, 25 ianuarie 2026 20:10
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea aplica un regim special de desfășurare a lecțiilor, inclusiv în format online, pentru ziua de luni, 26 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteorologice dificile, generate de polei și ghețuș.
Acum 10 minute
20:10
Acum 4 ore
17:05
Serviciile municipale de profil, împreună cu Preturile de sector intervin pentru a combate ghețușul format pe traseele și trotuarele din capitală.
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina # Radio Chisinau
Papa Leon al XIV-lea a condamnat duminică „atacurile continue” din Ucraina, care expun populația la asprimea iernii, avertizând că prelungirea ostilităților „lărgește prăpastia dintre popoare” și îndepărtează tot mai mult posibilitatea unei „păci juste și durabile”.
16:35
Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: „Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaților săi mai multe capacități de apărare aeriană ca răspuns la atacurile rusești care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate și încălzire în toiul iernii.
Acum 6 ore
16:05
Mai multe persoane aflate în etate au fost ajutate de polițiști să coboare scările, să traverseze strada și să se deplaseze. Acțiunile au loc în contextul în care pe unele porțiuni de drum s-a format polei.
15:50
Transferurile de bani din străinătate au crescut la circa 1,66 miliarde de dolari în 2025 # Radio Chisinau
Transferurile de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova au totalizat peste 1,66 miliarde de dolari în 2025, înregistrând o creștere de 60 de milioane de dolari sau 3,8% față de anul precedent.
15:20
Un accidentul rutier a avut loc din cauza poleiului și a neechipării corespunzătoare a unui autovehicul # Radio Chisinau
Un accident rutier a fost înregistrat cu puțin timp în urmă, pe fondul poleiului format pe străzi și trasee, după ce un autovehicul nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece.
15:00
Cetățenii sunt îndemnați să adopte măsuri simple pentru reducerea consumului de energie în locuințe, în contextul temperaturilor scăzute din luna ianuarie, care determină pierderi mai rapide de căldură și un consum mai mare pentru încălzire.
14:50
14:25
Profit.ro: Economia Republicii Moldova este cât a județului Timiș și de 20 de ori mai mică decât a României. Economiile de pe cele două maluri ale Prutului se mișcă în tandem # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat preferința ca țara să se unească cu România, în cazul unui referendum intern reușit.
Acum 8 ore
14:05
Șeful Armatei române: În România urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani # Radio Chisinau
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului-Major al Apărării, a explicat că NATO va continua să contribuie cu forțe pentru apărarea României. Totodată, Statele Unite vor îmbunătăți calitatea și legalitatea forțelor dislocate în România.
13:50
Educația este una dintre cele mai solide punți zidite între România și Republica Moldova. România susține constant modernizarea și dezvoltarea sistemului educațional, investind în oameni, cunoaștere și viitor. Zeci de proiecte educaționale sunt susținute în fiecare an prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
13:25
Președintele Vladimir Zelenski afirmă că „s-au discutat multe” în cadrul discuțiilor trilaterale, pe care le-a calificat drept „constructive”.
13:05
irculația rutieră se desfășoară în condiții dificile pe traseele naționale M-1 și M-2, în special în zona localității Ulmu, unde șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită.
12:45
Diplomații ruși nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricții intră în vigoare începând de azi # Radio Chisinau
Măsurile care restricționează libertatea de circulație a diplomaților ruși în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică, pentru a proteja blocul comunitar de spionaj și dezinformări.
12:25
Creștinii ortodocși de stil vechi o celebrează pe Sfânta Tatiana. Află câte femei din Moldova poartă acest nume # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși o cinstesc astăzi, 25 ianuarie, pe Sfânta Muceniță Tatiana, făcătoare de minuni și ocrotitoarea tinerilor. În R. Moldova își sărbătoresc onomastica 96.834 de femei care poartă numele în cinstea sfintei Mucenițe. În lume, Sfânta Tatiana este ocrotitoarea tinerilor și studenților.
Acum 12 ore
12:05
În Republica Moldova femeile reprezintă doar 18% dintre beneficiarii subvențiilor agricole și doar 14% dintre fermele cu statut juridic sunt conduse de femei. Datele sunt prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în contextul în care acest an este declarat Anul internațional al femeii fermier. Astfel, autoritățile anunță noi măsuri pentru susținerea antreprenoriatului feminin în mediul rural.
11:45
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent electric. Mii de zboruri anulate # Radio Chisinau
Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, înaintea unei furtuni-monstru de iarnă, care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 180.000 de consumatori, până în Texas, și amenință să paralizeze statele din est cu ninsori abundente.
11:25
Depozitele bancare au crescut în decembrie 2025 cu 38,6% față de luna noiembrie și au ajuns la 4,94 de miliarde de lei.
11:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 25 ianuarie, precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul R. Moldova, izolat se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se va semnala ghețuș.
10:55
MAI: „În urma temperaturilor scăzute din ultimele ore, trotuarele și drumurile sunt alunecoase și reprezintă un risc” # Radio Chisinau
În urma temperaturilor scăzute din ultimele ore, trotuarele și drumurile sunt alunecoase și reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor, anunță MAI.
10:45
Cetățenii sunt avertizați asupra riscurilor sporite generate de gheața formată pe trotuare și carosabil, după scăderea temperaturilor înregistrată în ultimele ore în mai multe localități din R. Moldova.
10:25
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie.
10:05
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, la această oră, pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață. În continuare, în unele regiuni din nordul, centrul și sudul țării, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare.
09:45
UE alocă 10 milioane de euro pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și Consiliul Europei au semnat un acord privind finanțarea unei echipe preliminare care va pregăti înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, în cadrul Consiliului Europei, a informat, sâmbătă, Comisia Europeană.
09:30
Escrocherii cu ruda implicată în accident: O persoană a fost înșelată cu aproximativ 100 de mii de lei printr-un apel telefonic # Radio Chisinau
Un nou caz de escrocherie a fost înregistrat în capitală, în urma căruia o persoană a fost deposedată de circa 100.000 de lei.
09:05
VIDEO | Alexandru Munteanu: „Reforma administrației publice locale vizează servicii mai bune și primării mai puternice” # Radio Chisinau
Guvernul a inițiat procesul de pregătire a reformei administrației publice locale, care are ca obiectiv principal îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, consolidarea capacităților primăriilor și creșterea eficienței în atragerea și absorbția fondurilor europene, transmite MOLDPRES.
Ieri
17:25
Funcționari din Fălești și Sângerei, instruiți în domeniul integrității și prevenirii corupției # Radio Chisinau
Aproximativ 150 de angajați din sectorul public din raioanele Fălești și Sângerei au participat, în această săptămână, la activități de instruire și informare anticorupție organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul mai multor campanii de prevenire a corupției.
17:05
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă” # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat, vineri, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, că, deși ediția din acest an a fost dominată de discuții despre securitate, miza centrală a rămas economia și cooperarea internațională.
16:45
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare # Radio Chisinau
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare, măsură menită să reducă greutatea ghiozdanelor și să îmbunătățească confortul copiilor la școală.
16:25
Situația la frontieră: 13 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 48.008 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 11.221 traversări.
16:05
Premierul României, Ilie Bolojan de Ziua Unirii Principatelor Române: Progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova, subliniind că momentul istoric de la 24 ianuarie 1859 a deschis drumul României moderne și rămâne un reper pentru prezent.
15:45
Noua strategie de apărare a SUA: Europa este în continuare importantă, dar nu prioritară # Radio Chisinau
Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO și un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne și descurajării Chinei, conform noii strategii naționale de apărare a administrației președintelui Donald Trump, publicată vineri seară.
15:25
Decizie definitivă în cazul judecătorului Grigore Dașchevici: Este exclus din sistem pentru șase ani # Radio Chisinau
Judecătorul Grigore Dașchevici, fost magistrat al Curții de Apel Centru, a pierdut definitiv dreptul de a contesta rezultatul evaluării externe. Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de acesta împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, care a acceptat raportul Comisiei de vetting privind nepromovarea evaluării. În consecință, Dașchevici este decăzut din dreptul de a exercita funcția de judecător pentru o perioadă de șase ani.
15:10
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în conflict cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.
14:45
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie.
14:25
Târgul de Crăciun din PMAN se va închide pe 25 ianuarie, zi când va fi organizată o tombolă # Radio Chisinau
Târgul de Crăciun din acest an se încheie duminică, 25 ianuarie, cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale. Pe scena din centrul capitalei vor evolua formațiile DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu. Surpriza serii va fi o tombolă, organizată de Primăria Chișinău. Autoritățile anunță premiul cel mare – o motocicletă, precum și alte zeci de premii.
14:05
Pe drumurile din R. Moldova se circulă în condiții de iarnă. Drumarii sunt la datorie # Radio Chisinau
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
13:45
Poliția de Frontieră anunță o creștere semnificativă a utilizării platformei electronice e-Permis, serviciu lansat în februarie 2023, care permite solicitarea online a permiselor și avizelor necesare pentru activități în zona de frontieră.
13:25
Atac rusesc asupra Kievului și Harkovului. O persoană a murit, alte 15 au fost rănite # Radio Chisinau
Rusia a lansat, sâmbătă dimineața, atacuri asupra celor mai mari două orașe din Ucraina, soldate cu cel puțin un mort și alte 15 persoane rănite în capitala Kiev și în Harkov, în nord-estul țării, relatează Reuters.
13:05
Un bărbat a fost împușcat în Chișinău. Principalul suspect a fugit în stânga Nistrului # Radio Chisinau
Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Chișinău a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Chișinău. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
12:45
Mesajul ÎPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române # Radio Chisinau
Cu ocazia aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, Înaltpreasfințitul Părinte PETRU, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, adresează un mesaj de felicitare tuturor românilor din Basarabia.
12:25
Eugeniu Osmochescu la București: „Suntem deschiși să continuăm colaborarea, pentru intensificarea relațiilor comerciale și investiționale moldo-române” # Radio Chisinau
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu a participat la evenimentul de lansare a Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR) la București, eveniment care a marcat totodată opt ani de activitate a AIR în Republica Moldova.
12:05
Mai multă transparență legislativă la Parlament: echipamentul pentru transmisiunile live va fi modernizat cu sprijinul Elveției # Radio Chisinau
Echipamentul utilizat pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile vor fi acoperite de partenerii de dezvoltare elvețieni. Secretariatul Parlamentului a anunțat lansarea unei proceduri de achiziție publică pentru camere video, software și alte echipamente necesare asigurării transmisiunilor live.
11:50
Guvernatoarea BNM Anca Dragu, la București: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi, la București, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), eveniment organizat la Palatul Parlamentului, care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova.
11:25
Vremea se va menține predominant noroasă în zilele de weekend, sâmbătă, 24 ianuarie, și duminică, 25 ianuarie, cu precipitații slabe izolate și temperaturi în creștere ușoară, potrivit prognozei meteorologice.
11:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 24 ianuarie 2026.
10:45
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire, marcată la 24 ianuarie, eveniment istoric prin care Moldova și Țara Românească l-au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza, punând bazele statului român modern.
10:25
Președintele Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani: „Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan se află sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a stat de vorbă cu elevii și a decorat instituția de învățământ.
10:05
A fost semnat un acord de înfrățire între două localități din R. Moldova și România # Radio Chisinau
În ajunul celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”, două localități din Moldova istorică au făcut un pas simbolic spre consolidarea relațiilor dintre ele. Orașul Sângera, din municipiul Chișinău, și comuna Ciurea, din județul Iași (România), au semnat un acord de înfrățire.
