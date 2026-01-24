Funcționari din Fălești și Sângerei, instruiți în domeniul integrității și prevenirii corupției

14:45

Prioritățile anunțate de președinta Maia Sandu pentru anul 2026 nu aduc schimbări majore de direcție, ci mai degrabă o consolidare a temelor deja cunoscute, precum securitatea, integrarea europeană și justiția, comentează analiștii de la Chișinău. Maia Sandu își asumă mai clar rolul în politica externă și de securitate, în timp ce Guvernul rămâne axat pe politicile economice și sociale, mai spun experții, subliniind faptul că discursul președintei Sandu reflectă adaptarea la riscurile regionale și la presiunile interne.