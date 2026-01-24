Funcționari din Fălești și Sângerei, instruiți în domeniul integrității și prevenirii corupției
Radio Chisinau, 24 ianuarie 2026 17:25
Aproximativ 150 de angajați din sectorul public din raioanele Fălești și Sângerei au participat, în această săptămână, la activități de instruire și informare anticorupție organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul mai multor campanii de prevenire a corupției.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
17:25
Acum o oră
17:05
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă” # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat, vineri, după participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, că, deși ediția din acest an a fost dominată de discuții despre securitate, miza centrală a rămas economia și cooperarea internațională.
Acum 2 ore
16:45
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare # Radio Chisinau
Toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au fost dotate cu dulapuri de depozitare pentru elevii din clasele primare, măsură menită să reducă greutatea ghiozdanelor și să îmbunătățească confortul copiilor la școală.
16:25
Situația la frontieră: 13 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 48.008 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 11.221 traversări.
16:05
Premierul României, Ilie Bolojan de Ziua Unirii Principatelor Române: Progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale # Radio Chisinau
Premierul României, Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul Zilei Unirii Țării Românești cu Moldova, subliniind că momentul istoric de la 24 ianuarie 1859 a deschis drumul României moderne și rămâne un reper pentru prezent.
Acum 4 ore
15:45
Noua strategie de apărare a SUA: Europa este în continuare importantă, dar nu prioritară # Radio Chisinau
Statele Unite vor rămâne un aliat cheie al NATO și un partener al Europei, dar vor acorda prioritate apărării interne și descurajării Chinei, conform noii strategii naționale de apărare a administrației președintelui Donald Trump, publicată vineri seară.
15:25
Decizie definitivă în cazul judecătorului Grigore Dașchevici: Este exclus din sistem pentru șase ani # Radio Chisinau
Judecătorul Grigore Dașchevici, fost magistrat al Curții de Apel Centru, a pierdut definitiv dreptul de a contesta rezultatul evaluării externe. Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de acesta împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, care a acceptat raportul Comisiei de vetting privind nepromovarea evaluării. În consecință, Dașchevici este decăzut din dreptul de a exercita funcția de judecător pentru o perioadă de șase ani.
15:10
Mii de kilometri de garduri electrice vor fi instalate în România, pentru a limita situațiile în care oamenii ajung în conflict cu animale sălbatice, mai ales în comunitățile unde incidentele cu ursul brun sunt frecvente.
14:45
Universitatea de Stat a dat start procesului de alegere a noului rector. Sesiunea de depunere a dosarelor pentru funcția de rector a început vineri, 23 ianuarie, și se încheie pe 6 februarie.
14:25
Târgul de Crăciun din PMAN se va închide pe 25 ianuarie, zi când va fi organizată o tombolă # Radio Chisinau
Târgul de Crăciun din acest an se încheie duminică, 25 ianuarie, cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale. Pe scena din centrul capitalei vor evolua formațiile DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu. Surpriza serii va fi o tombolă, organizată de Primăria Chișinău. Autoritățile anunță premiul cel mare – o motocicletă, precum și alte zeci de premii.
14:05
Pe drumurile din R. Moldova se circulă în condiții de iarnă. Drumarii sunt la datorie # Radio Chisinau
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND).
Acum 6 ore
13:45
Poliția de Frontieră anunță o creștere semnificativă a utilizării platformei electronice e-Permis, serviciu lansat în februarie 2023, care permite solicitarea online a permiselor și avizelor necesare pentru activități în zona de frontieră.
13:25
Atac rusesc asupra Kievului și Harkovului. O persoană a murit, alte 15 au fost rănite # Radio Chisinau
Rusia a lansat, sâmbătă dimineața, atacuri asupra celor mai mari două orașe din Ucraina, soldate cu cel puțin un mort și alte 15 persoane rănite în capitala Kiev și în Harkov, în nord-estul țării, relatează Reuters.
13:05
Un bărbat a fost împușcat în Chișinău. Principalul suspect a fugit în stânga Nistrului # Radio Chisinau
Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Chișinău a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Chișinău. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
12:45
Mesajul ÎPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române # Radio Chisinau
Cu ocazia aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, Înaltpreasfințitul Părinte PETRU, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, adresează un mesaj de felicitare tuturor românilor din Basarabia.
12:25
Eugeniu Osmochescu la București: „Suntem deschiși să continuăm colaborarea, pentru intensificarea relațiilor comerciale și investiționale moldo-române” # Radio Chisinau
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu a participat la evenimentul de lansare a Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR) la București, eveniment care a marcat totodată opt ani de activitate a AIR în Republica Moldova.
12:05
Mai multă transparență legislativă la Parlament: echipamentul pentru transmisiunile live va fi modernizat cu sprijinul Elveției # Radio Chisinau
Echipamentul utilizat pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile vor fi acoperite de partenerii de dezvoltare elvețieni. Secretariatul Parlamentului a anunțat lansarea unei proceduri de achiziție publică pentru camere video, software și alte echipamente necesare asigurării transmisiunilor live.
11:50
Guvernatoarea BNM Anca Dragu, la București: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi, la București, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), eveniment organizat la Palatul Parlamentului, care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova.
Acum 8 ore
11:25
Vremea se va menține predominant noroasă în zilele de weekend, sâmbătă, 24 ianuarie, și duminică, 25 ianuarie, cu precipitații slabe izolate și temperaturi în creștere ușoară, potrivit prognozei meteorologice.
11:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 24 ianuarie 2026.
10:45
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire, marcată la 24 ianuarie, eveniment istoric prin care Moldova și Țara Românească l-au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza, punând bazele statului român modern.
10:25
Președintele Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani: „Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan se află sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a stat de vorbă cu elevii și a decorat instituția de învățământ.
10:05
A fost semnat un acord de înfrățire între două localități din R. Moldova și România # Radio Chisinau
În ajunul celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”, două localități din Moldova istorică au făcut un pas simbolic spre consolidarea relațiilor dintre ele. Orașul Sângera, din municipiul Chișinău, și comuna Ciurea, din județul Iași (România), au semnat un acord de înfrățire.
09:50
Militarul care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești și s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, a decedat, astăzi, la ora 3:50, la spital.
Acum 12 ore
09:25
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită la Iași. R. Moldova este reprezentată de o delegație a primarilor # Radio Chisinau
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită astăzi la Iași. În capitala unității naționale, vor fi organizate o serie de evenimente dedicate acestui moment istoric.
09:05
În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859 – numită, pe nedrept, și „Mica Unire”, act istoric realizat sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un demers de voință politică al celor două principate românești, Moldova și Țara Românească, prima etapă, dar extrem de importantă, în crearea statului unitar român modern.
Acum 24 ore
21:05
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la consultările cu organizațiile societății civile: „Ne dorim ca această reformă să fie un proiect național, nu doar un proiect al Guvernului” # Radio Chisinau
Reprezentanții organizațiilor societății civile și-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ în elaborarea conceptului reformei administrației publice locale și a informa pe larg cetățenii din întreaga țară despre beneficiile acesteia. Discuțiile la acest subiect au avut loc la Guvern.
20:45
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra pericolului major de prăbușire sub gheața subțire de pe lacuri, râuri și iazuri, în contextul încălzirii prognozate pentru perioada 23-30 ianuarie 2026.
20:25
Republica Moldova începe în acest an cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă # Radio Chisinau
Republica Moldova începe în acest an cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), în cadrul platformei dedicate statelor candidate la aderare, alături de Ucraina. Este un pas important pentru conectarea la rețeaua europeană de expertiză în sănătate și securitate în muncă (SSM) și pentru acces gradual la sprijin, instrumente și bune practici ale Uniunii Europene.
20:05
Pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA a fost suspendat de UE, pentru șase luni # Radio Chisinau
Comisia Europeană a anunțat vineri că va propune suspendarea pe termen de șase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie, transmite Reuters.
19:45
Atenție călători: Trafic intens la vama Costești, pe sensul de ieșire din R. Moldova # Radio Chisinau
La punctul de trecere a frontierei Costești se înregistrează, la această oră, trafic majorat de persoane și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
19:25
Ministrul Energiei oferă clarificări privind calitatea motorinei comercializate în Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări suplimentare referitoare la incidentele semnalate în ultimele zile, legate de presupusa calitate nesatisfăcătoare a motorinei comercializate pe piața din Republica Moldova.
19:05
Drumarii desfășoară lucrări de combatere a lunecușului pentru asigurarea circulației rutiere # Radio Chisinau
Drumarii efectuează lucrări de combatere a lunecușului, răspândirea materialului antiderapant și curățarea părții carosabile de zăpadă. Intervențiile au loc pe sectoarele de drum din nordul, centrul și sudul țării.
18:45
Doi cetățeni străini, originari din Tadjikistan și Azerbaidjan, au fost expulzați vineri din Moldova, după ce s-a constatat că au depășit termenul legal de ședere. Ambii s-au ales cu interdicție de intrare în țară pentru cinci ani.
18:25
Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech. Care au fost subiectele abordate # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fintech-ul Fagura.
18:10
Zestrea Neamului | Raisa Lungu: "Dacă aș putea, aș dormi în costumul tradițional pentru că este cel mai frumos" (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:55
În perioada 16–22 ianuarie 2026, carabinierii au documentat 107 contravenții, au legitimat 164 de persoane și au intervenit la 35 de apeluri de urgență recepționate prin serviciul 112. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Carabinieri.
Ieri
17:40
Gala Sportului 2025 | Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci au fost desemnați sportivii anului, la Gala Sportului 2025 # Radio Chisinau
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii.
17:25
Republica Moldova a inițiat negocierile cu Provincia Quebec privind Acordul în domeniul securității sociale # Radio Chisinau
În perioada 20–23 ianuarie 2026, în Quebec, au avut loc negocierile asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Provincia Quebec în domeniul securității sociale, cu participarea delegației Republicii Moldova, compusă din Cristina Jandîc-Vintilă, Secretară generală adjunctă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaeș, Șefa direcției politici de asigurări sociale la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Elena Țîbîrnă, Directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale.
17:05
Demers la Interpol pentru căutarea internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a ex-șefului Direcției 5 din cadrul MI, Valeriu Cojocaru # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Cojocaru, ambii condamnați în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
16:50
Nestle, Danone și Lactalis, cele mai mari trei companii producătoare de lactate la nivel mondial, au retras de pe piață loturi de lapte praf pentru sugari, în mai multe țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică. Retragerile vizează formule pentru sugari considerate premium, după ce analizele au indicat prezența cerulidei, o toxină asociată cu bacteria „Bacillus cereus”, care poate provoca simptome digestive precum vărsături, diaree și dureri abdominale.
16:30
Un polițist a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă. Prin aceeași sentință, inculpatul a fost amendat cu 300 000 de lei.
16:15
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc # Radio Chisinau
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi s-a abținut de la depunerea mărturiilor, fiind vizat într-o cauză conexă. Un alt martor nu s-a prezentat la ședință din motive de sănătate.
16:00
Antonio Costa: Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, uniți de valori comune și interese de securitate # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, uniți de valori comune și interese de securitate, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, după reuniunea informală a liderilor UE, desfășurată joi seara la Bruxelles.
15:55
15:35
Ministerul Culturii marchează „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” printr-un amplu program de evenimente # Radio Chisinau
Ministerul Culturii, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, instituțiile de învățământ și organizațiile culturale, anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
15:25
Servicii extrașcolare moderne pentru copiii din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al UE # Radio Chisinau
Mii de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive. Acest lucru va fi posibil grație unui grant în valoare de 500 de mii de euro acordat de Uniunea Europeană.
15:05
CEDO examinează noi plângeri privind presupuse abuzuri comise în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse un grup de cauze care vizează pretinse detenții ilegale și rele tratamente comise în stânga Nistrului. Potrivit Asociației Promo-LEX, 18 dintre dosarele comunicate sunt reprezentate de avocații organizației.
14:45
Analiști politici: Accentul pus în prioritățile președinției pe reziliența Ucrainei și pe relația specială cu România reflectă o înțelegere profundă a securității regionale, coordonată între Chișinău și București # Radio Chisinau
Prioritățile anunțate de președinta Maia Sandu pentru anul 2026 nu aduc schimbări majore de direcție, ci mai degrabă o consolidare a temelor deja cunoscute, precum securitatea, integrarea europeană și justiția, comentează analiștii de la Chișinău. Maia Sandu își asumă mai clar rolul în politica externă și de securitate, în timp ce Guvernul rămâne axat pe politicile economice și sociale, mai spun experții, subliniind faptul că discursul președintei Sandu reflectă adaptarea la riscurile regionale și la presiunile interne.
14:10
Experți: Ne așteptăm ca după luna martie linia Vulcănești-Chișinău să fie funcțională și să permită transportarea energiei electrice în orice moment # Radio Chisinau
Testările liniei electrice Vulcănești-Chișinău au început cu rezultate pozitive, iar punerea în funcțiune este așteptată după luna martie. Până atunci, Rep. Moldova rămâne dependentă de linia existentă care trece prin Ucraina și prin regiunea transnistreană, expusă riscurilor în contextul războiului din regiune, avertizează experții, transmite Radio Chișinău.
