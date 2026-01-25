Cetățenii sunt avertizați asupra riscurilor gheții formate pe drumuri și trotuare

16:50

Nestle, Danone și Lactalis, cele mai mari trei companii producătoare de lactate la nivel mondial, au retras de pe piață loturi de lapte praf pentru sugari, în mai multe țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică. Retragerile vizează formule pentru sugari considerate premium, după ce analizele au indicat prezența cerulidei, o toxină asociată cu bacteria „Bacillus cereus”, care poate provoca simptome digestive precum vărsături, diaree și dureri abdominale.