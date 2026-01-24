Mesajul ÎPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române
Radio Chisinau, 24 ianuarie 2026 12:45
Cu ocazia aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, Înaltpreasfințitul Părinte PETRU, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, adresează un mesaj de felicitare tuturor românilor din Basarabia.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
13:05
Un bărbat a fost împușcat în Chișinău. Principalul suspect a fugit în stânga Nistrului # Radio Chisinau
Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Chișinău a fost rănit prin împușcare de persoane necunoscute. Incidentul a avut loc pe 22 ianuarie în curtea unui bloc de locuințe de pe bulevardul Dacia din Chișinău. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Acum 30 minute
12:45
Mesajul ÎPS Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române # Radio Chisinau
Cu ocazia aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, Înaltpreasfințitul Părinte PETRU, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, adresează un mesaj de felicitare tuturor românilor din Basarabia.
Acum o oră
12:25
Eugeniu Osmochescu la București: „Suntem deschiși să continuăm colaborarea, pentru intensificarea relațiilor comerciale și investiționale moldo-române” # Radio Chisinau
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu a participat la evenimentul de lansare a Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR) la București, eveniment care a marcat totodată opt ani de activitate a AIR în Republica Moldova.
Acum 2 ore
12:05
Mai multă transparență legislativă la Parlament: echipamentul pentru transmisiunile live va fi modernizat cu sprijinul Elveției # Radio Chisinau
Echipamentul utilizat pentru transmisiunea în direct a ședințelor publice ale Parlamentului va fi modernizat, iar costurile vor fi acoperite de partenerii de dezvoltare elvețieni. Secretariatul Parlamentului a anunțat lansarea unei proceduri de achiziție publică pentru camere video, software și alte echipamente necesare asigurării transmisiunilor live.
11:50
Guvernatoarea BNM Anca Dragu, la București: „Republica Moldova livrează rezultate concrete pentru investitori” # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi, la București, la lansarea Reprezentanței Asociației Investitorilor din România (AIR), eveniment organizat la Palatul Parlamentului, care marchează opt ani de activitate a organizației în Republica Moldova.
11:25
Vremea se va menține predominant noroasă în zilele de weekend, sâmbătă, 24 ianuarie, și duminică, 25 ianuarie, cu precipitații slabe izolate și temperaturi în creștere ușoară, potrivit prognozei meteorologice.
Acum 4 ore
11:05
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 24 ianuarie 2026.
10:45
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Mica Unire, marcată la 24 ianuarie, eveniment istoric prin care Moldova și Țara Românească l-au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza, punând bazele statului român modern.
10:25
Președintele Nicușor Dan, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani: „Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan se află sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde a stat de vorbă cu elevii și a decorat instituția de învățământ.
10:05
A fost semnat un acord de înfrățire între două localități din R. Moldova și România # Radio Chisinau
În ajunul celebrării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din 1859, cunoscută drept „Mica Unire”, două localități din Moldova istorică au făcut un pas simbolic spre consolidarea relațiilor dintre ele. Orașul Sângera, din municipiul Chișinău, și comuna Ciurea, din județul Iași (România), au semnat un acord de înfrățire.
09:50
Militarul care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești și s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, a decedat, astăzi, la ora 3:50, la spital.
09:25
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită la Iași. R. Moldova este reprezentată de o delegație a primarilor # Radio Chisinau
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită astăzi la Iași. În capitala unității naționale, vor fi organizate o serie de evenimente dedicate acestui moment istoric.
Acum 6 ore
09:05
În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859 – numită, pe nedrept, și „Mica Unire”, act istoric realizat sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un demers de voință politică al celor două principate românești, Moldova și Țara Românească, prima etapă, dar extrem de importantă, în crearea statului unitar român modern.
Acum 24 ore
21:05
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la consultările cu organizațiile societății civile: „Ne dorim ca această reformă să fie un proiect național, nu doar un proiect al Guvernului” # Radio Chisinau
Reprezentanții organizațiilor societății civile și-au exprimat disponibilitatea de a se implica activ în elaborarea conceptului reformei administrației publice locale și a informa pe larg cetățenii din întreaga țară despre beneficiile acesteia. Discuțiile la acest subiect au avut loc la Guvern.
20:45
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra pericolului major de prăbușire sub gheața subțire de pe lacuri, râuri și iazuri, în contextul încălzirii prognozate pentru perioada 23-30 ianuarie 2026.
20:25
Republica Moldova începe în acest an cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă # Radio Chisinau
Republica Moldova începe în acest an cooperarea cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), în cadrul platformei dedicate statelor candidate la aderare, alături de Ucraina. Este un pas important pentru conectarea la rețeaua europeană de expertiză în sănătate și securitate în muncă (SSM) și pentru acces gradual la sprijin, instrumente și bune practici ale Uniunii Europene.
20:05
Pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA a fost suspendat de UE, pentru șase luni # Radio Chisinau
Comisia Europeană a anunțat vineri că va propune suspendarea pe termen de șase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie, transmite Reuters.
19:45
Atenție călători: Trafic intens la vama Costești, pe sensul de ieșire din R. Moldova # Radio Chisinau
La punctul de trecere a frontierei Costești se înregistrează, la această oră, trafic majorat de persoane și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
19:25
Ministrul Energiei oferă clarificări privind calitatea motorinei comercializate în Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări suplimentare referitoare la incidentele semnalate în ultimele zile, legate de presupusa calitate nesatisfăcătoare a motorinei comercializate pe piața din Republica Moldova.
19:05
Drumarii desfășoară lucrări de combatere a lunecușului pentru asigurarea circulației rutiere # Radio Chisinau
Drumarii efectuează lucrări de combatere a lunecușului, răspândirea materialului antiderapant și curățarea părții carosabile de zăpadă. Intervențiile au loc pe sectoarele de drum din nordul, centrul și sudul țării.
18:45
Doi cetățeni străini, originari din Tadjikistan și Azerbaidjan, au fost expulzați vineri din Moldova, după ce s-a constatat că au depășit termenul legal de ședere. Ambii s-au ales cu interdicție de intrare în țară pentru cinci ani.
18:25
Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech. Care au fost subiectele abordate # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fintech-ul Fagura.
18:10
Zestrea Neamului | Raisa Lungu: "Dacă aș putea, aș dormi în costumul tradițional pentru că este cel mai frumos" (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:55
În perioada 16–22 ianuarie 2026, carabinierii au documentat 107 contravenții, au legitimat 164 de persoane și au intervenit la 35 de apeluri de urgență recepționate prin serviciul 112. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Carabinieri.
17:40
Gala Sportului 2025 | Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci au fost desemnați sportivii anului, la Gala Sportului 2025 # Radio Chisinau
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii.
17:25
Republica Moldova a inițiat negocierile cu Provincia Quebec privind Acordul în domeniul securității sociale # Radio Chisinau
În perioada 20–23 ianuarie 2026, în Quebec, au avut loc negocierile asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Provincia Quebec în domeniul securității sociale, cu participarea delegației Republicii Moldova, compusă din Cristina Jandîc-Vintilă, Secretară generală adjunctă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaeș, Șefa direcției politici de asigurări sociale la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Elena Țîbîrnă, Directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale.
17:05
Demers la Interpol pentru căutarea internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a ex-șefului Direcției 5 din cadrul MI, Valeriu Cojocaru # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Cojocaru, ambii condamnați în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
16:50
Nestle, Danone și Lactalis, cele mai mari trei companii producătoare de lactate la nivel mondial, au retras de pe piață loturi de lapte praf pentru sugari, în mai multe țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică. Retragerile vizează formule pentru sugari considerate premium, după ce analizele au indicat prezența cerulidei, o toxină asociată cu bacteria „Bacillus cereus”, care poate provoca simptome digestive precum vărsături, diaree și dureri abdominale.
16:30
Un polițist a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă. Prin aceeași sentință, inculpatul a fost amendat cu 300 000 de lei.
16:15
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc # Radio Chisinau
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi s-a abținut de la depunerea mărturiilor, fiind vizat într-o cauză conexă. Un alt martor nu s-a prezentat la ședință din motive de sănătate.
16:00
Antonio Costa: Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, uniți de valori comune și interese de securitate # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, uniți de valori comune și interese de securitate, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, după reuniunea informală a liderilor UE, desfășurată joi seara la Bruxelles.
15:55
Antonio Costa: Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, legați de valori comune și interese de securitate # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, legați de valori comune și interese de securitate, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, după reuniunea informală a liderilor UE, desfășurată joi seara la Bruxelles.
15:35
Ministerul Culturii marchează „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” printr-un amplu program de evenimente # Radio Chisinau
Ministerul Culturii, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, instituțiile de învățământ și organizațiile culturale, anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
15:25
Servicii extrașcolare moderne pentru copiii din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al UE # Radio Chisinau
Mii de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive. Acest lucru va fi posibil grație unui grant în valoare de 500 de mii de euro acordat de Uniunea Europeană.
15:05
CEDO examinează noi plângeri privind presupuse abuzuri comise în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse un grup de cauze care vizează pretinse detenții ilegale și rele tratamente comise în stânga Nistrului. Potrivit Asociației Promo-LEX, 18 dintre dosarele comunicate sunt reprezentate de avocații organizației.
14:45
Analiști politici: Accentul pus în prioritățile președinției pe reziliența Ucrainei și pe relația specială cu România reflectă o înțelegere profundă a securității regionale, coordonată între Chișinău și București # Radio Chisinau
Prioritățile anunțate de președinta Maia Sandu pentru anul 2026 nu aduc schimbări majore de direcție, ci mai degrabă o consolidare a temelor deja cunoscute, precum securitatea, integrarea europeană și justiția, comentează analiștii de la Chișinău. Maia Sandu își asumă mai clar rolul în politica externă și de securitate, în timp ce Guvernul rămâne axat pe politicile economice și sociale, mai spun experții, subliniind faptul că discursul președintei Sandu reflectă adaptarea la riscurile regionale și la presiunile interne.
14:10
Experți: Ne așteptăm ca după luna martie linia Vulcănești-Chișinău să fie funcțională și să permită transportarea energiei electrice în orice moment # Radio Chisinau
Testările liniei electrice Vulcănești-Chișinău au început cu rezultate pozitive, iar punerea în funcțiune este așteptată după luna martie. Până atunci, Rep. Moldova rămâne dependentă de linia existentă care trece prin Ucraina și prin regiunea transnistreană, expusă riscurilor în contextul războiului din regiune, avertizează experții, transmite Radio Chișinău.
14:05
Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban. Reacția Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban.
13:50
Oportunitățile de colaborare pentru mediul de afaceri, discutate la întrevederea ministrului Finanțelor cu Uniunea Națională a Patronatului Român # Radio Chisinau
Consolidarea mediului de afaceri, dialogul între antreprenori și autorități și stimularea investițiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova au fost discutate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță la întrevederea cu delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR).
13:40
VIDEO | Doi cetățeni străini au fost reținuți, după ce au înșelat o femeie cu peste jumătate de milion de lei # Radio Chisinau
Doi cetățeni străini au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Este vorba despre o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani. Acesștia ar fi obținut prin înșelăciune 550.000 de lei de la o femeie de 75 de ani, prezentându-se telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și determinând victima să transmită banii sub pretextul prevenirii unor fraude bancare.
13:35
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescente, transmite IPN.
13:25
VIDEO | Două persoane au fost reținute, după ce au înșelat o femeie cu peste jumătate de milion de lei # Radio Chisinau
Două persoane au fost reținute fiind suspectate de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Este vorba despre o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani. Suspecții ar fi obținut prin înșelăciune 550.000 de lei de la o femeie de 75 de ani, prezentându-se telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și determinând victima să transmită banii sub pretextul prevenirii unor fraude bancare.
Ieri
12:55
Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății. Lasă în urmă datorii de 260 de milioane de dolari # Radio Chisinau
Statele Unite au finalizat joi, 22 ianuarie 2026, procesul de retragere din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de tranziție inițiat prin ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în prima zi a celui de-al doilea mandat. Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Retragerea marchează sfârșitul unei relații de aproape 80 de ani, dar lasă în urmă o datorie neachitată de circa 260 de milioane de dolari reprezentând contribuțiile obligatorii pentru 2024 și 2025, ceea ce pune în pericol programele globale de combatere a epidemiilor, relatează Bloomberg.
12:40
Universitățile din Republica Moldova primesc peste un miliard de lei din bugetul de stat # Radio Chisinau
Universitățile publice din Moldova vor primi peste 1,1 miliarde de lei din bugetul statului, cu 108 milioane mai mult decât anul trecut. Finanțarea se acordă după 17 indicatori de calitate a predării, cercetare, internaționalizare și impact social, transmite IPN.
12:20
Examinarea dosarului „Furtul miliardului”, în care este acuzat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, se apropie de final, a declarat procurorul pe caz, Alexandru Cernei. Potrivit procurorului, etapa cercetării judecătorești este aproape încheiată, iar în ședințele următoare vor fi audiați ultimii martori citați de părțile implicate, transmite IPN.
12:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 24-26 ianuarie.
11:45
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Șefa statului Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
11:35
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță introducerea rutei Chișinău–Stuttgart în programul de operare al companiei aeriene Wizz Air, începând cu 31 martie 2026. Zborurile vor fi efectuate de trei ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă.
11:10
Dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, discutat de Dorin Junghietu și Secretarul SUA pentru Energie, Chris Wright # Radio Chisinau
Progresele înregistrate în cadrul proiectului Coridorului Vertical de Gaze și pașii necesari pentru consolidarea fezabilității acestuia au fost discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, în timpul unei vizite de lucru în Statele Unite. Părțile au analizat propuneri concrete pentru dezvoltarea inițiativei, menite să sporească stabilitatea și securitatea energetică regională.
11:10
Un grup care crează o muzică experimentală neobișnuită.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.