Conferință transfrontalieră România–Republica Moldova pentru dezvoltare durabilă, la Chișinău

11:10

Republica Moldova a înregistrat un sezon fără precedent pe piața rapiței, devenind al doilea cel mai mare furnizor al Uniunii Europene, imediat după Ucraina. Performanța marchează o schimbare importantă în structura exporturilor agricole și confirmă rolul tot mai vizibil al Moldovei pe piața europeană a oleaginoaselor, unde a reușit să depășească mai mulți producători tradiționali. […] Articolul Republica Moldova urcă pe locul doi la exportul de rapiță în UE apare prima dată în AgroTV.