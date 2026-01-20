Cer noros în toată țara, iar noaptea se vor înregistra -17°C

14:20

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 15 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 48 de bani, cu 10 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 18 lei și 96 bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.