Botezul Domnului: aghiazma mare, simbol al purificării și al renașterii sufletești

09:40

Chiar dacă tot mai mulți tineri aleg să studieze Medicina Veterinară, Republica Moldova continuă să ducă lipsă de medici veterinari. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, spune că această situație are rădăcini în trecutul Universității Agrare de Stat din Moldova, care nu atrăgea tinerii absolvenți de liceu, mulți alegând să studieze în străinătate. VIOREL […] Articolul Numărul studenților la Medicină Veterinară s-a dublat, dar criza de medici veterinari persistă apare prima dată în AgroTV.