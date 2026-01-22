În total, 3.117 persoane au fost ucise în timpul contestării puterii, anunţă televiziunea de stat iraniană
SafeNews, 22 ianuarie 2026 11:00
Televiziunea iraniană de stat anunţă că în total 3.117 persoane au fost ucise în contestarea vastă a puterii, înăbuşită de o represiune sângeroasă, citând Fundaţia iraniană a Veteranilor şi Martirilor, relatează AFP. Dintre persoanele ucise, 2.427 – inclusiv membri ai forţelor de securitate – sunt considerate "martire" în sensul islamic al cuvântului, deoarece sunt victime "nevinovate"
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:20
La începutul lunii ianuarie, funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion. Fapta a fost descoperită în timpul controlului vamal al unui camion care, conform actelor prezentate, […] Articolul FOTO | Încercare de trecere ilegală a frontierei: opt ucraineni prinși în camion apare prima dată în SafeNews.
11:20
Costiuc: „Asta nu-i corupție electorală?”. O absolventă a Universității Vârstei a Treia declară într-un video publicat de Vasile Costiuc că „Maia Sandu le-a dat telefoane la absolvire” # SafeNews
Vasile Costiuc a publicat pe Facebook un video în care sugerează existența unei presupuse „coruperi electorale", pornind de la declarațiile unei femei în etate care afirmă că a primit un telefon mobil la absolvirea Universității Vârstei a Treia (UV3) și că ar fi fost implicată în realizarea de materiale video.
11:20
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 22 ianuarie 2026.
Acum 10 minute
11:10
Gigantul audiovizualului public britanic BBC anunţă că a încheiat un "parteneriat strategic" cu platforma YouTube, proprietatea holdingului Alphabet (Google), care prevede noi programe ce ţintesc audienţe tinere, relatează AFP. "Acest parteneriat inovator ne va ajuta să ne conectăm la public în forme noi", a anunţat miercuri într-un comunicat directorul general al BBC Tim Davie.
Acum 30 minute
11:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat după depistarea unei drone de proveniență rusă în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, și a declarat că incidentul afectează grav suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. „În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea
11:00
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
11:00
10:50
Fostul consilier prezidențial al lui Igor Dodon pentru relații interetnice, Serghei Mișin, este persoana reținută la Moscova de ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Mai exact, FSB susține că Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie 2025 ca cetățean rus, iar în dispozitivele de comunicare ridicate de la acesta au fost descoperite
10:50
Reforma administrației publice locale intră într-o nouă etapă. Autoritățile intenționează să reducă numărul primăriilor mici, să comaseze unitățile administrative și să le consolideze capacitatea. Deputatul PAS, Marcel Spatari, a explicat în cadrul emisiunii „Secretele Puterii" de la Jurnal TV, că miza reală a reformei este crearea unor unități administrativ-teritoriale mai mari și mai funcționale, capabile
Acum o oră
10:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Strășeni, au demascat activitatea infracțională a unui bărbat implicat în comercializarea pastilelor cu efect psihotrop pe teritoriul Capitalei și în suburbii. Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea suspectului, cu vârsta de 23 de ani, care, având cunoștințe în domeniul IT, a creat
10:40
VIDEO | Poliția a ridicat droguri și dispozitive pentru consum într-o locuință din capitală # SafeNews
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani au descoperit și contracarat activitatea ilegală a unui bărbat de 35 de ani din capitală, suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci destinate consumului și distribuirii substanțelor narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au ridicat dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, seringi și pachețele cu substanțe
10:30
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în această dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Aparatul a fost găsit în grădina unei case nelocuite. La fața locului se deplasează experții Secției tehnico explozive ai Poliția Republicii Moldova, care urmează să examineze obiectul în detaliu. Autoritățile le
10:30
VIDEO | Acte românești false pentru moldoveni, ruși și ucraineni. Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani # SafeNews
Polițiști de frontieră români din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false. Operațiunea are loc în continuarea activităților derulate pentru destructurarea unei rețele care furniza documente de
Acum 2 ore
10:20
Două ambulanțe au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului, iar salvatorii au intervenit pentru a le debloca, în cursul zilei de 21 ianuarie 2026. Primul caz s-a produs dimineața, în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. O ambulanță care se deplasa spre un pacient a derapat de pe carosabil și nu a mai putut înainta.
10:10
Escrocii telefonici au revenit în forță în raionul Cahul. Poliția anunță că, într-o singură zi, au fost înregistrate cinci cazuri de fraudă, iar oamenii au pierdut, în total, peste 765.000 de lei. Victimele au fost sunate de persoane necunoscute care s-au prezentat fie drept angajați ai companiilor de telefonie mobilă, fie drept „consultanți" ce propuneau
09:30
Un cetățean al Republicii Moldova a fost arestat la Moscova de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), acuzat că ar fi desfășurat activități de spionaj, transmite agenția TASS, citată de APA. Potrivit autorităților ruse, moldoveanul ar fi venit la Moscova pentru a îndeplini o misiune cu scopul de a dăuna securității Federației Ruse. Nu
Acum 4 ore
09:00
Lituanienii se confruntă, în luna ianuarie, cu facturi mult mai mari la încălzire, după ce costurile au crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit calculelor autorității de reglementare din domeniul energiei, majorările pot ajunge la 64–80%, pe fondul temperaturilor mai scăzute și al eliminării facilității de TVA pentru încălzire, relatează lrt.lt. Reprezentanții
08:40
CEO-ul Tesla și cel mai bogat om din lume, Elon Musk, susține că în următorii 10–20 de ani oamenii nu vor mai fi nevoiți să muncească pentru a trăi. Declarațiile au fost făcute la Forumul de Investiții SUA–Arabie, desfășurat la Washington, și sunt citate de publicația Fortune. Potrivit lui Musk, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale
08:30
Laborator de droguri descoperit în Rusia: doi cetățeni ai Republicii Moldova, trimiși la închisoare # SafeNews
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost condamnați în Federația Rusă, după ce au fost găsiți vinovați de organizarea unui laborator ilegal de droguri în regiunea Habarovsk. Potrivit autorităților ruse, este vorba despre doi bărbați în vârstă de 35 și 42 de ani, care, în perioada mai–iunie 2024, au pus la punct un laborator clandestin
08:20
Astăzi, 22 ianuarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, sunt prognozate precipitații slabe în fază mixtă, sub formă de lapoviță și ninsoare slabă. Izolat se va forma ceață slabă și polei, iar pe drumuri este posibilă apariția ghețușului, fapt ce poate îngreuna circulația rutieră. Vântul va sufla din sud-est, slab
08:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță intensificarea controalelor inopinate pentru combaterea pescuitului și vânătorii ilegale în Republica Moldova. În doar o săptămână, inspectorii au documentat mai multe încălcări ale legislației de mediu, soldate cu amenzi și confiscarea uneltelor interzise. Potrivit șefului adjunct al Direcției control resurse cinegetice și piscicole, Ion Botnariuc, verificările au fost desfășurate în
07:50
Un individ necunoscut a incendiat statuia din bronz a atacantului portughez Cristiano Ronaldo, instalată în Funchal — orașul natal al fotbalistului. Vandalul a stropit sculptura cu un lichid inflamabil și i-a dat foc. Ulterior, a dansat în fața statuii în flăcări și a făcut gesturi obscene. Acesta a publicat pe Instagram un videoclip cu incendiul,
07:40
Obligația de a conserva, de a îmbunătăți, de a evalua capacitatea bio productivă și de a proteja solurile pentru a asigura utilizarea lor durabilă revine în principal proprietarilor de terenuri. Aceste măsuri vor fi reglementate prin Legea nr. 303, aprobată de Parlament la 12 decembrie 2025. Dispozițiile sale vor intra în vigoare la 6 ianuarie
07:30
Ex-primarul comunei Balțata din raionul Criuleni, Olga Coronciuc, a fost condamnată la 9 ani de închisoare pentru organizarea migraţiei ilegale, escrocheria și trafic de influenţă. Sentința a fost pronunțată marți, 20 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, în perioada anilor 2007-2016, Olga Coronciuc, activând în calitate de director al unor companii care
Acum 6 ore
07:20
În Kosteantînivka, regiunea Donețk, o femeie în vârstă din zonă a scris un mesaj în zăpadă prin care cerea pâine. Un operator de drone ucrainean a văzut mesajul și i-a livrat alimente cu drona, scrie Euromaidan Press. Imaginile video au fost publicate de Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei. Cazul a fost raportat de Detașamentul 3
07:10
VIDEO | George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul SUA. Explicațiile liderului AUR # SafeNews
Președintele partidului AUR, George Simion, aflat într-o vizită în Statele Unite ale Americii, a apărut într-un videoclip în care taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care Donald Trump încearcă să-l anexeze. „Aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile", spune, într-o postare pe blogul său, George Simion, citat de HotNews. „Așa-numitul
07:00
O româncă este căutată de autoritățile austriece după ce un nou-născut a fost găsit mort într-o geantă abandonată în estul Austriei, aproape de granița cu Ungaria. Autoritățile cred că femeia ar fi coborât dintr-un autocar și ar fi părăsit copilul în frig. Autopsia a arătat că fetița s-a născut vie și a murit în urma
06:50
De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a catalogat drept „ostile" mai multe țări, în special state din Uniunea Europeană care au impus sancțiuni Moscovei. Kremlinul a elaborat o astfel de listă neagră încă din 2021, cu câteva luni înainte de declanșarea conflictului. Potrivit cotidianului spaniol La Razon, la acel moment, doar foarte puține țări
06:40
Proiectele implementate în țara noastră cu sprijinul Băncii Economice pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), dar și prioritățile din acest an în domeniul infrastructurii au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și președinta BERD, Odile Renaud-Basso. Premierul a subliniat importanța sprijinului BERD în proiectele care stau la baza transformărilor inițiate în Republica Moldova, realizării agendei europene
06:30
FOTO | Cine sunt sportivii care vor reprezenta Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # SafeNews
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova. Mai exact, echipa de sportivi, care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, este formată din: Iulian Luchin –
06:20
Republica Moldova va primi 8 milioane de euro din ajutorul umanitar de 1,9 miliarde de euro al UE pentru 2026 # SafeNews
Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026, destinat să sprij
06:10
Anatolie Barbacar a fost ales miercuri, 21 ianuarie, în funcţia de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM),obținând 852 de voturi. La alegeri au candidat şi Alexandru Ţurcan, care a adunat 359 de voturi, Ludmila Spînu a primit 146 de voturi, Natalia Balaban a acumulat 95 de voturi, iar Mihail Durnescu a obținut 36 de […] Articolul Anatolie Barbacar a fost ales preşedinte al Uniunii Avocaţilor apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:30
Trump, despre Zelenski și Putin: Sunt „proști” dacă nu încheie un acord. Liderul de la Casa Albă se va întâlni cu Zelenski joi, la Davos # SafeNews
Președintele american Donald Trump a estimat miercuri, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că discuțiile asupra unei soluționări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv” în care poate fi încheiat un acord și că președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, sunt „proști” dacă nu profită de […] Articolul Trump, despre Zelenski și Putin: Sunt „proști” dacă nu încheie un acord. Liderul de la Casa Albă se va întâlni cu Zelenski joi, la Davos apare prima dată în SafeNews.
16:00
În presă apar noi detalii șocante despre presupusul criminal de la ferma din Beriozchi, Anenii Noi, suspectat de omorul mai multor persoane pe care le arunca ulterior drept hrană pentru animalele din gospodărie. O vecină a bănuitului Stepan Găină, aflat acum în arest preventiv și acuzat de cel puțin trei omoruri, a declarat că mai […] Articolul Noi detalii în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi apare prima dată în SafeNews.
15:30
Trump amenință Iranul cu „forță masivă” în cazul unui atentat: „Îi vom șterge de pe fața pământului” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un avertisment dur la adresa Iranului, amenințând că Statele Unite vor răspunde cu „o forță masivă” dacă Teheranul ar încerca să-l asasineze. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului NewsNation și sunt citate de agenția de presă DPA. „Toată țara va fi aruncată în aer”, a spus […] Articolul Trump amenință Iranul cu „forță masivă” în cazul unui atentat: „Îi vom șterge de pe fața pământului” apare prima dată în SafeNews.
15:30
Sindicatul spaniol al mecanicilor de locomotivă Semaf a anunțat o grevă, cerând garanții privind siguranța și fiabilitatea rețelei feroviare după două accidente majore soldate cu numeroase victime, inclusiv trei mecanici. În declarația sa, Semaf a subliniat că va cere tragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile de asigurarea siguranței infrastructurii feroviare, scrie efe.com. Sindicatul a recomandat, […] Articolul Feroviarii din Spania au anunțat o grevă după două accidente majore apare prima dată în SafeNews.
15:20
Decizia autorităților de la Chișinău de a denunța acordurile de bază ale Comunității Statelor Independente (CSI) consfințește, din punct de vedere juridic, retragerea definitivă a Republicii Moldova dintr-o structură considerată de experți mai degrabă simbolică. Analiștii susțin că impactul real al acestei decizii este limitat, întrucât principalele pârghii de influență ale Federației Ruse asupra Chișinăului […] Articolul Ieșirea din CSI și consecințele ei: ce instrumente mai are Rusia asupra Moldovei apare prima dată în SafeNews.
15:10
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe […] Articolul Undă verde de la Chișinău pentru Centrala de la Cuciurgan apare prima dată în SafeNews.
15:00
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns # SafeNews
Parlamentul European a adoptat miercuri o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE, pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie, informează Digi24.ro. 334 […] Articolul Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns apare prima dată în SafeNews.
15:00
Premierul Alexandru Munteanu a participat la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, unde a subliniat importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, dar și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina. În cadrul unui panel dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, șeful Executivului a […] Articolul Davos | Premierul Munteanu: Moldova iese din zona gri a geografiei apare prima dată în SafeNews.
14:50
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Hotărârea privind prelungirea măsurii preventive a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău. Vlad Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, Grecia, pe 22 iulie, și extrădat pe 25 septembrie în R. Moldova. În prezent acesta se […] Articolul Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
14:50
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat miercuri, 21 ianuarie, și a înaintat procurorului general interimar propunerea de eliberare din funcție a procuroarei Lilia Ureche, din cadrul Procuraturii Hâncești. Decizia survine după ce, la sfârșitul lunii noiembrie, Colegiul de disciplină și etică a aplicat cea mai severă sancțiune disciplinară – eliberarea din funcția de procuror […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor a votat demiterea unei procuroare din Hâncești apare prima dată în SafeNews.
14:20
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată, spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. „Dacă în 2019 din partea autonomiei era oferită suma de 100 de milioane de lei pentru a dezvolta satele și orașele, acum, în 2025, localităților li se […] Articolul Primarul Comratului spune că oligarhul Șor nu mai controlează politica din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
14:10
FOTO | Aeroport: Vameșii au găsit monede și lingouri de aur în bagajele a doi cetățeni ucraineni # SafeNews
Doi ucraineni, care au încercat să transporte ilegal monede și lingouri din aur, au fost depistați la Aeroportul Internațional Chișinău. Primul caz, a fost înregistrat pe ruta Chișinău-Berlin, când polițiștii de frontieră și funcționarii vamali au descoperit în bagajul unui ucrainean, în vârstă de 49 de ani, monede presupuse a fi din aur. Valoare estimativă […] Articolul FOTO | Aeroport: Vameșii au găsit monede și lingouri de aur în bagajele a doi cetățeni ucraineni apare prima dată în SafeNews.
14:00
Iașul se pregătește pentru o Zi a Unirii cu o încărcătură emoțională specială. Pe lângă manifestările tradiționale dedicate Micii Uniri, evenimentele din 24 ianuarie 2026 ar putea avea o semnificație istorică aparte. Surse politice susțin că, alături de Nicușor Dan, ar urma să fie prezentă la Iași și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, notează presa din […] Articolul Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iaşi de Ziua Unirii apare prima dată în SafeNews.
14:00
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc pe 22 martie, au fost anulate. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al APG, Nicolai Ormanji, în urma ședinței Biroului Permanent al legislativului regional. Ieri, Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a pus pe pauză organizarea alegerilor din Găgăuzia, după ce a […] Articolul OFICIAL | Adunarea Populară a Găgăuziei anunță că alegerile planificate nu vor avea loc apare prima dată în SafeNews.
13:30
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că se va întâlni joi cu președintele rus Vladimir Putin. „Ei bine, uite, trebuie să ne întâlnim cu el joi”, a declarat Witkoff într-un interviu acordat CNBC, referindu-se la Putin. „Dar rușii sunt cei care solicită această întâlnire. Cred că este o declarație importantă […] Articolul Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, anunță o întâlnire-surpriză cu Putin, joi apare prima dată în SafeNews.
13:20
Lovitură istorică în Europa: A fost destructurată cea mai mare rețea de droguri sintetice, 24 de laboratoare rase de pe hartă # SafeNews
Europol a anunțat miercuri destructurarea unei vaste rețele de producție și distribuție de droguri de sinteză care opera în mai multe state europene, acțiune descrisă drept cea mai mare operațiune de acest gen realizată vreodată. Operațiunea, desfășurată pe parcursul unui an, a vizat grupări implicate în fabricarea și comercializarea de droguri precum MDMA, amfetamină și […] Articolul Lovitură istorică în Europa: A fost destructurată cea mai mare rețea de droguri sintetice, 24 de laboratoare rase de pe hartă apare prima dată în SafeNews.
13:20
Cererea de credite a crescut cu peste 12% într-o lună, la volumul de circa 7,8 miliarde de lei # SafeNews
Numărul creditelor bancare acordate în decembrie 2025 a crescut cu 12,3% din luna noiembrie și a ajuns la valoarea totală de 7,78 de miliarde de lei, transmite IPN. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creditele în lei au reprezentat 79%, cu valoarea de 6,15 miliarde de lei, înregistrând o creștere lunară cu 23,5% comparativ cu noiembrie. […] Articolul Cererea de credite a crescut cu peste 12% într-o lună, la volumul de circa 7,8 miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
13:10
Un bărbat în vârstă de 68 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un microbuz în timp ce circula cu bicicleta. Tragedia s-a produs în localitatea Prodănești, raionul Florești. Potrivit poliției, accidentul a avut loc pe traseul R-14, când un microbuz Mercedes condus de un șofer de 35 de ani a […] Articolul VIDEO | Biciclist decedat în urma unui impact cu un microbuz la Florești apare prima dată în SafeNews.
