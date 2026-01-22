Spatari: Nu mai putem avea sute de primării cu mai puțin de 1.000 de locuitori

13:10

Un bărbat în vârstă de 68 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un microbuz în timp ce circula cu bicicleta. Tragedia s-a produs în localitatea Prodănești, raionul Florești. Potrivit poliției, accidentul a avut loc pe traseul R-14, când un microbuz Mercedes condus de un șofer de 35 de ani a […] Articolul VIDEO | Biciclist decedat în urma unui impact cu un microbuz la Florești apare prima dată în SafeNews.