VIDEO | Mesaj scris pe zăpadă în Donețk: o femeie cere pâine
SafeNews, 22 ianuarie 2026 07:20
În Kosteantînivka, regiunea Donețk, o femeie în vârstă din zonă a scris un mesaj în zăpadă prin care cerea pâine. Un operator de drone ucrainean a văzut mesajul și i-a livrat alimente cu drona, scrie Euromaidan Press. Imaginile video au fost publicate de Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei. Cazul a fost raportat de Detașamentul 3 […] Articolul VIDEO | Mesaj scris pe zăpadă în Donețk: o femeie cere pâine apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 5 minute
08:00
Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță intensificarea controalelor inopinate pentru combaterea pescuitului și vânătorii ilegale în Republica Moldova. În doar o săptămână, inspectorii au documentat mai multe încălcări ale legislației de mediu, soldate cu amenzi și confiscarea uneltelor interzise. Potrivit șefului adjunct al Direcției control resurse cinegetice și piscicole, Ion Botnariuc, verificările au fost desfășurate în […] Articolul Vânatul și pescuitul ilegal, pedepsite cu amenzi și dosare penale apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
07:50
Un individ necunoscut a incendiat statuia din bronz a atacantului portughez Cristiano Ronaldo, instalată în Funchal — orașul natal al fotbalistului. Vandalul a stropit sculptura cu un lichid inflamabil și i-a dat foc. Ulterior, a dansat în fața statuii în flăcări și a făcut gesturi obscene. Acesta a publicat pe Instagram un videoclip cu incendiul, […] Articolul Un vandal a incendiat statuia lui Cristiano Ronaldo în Portugalia apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:40
Obligația de a conserva, de a îmbunătăți, de a evalua capacitatea bio productivă și de a proteja solurile pentru a asigura utilizarea lor durabilă revine în principal proprietarilor de terenuri. Aceste măsuri vor fi reglementate prin Legea nr. 303, aprobată de Parlament la 12 decembrie 2025. Dispozițiile sale vor intra în vigoare la 6 ianuarie […] Articolul Proprietarii de terenuri agricole vor fi trași la răspundere pentru conservarea solului apare prima dată în SafeNews.
07:30
Ex-primarul comunei Balțata din raionul Criuleni, Olga Coronciuc, a fost condamnată la 9 ani de închisoare pentru organizarea migraţiei ilegale, escrocheria și trafic de influenţă. Sentința a fost pronunțată marți, 20 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, în perioada anilor 2007-2016, Olga Coronciuc, activând în calitate de director al unor companii care […] Articolul Fost primar PCRM din Criuleni, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:20
07:10
VIDEO | George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul SUA. Explicațiile liderului AUR # SafeNews
Președintele partidului AUR, George Simion, aflat într-o vizită în Statele Unite ale Americii, a apărut într-un videoclip în care taie un tort în forma Groenlandei, teritoriul danez pe care Donald Trump încearcă să-l anexeze. „Aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”, spune, într-o postare pe blogul său, George Simion, citat de HotNews. „Așa-numitul […] Articolul VIDEO | George Simion, filmat în timp ce taie un tort în forma Groenlandei, decorat cu steagul SUA. Explicațiile liderului AUR apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:00
O româncă este căutată de autoritățile austriece după ce un nou-născut a fost găsit mort într-o geantă abandonată în estul Austriei, aproape de granița cu Ungaria. Autoritățile cred că femeia ar fi coborât dintr-un autocar și ar fi părăsit copilul în frig. Autopsia a arătat că fetița s-a născut vie și a murit în urma […] Articolul Austria | O româncă, căutată după ce a abandonat un nou-născut mort apare prima dată în SafeNews.
06:50
De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a catalogat drept „ostile” mai multe țări, în special state din Uniunea Europeană care au impus sancțiuni Moscovei. Kremlinul a elaborat o astfel de listă neagră încă din 2021, cu câteva luni înainte de declanșarea conflictului. Potrivit cotidianului spaniol La Razon, la acel moment, doar foarte puține țări […] Articolul Ce țări se află pe lista neagră a Moscovei. România, considerată „ostilă” de Putin apare prima dată în SafeNews.
06:40
Proiectele implementate în țara noastră cu sprijinul Băncii Economice pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), dar și prioritățile din acest an în domeniul infrastructurii au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și președinta BERD, Odile Renaud-Basso. Premierul a subliniat importanța sprijinului BERD în proiectele care stau la baza transformărilor inițiate în Republica Moldova, realizării agendei europene […] Articolul Premierul Munteanu și președintele BERD au analizat proiectele-cheie de infrastructură apare prima dată în SafeNews.
06:30
FOTO | Cine sunt sportivii care vor reprezenta Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 # SafeNews
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări. Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova. Mai exact, echipa de sportivi, care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, este formată din: Iulian Luchin – […] Articolul FOTO | Cine sunt sportivii care vor reprezenta Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:20
Republica Moldova va primi 8 milioane de euro din ajutorul umanitar de 1,9 miliarde de euro al UE pentru 2026 # SafeNews
Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026, destinat să sprijine 239 de milioane de persoane afectate de „reducerile de finanțare ale principalilor donatori”. Mai mult de jumătate din acest buget va fi direcționat către Africa și Orientul Mijlociu. De asemenea, în Europa, 145 de […] Articolul Republica Moldova va primi 8 milioane de euro din ajutorul umanitar de 1,9 miliarde de euro al UE pentru 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:10
Anatolie Barbacar a fost ales miercuri, 21 ianuarie, în funcţia de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM),obținând 852 de voturi. La alegeri au candidat şi Alexandru Ţurcan, care a adunat 359 de voturi, Ludmila Spînu a primit 146 de voturi, Natalia Balaban a acumulat 95 de voturi, iar Mihail Durnescu a obținut 36 de […] Articolul Anatolie Barbacar a fost ales preşedinte al Uniunii Avocaţilor apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
19:30
Trump, despre Zelenski și Putin: Sunt „proști” dacă nu încheie un acord. Liderul de la Casa Albă se va întâlni cu Zelenski joi, la Davos # SafeNews
Președintele american Donald Trump a estimat miercuri, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că discuțiile asupra unei soluționări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv” în care poate fi încheiat un acord și că președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, sunt „proști” dacă nu profită de […] Articolul Trump, despre Zelenski și Putin: Sunt „proști” dacă nu încheie un acord. Liderul de la Casa Albă se va întâlni cu Zelenski joi, la Davos apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:00
În presă apar noi detalii șocante despre presupusul criminal de la ferma din Beriozchi, Anenii Noi, suspectat de omorul mai multor persoane pe care le arunca ulterior drept hrană pentru animalele din gospodărie. O vecină a bănuitului Stepan Găină, aflat acum în arest preventiv și acuzat de cel puțin trei omoruri, a declarat că mai […] Articolul Noi detalii în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi apare prima dată în SafeNews.
15:30
Trump amenință Iranul cu „forță masivă” în cazul unui atentat: „Îi vom șterge de pe fața pământului” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un avertisment dur la adresa Iranului, amenințând că Statele Unite vor răspunde cu „o forță masivă” dacă Teheranul ar încerca să-l asasineze. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului NewsNation și sunt citate de agenția de presă DPA. „Toată țara va fi aruncată în aer”, a spus […] Articolul Trump amenință Iranul cu „forță masivă” în cazul unui atentat: „Îi vom șterge de pe fața pământului” apare prima dată în SafeNews.
15:30
Sindicatul spaniol al mecanicilor de locomotivă Semaf a anunțat o grevă, cerând garanții privind siguranța și fiabilitatea rețelei feroviare după două accidente majore soldate cu numeroase victime, inclusiv trei mecanici. În declarația sa, Semaf a subliniat că va cere tragerea la răspundere penală a persoanelor responsabile de asigurarea siguranței infrastructurii feroviare, scrie efe.com. Sindicatul a recomandat, […] Articolul Feroviarii din Spania au anunțat o grevă după două accidente majore apare prima dată în SafeNews.
15:20
Decizia autorităților de la Chișinău de a denunța acordurile de bază ale Comunității Statelor Independente (CSI) consfințește, din punct de vedere juridic, retragerea definitivă a Republicii Moldova dintr-o structură considerată de experți mai degrabă simbolică. Analiștii susțin că impactul real al acestei decizii este limitat, întrucât principalele pârghii de influență ale Federației Ruse asupra Chișinăului […] Articolul Ieșirea din CSI și consecințele ei: ce instrumente mai are Rusia asupra Moldovei apare prima dată în SafeNews.
15:10
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe […] Articolul Undă verde de la Chișinău pentru Centrala de la Cuciurgan apare prima dată în SafeNews.
15:00
Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns # SafeNews
Parlamentul European a adoptat miercuri o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE, pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie, informează Digi24.ro. 334 […] Articolul Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns apare prima dată în SafeNews.
15:00
Premierul Alexandru Munteanu a participat la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, unde a subliniat importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, dar și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina. În cadrul unui panel dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, șeful Executivului a […] Articolul Davos | Premierul Munteanu: Moldova iese din zona gri a geografiei apare prima dată în SafeNews.
14:50
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Hotărârea privind prelungirea măsurii preventive a fost pronunțată cu puțin timp în urmă de magistrații Judecătoriei Chișinău. Vlad Plahotniuc a fost reținut pe aeroportul din Atena, Grecia, pe 22 iulie, și extrădat pe 25 septembrie în R. Moldova. În prezent acesta se […] Articolul Vlad Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
14:50
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat miercuri, 21 ianuarie, și a înaintat procurorului general interimar propunerea de eliberare din funcție a procuroarei Lilia Ureche, din cadrul Procuraturii Hâncești. Decizia survine după ce, la sfârșitul lunii noiembrie, Colegiul de disciplină și etică a aplicat cea mai severă sancțiune disciplinară – eliberarea din funcția de procuror […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor a votat demiterea unei procuroare din Hâncești apare prima dată în SafeNews.
14:20
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată, spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. „Dacă în 2019 din partea autonomiei era oferită suma de 100 de milioane de lei pentru a dezvolta satele și orașele, acum, în 2025, localităților li se […] Articolul Primarul Comratului spune că oligarhul Șor nu mai controlează politica din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
14:10
FOTO | Aeroport: Vameșii au găsit monede și lingouri de aur în bagajele a doi cetățeni ucraineni # SafeNews
Doi ucraineni, care au încercat să transporte ilegal monede și lingouri din aur, au fost depistați la Aeroportul Internațional Chișinău. Primul caz, a fost înregistrat pe ruta Chișinău-Berlin, când polițiștii de frontieră și funcționarii vamali au descoperit în bagajul unui ucrainean, în vârstă de 49 de ani, monede presupuse a fi din aur. Valoare estimativă […] Articolul FOTO | Aeroport: Vameșii au găsit monede și lingouri de aur în bagajele a doi cetățeni ucraineni apare prima dată în SafeNews.
14:00
Iașul se pregătește pentru o Zi a Unirii cu o încărcătură emoțională specială. Pe lângă manifestările tradiționale dedicate Micii Uniri, evenimentele din 24 ianuarie 2026 ar putea avea o semnificație istorică aparte. Surse politice susțin că, alături de Nicușor Dan, ar urma să fie prezentă la Iași și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, notează presa din […] Articolul Presa din România: Maia Sandu ar putea veni la Iaşi de Ziua Unirii apare prima dată în SafeNews.
14:00
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc pe 22 martie, au fost anulate. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al APG, Nicolai Ormanji, în urma ședinței Biroului Permanent al legislativului regional. Ieri, Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a pus pe pauză organizarea alegerilor din Găgăuzia, după ce a […] Articolul OFICIAL | Adunarea Populară a Găgăuziei anunță că alegerile planificate nu vor avea loc apare prima dată în SafeNews.
13:30
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că se va întâlni joi cu președintele rus Vladimir Putin. „Ei bine, uite, trebuie să ne întâlnim cu el joi”, a declarat Witkoff într-un interviu acordat CNBC, referindu-se la Putin. „Dar rușii sunt cei care solicită această întâlnire. Cred că este o declarație importantă […] Articolul Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, anunță o întâlnire-surpriză cu Putin, joi apare prima dată în SafeNews.
13:20
Lovitură istorică în Europa: A fost destructurată cea mai mare rețea de droguri sintetice, 24 de laboratoare rase de pe hartă # SafeNews
Europol a anunțat miercuri destructurarea unei vaste rețele de producție și distribuție de droguri de sinteză care opera în mai multe state europene, acțiune descrisă drept cea mai mare operațiune de acest gen realizată vreodată. Operațiunea, desfășurată pe parcursul unui an, a vizat grupări implicate în fabricarea și comercializarea de droguri precum MDMA, amfetamină și […] Articolul Lovitură istorică în Europa: A fost destructurată cea mai mare rețea de droguri sintetice, 24 de laboratoare rase de pe hartă apare prima dată în SafeNews.
13:20
Cererea de credite a crescut cu peste 12% într-o lună, la volumul de circa 7,8 miliarde de lei # SafeNews
Numărul creditelor bancare acordate în decembrie 2025 a crescut cu 12,3% din luna noiembrie și a ajuns la valoarea totală de 7,78 de miliarde de lei, transmite IPN. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creditele în lei au reprezentat 79%, cu valoarea de 6,15 miliarde de lei, înregistrând o creștere lunară cu 23,5% comparativ cu noiembrie. […] Articolul Cererea de credite a crescut cu peste 12% într-o lună, la volumul de circa 7,8 miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
13:10
Un bărbat în vârstă de 68 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un microbuz în timp ce circula cu bicicleta. Tragedia s-a produs în localitatea Prodănești, raionul Florești. Potrivit poliției, accidentul a avut loc pe traseul R-14, când un microbuz Mercedes condus de un șofer de 35 de ani a […] Articolul VIDEO | Biciclist decedat în urma unui impact cu un microbuz la Florești apare prima dată în SafeNews.
12:30
Pe 20 ianuarie, polițiștii din raionul Rezina au desfășurat razii pe întreg teritoriul raionului, scopul fiind prevenirea și stoparea încălcărilor care pun în pericol siguranța rutieră. În localitatea Solonceni, a fost depistat un bărbat de 34 de ani care conducea un autoturism VAZ fără permis de conducere și în stare de ebrietate. Testarea alcoolscopică a […] Articolul VIDEO | Razii în Rezina: bărbat depistat la volan în stare de ebrietate apare prima dată în SafeNews.
12:20
Ratificarea Acordului comercial între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii este suspendată, la decizia de marți a Parlamentului European. Principalele grupuri politice din forul legislativ explică sistarea procesului cu declarațiile recente ale președintelui american, Donald Trump, despre anexarea Groenlandei. Cel mai important grup parlamentar – Partidul Popular European – confirmă înghețarea discuțiilor legate de […] Articolul Ratificarea Acordului UE-SUA, suspendată din cauza tensiunilor legate de Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
12:00
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, din satul Zgărdești, raionl Teleneşti, în urma cărora au fost ridicate mai multe arme deţinute ilegal. Este vorba despre o armă lungă cu țeavă lisă de model necunoscut, o armă pneumatică de calibrul 5,5 mm, o altă armă […] Articolul VIDEO | Telenești: percheziții în desfășurare și arme ridicate de poliție apare prima dată în SafeNews.
12:00
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31, iar la fața locului a […] Articolul Dubăsari: incendiu la Centru de plasament, toți locatarii au fost evacuați apare prima dată în SafeNews.
12:00
Radu Dutcovici susține că, pe parcursul a trei ani, ar fi adunat în total 3.675 de euro, bani care, potrivit lui, au fost folosiți exclusiv pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Declarațiile au fost făcute într-o reacție publică apărută după publicarea anchetei Ziarului de Gardă (ZdG), în care se arată că acesta ar fi […] Articolul Dutcovici: 3.675 de euro colectați în trei ani, banii au fost restituiți apare prima dată în SafeNews.
11:50
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp, fiind bazată pe prietenie și valori comune, dar se și consolidează prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul întrevederii cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – ministrul Afacerilor Externe, Oana […] Articolul Munteanu la Davos: „Avem planuri și proiecte comune majore care ne apropie de UE” apare prima dată în SafeNews.
11:50
Romgaz Trading SRL, subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale de peste Prut, a primit licență de trader de gaze naturale din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Licența a fost acordată săptămâna trecută și este […] Articolul Licență pe 10 ani: Romgaz Trading va activa pe piața angro de energie din Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un grav accident rutier s-a produs aseară, în jurul orei 19:00, pe traseul G90 Ungheni–Cetireni, soldat cu decesul unui pieton. Poliția din Ungheni a fost sesizată despre incident, iar echipajele s-au deplasat imediat la fața locului. Din cercetările preliminare, oamenii legii au stabilit că un microbuz de marca „Ford Transit”, condus de un bărbat de […] Articolul Ungheni: un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un microbuz apare prima dată în SafeNews.
11:30
Centrala nucleară japoneză Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală din lume, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima din 2011, care a dus la închiderea tuturor reactoarelor din Japonia, a anunțat operatorul acesteia, în ciuda îngrijorărilor majorității populației, transmite France Presse. „Facem pregătiri pentru pornirea reactorului”, care […] Articolul Cea mai mare centrală nucleară din lume, repornită miercuri după o pauză de 15 ani apare prima dată în SafeNews.
11:20
Reuters | O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate # SafeNews
Statele Unite intenţionează să reducă numărul personalului staţionat în mai multe centre de comandă cheie ale NATO, o măsură ce ar putea intensifica îngrijorările din Europa cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de alianţă, au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune. Ca parte a acestei măsuri, pe care administraţia Trump […] Articolul Reuters | O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate apare prima dată în SafeNews.
11:20
Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decât cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei. Proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința […] Articolul Procuratura Generală va primi un buget mai mare în 2026, 83% pentru salarii apare prima dată în SafeNews.
11:20
Franţa cere un ”exerciţiu NATO” în Groenlanda şi se declară ”pregătită să contribuie la el” # SafeNews
Franţa solicită ”un exerciţiu NATO” în Groenlanda şi este ”pregătită să contribuie la el”, anunţă miercuri Palatul Élysée, în contextul în care preşedintele american Donald Trump repetă că vrea să dobândească acest teritoriu autonom danez, relatează AFP. ”Franţa cere un exerciţiu NATO în Groenlanda şi este pregătită să contribuie la el”, anunţă preşedinţia franceză. Franţa, […] Articolul Franţa cere un ”exerciţiu NATO” în Groenlanda şi se declară ”pregătită să contribuie la el” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Franța vor putea beneficia, în perioada următoare, de proceduri mult mai simple pentru preschimbarea permiselor de conducere. Adunarea Națională a Franței a aprobat în unanimitate acordul bilateral ce prevede recunoașterea permiselor eliberate de autoritățile moldovenești, scrie moldova1.md. Acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către președintele Franței, […] Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Franța fără examene suplimentare apare prima dată în SafeNews.
11:00
Un procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA),care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și pentru amestec în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată în data […] Articolul Procuror din PA, găsit vinovat de acuzarea nejustificată a unei persoane nevinovate apare prima dată în SafeNews.
11:00
Financial Times | Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” # SafeNews
Disputa dintre președintele american Donald Trump și Europa privind Groenlanda a blocat un acord economic major pentru Ucraina, alimentând temeri că tensiunile transatlantice tot mai profunde ar putea submina unitatea Occidentului în sprijinul Kievului, relatează Financial Times. Opoziția liderilor europeni față de tentativa liderului american de a achiziționa Groenlanda, precum și față de inițiativa sa […] Articolul Financial Times | Tensiunile privind Groenlanda blochează acordul economic de după război pentru Ucraina. „Trump a depășit o linie roșie” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a inițiat controale inopinate la mai multe stații de alimentare cu combustibili, ca urmare a sesizărilor primite de la consumatori privind calitatea motorinei comercializate. Verificările au scopul de a depista eventualele neconformități și de a aplica măsurile prevăzute de legislația în vigoare. Decizia de […] Articolul ISSPNPC verifică motorina: inspecții neanunțate la stațiile de alimentare apare prima dată în SafeNews.
10:50
Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a pus pe pauză organizarea alegerilor din Găgăuzia, după ce a suspendat executarea hotărârilor prin care Adunarea Populară din Găgăuzia a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală”. Decizia instanței este irevocabilă și reprezintă un verdict dur asupra unei construcții juridice considerate ilegale, care risca să compromită întregul proces […] Articolul CSJ suspendă „comisia electorală” instituită de Adunarea Populară a Găgăuziei apare prima dată în SafeNews.
10:40
O adolescentă în vârstă de 14 ani, Marinela Raru, originară din Republica Moldova, este căutată cu disperare de părinții săi, după ce a dispărut în localitatea Le Raincy, Franța. Potrivit informaţiilor, fata nu a mai fost văzută începând de joi, 15 ianuarie. Dispariția a fost semnalată prin apeluri publicate pe rețelele de socializare în care […] Articolul O adolescentă din Republica Moldova a dispărut în Franţa: Familia solicită ajutor apare prima dată în SafeNews.
08:50
Aproape 40 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Poliției de Frontieră pentru data de 20 ianuarie 2026. În acest interval, fluxul total a fost de 40 048 de traversări ale persoanelor și 10 200 de traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai aglomerate puncte de […] Articolul Peste 10 mii de vehicule au traversat frontiera în 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:40
Republica Moldova traversează una dintre cele mai rapide transformări economice din ultimii ani, iar sectorul energiei regenerabile este în prim-plan. Economistul Veaceslav Ioniță atrage atenția, într-o analiză publicată pe blogul său, asupra ritmului accelerat în care țara își schimbă structura de producere a energiei electrice. Potrivit datelor oficiale citate de expert, în trimestrul al treilea […] Articolul Energia verde câștigă teren: Moldova atinge un nou record de producție apare prima dată în SafeNews.
