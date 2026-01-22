Adolescenta din Moldova, dispărută acum o săptămână în Franța, a fost găsită

06:20

Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026, destinat să sprijine 239 de milioane de persoane afectate de „reducerile de finanțare ale principalilor donatori". Mai mult de jumătate din acest buget va fi direcționat către Africa și Orientul Mijlociu. De asemenea, în Europa, 145 de […]