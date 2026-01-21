Noi detalii în cazul presupusului criminal de la ferma din Anenii Noi

06:40

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat că nu intenționează, deocamdată, să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, precizând că rămâne în țară pentru a coordona activitatea autorităților în contextul crizei energetice. Liderul de la Kiev a declarat că deplasarea sa va fi posibilă doar dacă vor fi finalizate actele privind garanțiile de securitate