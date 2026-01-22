ULTIMA ORĂ | Un cetățean moldovean, reținut de FSB la Moscova pentru presupus spionaj

11:20

Statele Unite intenţionează să reducă numărul personalului staţionat în mai multe centre de comandă cheie ale NATO, o măsură ce ar putea intensifica îngrijorările din Europa cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de alianţă, au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune. Ca parte a acestei măsuri, pe care administraţia Trump […] Articolul Reuters | O nouă decizie a lui Trump stârnește îngrijorări în Europa: SUA vor reduce numărul de angajați din NATO. Țările afectate apare prima dată în SafeNews.