Maia Sandu, mesaj ferm privind alegerile din Găgăuzia

Președintele american Donald Trump a estimat miercuri, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că discuțiile asupra unei soluționări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv" în care poate fi încheiat un acord și că președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, sunt „proști" dacă nu profită de […] Articolul Trump, despre Zelenski și Putin: Sunt „proști" dacă nu încheie un acord. Liderul de la Casa Albă se va întâlni cu Zelenski joi, la Davos