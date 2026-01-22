Anatolie Barbacar a fost ales preşedinte al Uniunii Avocaţilor

07:30

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, marți, purtând o pereche de ochelari aviator care au atras atenția. Emmanuel Macron a explicat că are o afecțiune la ochi, pe care a descris-o drept „complet inofensivă”, dar care i-a provocat o inflamație vizibilă la ochiul drept, potrivit Independent. Șeful […] Articolul Apariția neobișnuită a lui Emmanuel Macron la Davos. De ce a urcat pe scenă cu ochelari de soare apare prima dată în SafeNews.