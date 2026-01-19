O companie britanică va investi 5 milioane de euro în Parcul Industrial Edineț. Produsele ar urma să fie exportate în Europa

15:00

Poliția anunță că experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor descoperit în dimineața zilei de asatăzi pe malul unui lac din preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. Experții au stabilit că drona este de model Gerbera, ca și ultimele depistate anterior pe teritoriul R. Moldova. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol...