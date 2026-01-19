Cetățeni din Nepal, depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din raionul Nisporeni

13:20

Ateliere de artizanat și meșteșugărit, cursuri de limba engleză, repetiții pentru ansamblurile locale și întâlniri între generații se desfășoară într-un nou spațiu comunitar din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Centrul este deschis tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă. „Noi încurajăm pe toți să vină, chiar să fie unii dintre ei inițiatorii unei activități. Lumea la sat...