„Este de ajuns să știi o poveste bună despre țara ta ca să-i poți duce faima mai departe”. Punți culturale între R. Moldova și Italia

16:00

Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Este important de respectat această regulă din pentru că: Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să aleagă locații sigure și aprobate pentru scăldatul tradițional de...