Donald Trump a invitat România să devină membră a „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan

Autoritățile iraniene au anunțat că cel puțin 3000 de persoane, pe care le califică drept „teroriști”, au fost arestate în cadrul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în Republica Islamică în ultimele săptămâni, scrie Middle East Monitor Sursa citată notează că cifrele vehiculate de autoritățile iraniene sunt mult mai mici decât cele furnizate de ONG-uri...