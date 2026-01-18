Donald Trump a invitat România să devină membră a „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan
Ziarul de Garda, 18 ianuarie 2026 16:00
România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro. „Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca...
LIVE TEXT/ Trupele rusești au bombardat regiunea Sumî de peste 100 de ori în ultima zi, au fost raportate victime. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:17 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat teritoriul regiunii Sumî de peste 100 de ori, printre răniți numărându-se și civili. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook. „În comunitatea Sumî, un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost rănit în urma unui atac cu...
14:40
CNN/ Focuri de tabără, dans sau animale de companie: Cum reușesc ucrainenii să se încălzească în timpul celei mai grele ierni din ultimii ani # Ziarul de Garda
Kateryna Skurydina se duce la culcare purtând lenjerie intimă termică, două pulovere și o eșarfă. Se acoperă cu o pilotă de puf și două pături. Dar arma ei secretă este pisica ei, Pushok. „Are o temperatură ridicată a corpului. Așa că este ca o sticlă cu apă caldă”, a declarat ea în cadrul unui reportaj...
14:00
Întreaga sa populaţie ar încăpea într-un stadion dar importanţa geopolitică a Groenlandei este uriaşă. Un teritoriu autonom al Danemarcei, aflat la mii de kilometri de SUA, se află în prezent în centrul unei dispute geopolitice. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „inacceptabil” ca Groenlanda să nu ajungă sub controlul ţării sale şi a ameninţat cu taxe vamale punitive...
13:40
Un cetățean nepalez a salvat un copil în vârstă de cinci ani, căzut într-un lac înghețat din Craiova, la aproximativ zece metri de mal # Ziarul de Garda
Un copil de aproximativ 5 ani, aflată în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova împreună cu tatăl său, a căzut sâmbătă, 17 ianuarie, în lacul parțial înghețat, la aproximativ 10 metri de mal. Un bărbat din Nepal a sărit în apă și a ținut în viață copilul, până la sosirea pompierilor, potrivit Liberatea.ro. Inițial, doi adulți...
13:20
12:40
LIVE TEXT/ Atacurile rusești asupra regiunii Harkiv s-au soldat cu trei morți și 11 răniți. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat orașul Harkiv și 12 așezări din regiunea Harkiv, ucigând trei persoane și rănind alte 11. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleh Syniehubov. „În ultima zi, atacuri rusești au lovit orașul Harkiv și 12 așezări...
12:00
Acces limitat în anumite locuri din capitală, între 18 și 20 ianuarie, în contextul vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Ziarul de Garda
În perioada 18- 20 ianuarie 2026 (ora 08:00 – 18:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, care va vizita instituțiile de stat ale R. Moldova, informează Primăria Municipiului Chișinău. Pentru buna desfășurare a vizitei...
11:20
Un microbuz care transporta 11 moldoveni spre Germania a fost implicat într-un accident în România # Ziarul de Garda
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, în noaptea de 16 ianuarie, în jurul orei 23:30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa, România. În microbuz se aflau 11 persoane, iar consecințele au fost relativ minore, rezultând doar doi răniți, potrivit presei din România. Din cercetările polițiștilor...
11:20
„Este de ajuns să știi o poveste bună despre țara ta ca să-i poți duce faima mai departe”. Punți culturale între R. Moldova și Italia # Ziarul de Garda
Republica Moldova discută astăzi despre integrarea europeană în termeni politici, geopolitici și instituționali, dar acest proces a început, de fapt, cu mult înainte de semnarea oricărui acord – în trenurile de noapte spre Occident, în casele străine în care au ajuns mii de moldovence, în scrisorile trimise copiilor rămași acasă. Această istorie se numește diaspora,...
10:50
„Maladieț, Moldova!” Paula Seling explică momentul de la Finala Națională Eurovision Moldova 2026 și își cere scuze după reacțiile din mediul online # Ziarul de Garda
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Maladieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”, scrie ZdGust.md. La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a...
10:10
VIDEO/ „Unirea nu este interzisă de Constituție”. Nicolae Negru, scriitor și analist politic, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Scriitorul și analistul politic, Nicolae Negru, vorbește în cadrul Podcast ZdCe despre declarația președintei Maia Sandu referitoare la unirea Republicii Moldova cu România. Analistul subliniază că „unirea nu este interzisă de Constituție”, dar că este necesară organizarea unui referendum. Nicolae Negru consideră că prin afirmația că ar vota pentru unire în cadrul unui eventual referendum,...
09:50
UE și Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri. Tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale vor fi eliminate # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din...
09:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a regiunii Odesa. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:05 Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a regiunii Odesa, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei pe Telegram. „Atacul a provocat un incendiu, pe care pompierii l-au stins rapid. O clădire de producție și o mașină au fost, de asemenea, avariate”, potrivit salvatorilor. Nu au existat decese sau răniți. Conform ultimelor informații ale...
23:10
ZdGust.md | Moldova și-a desemnat reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. A câștigat atât votul celor două jurii, cât și votul publicului # Ziarul de Garda
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. În urma votului publicului și a juriului, Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a fost desemnat câștigătorul finalei naționale Eurovision 2026, organizată de postul public de televiziune Moldova 1. Satoshi a câștigat detașat atât votul celor...
23:00
Cine va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena? 15 membri ai juriului național, 5 membri ai juriului internațional, dar și telespectatorii au decis că la Viena, cu Viva, Moldova, va pleca Satoshi. Șaisprezece piese au concurat în Finala Națională Eurovision 2026. Participanții au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor...
19:50
Șefa opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forțată să fugă de represiunea din țara sa în 2020, și se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, scrie AFP. Deciția sa a fost luată după ce autorităţile din această ţară baltică, aflată la...
18:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declară că Rusia pregătește o serie de atacuri masive asupra Ucrainei. Avertismentul este făcut în contextul în care țara se confruntă cu o criză energetică tot mai profundă. „Serviciile noastre de informații raportează că Rusia pregătește noi atacuri masive”, a declarat Zelenski în timpul celui mai recent discurs nocturn, citat de Kyiv...
17:10
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții despre un posibil armistițiul de pace cu Rusia # Ziarul de Garda
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele său, Jared Kushner, cu scopul de a pune capăt războiului de aproape patru ani cu Rusia, a declarat sâmbătă un membru al delegației, transmite AFP, citat de agerpres.ro. Reprezentanți americani negociază separat, cu...
17:10
În ajunul sărbătorii creștine Boboteaza, pe stil vechi, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Potrivit Poliției de Frontieră, acest lucru va contribui la securitatea frontierei de stat: râurile Prut și Nistrul aflându-se în zona de...
16:10
MAE – reacție oficială în contextul dronei descoperite astăzi pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
În contextul identificării pe teritoriul R. Moldova a unei drone de origine rusă, Ministerul Afacerilor Externe subliniază, într-un counicat de presă, că „orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”. Ministerul Afacerilor Externe condamnă asemenea...
16:00
R. Moldova adoptă modelul estonian de educație în predarea matematicii și a științelor. De ce este Estonia un model de urmat în Educație? # Ziarul de Garda
Rezultate PISA excelente – locul 1 în Europa, pirntre primele 3 în lume, copii care nu sunt lăsați deoparte, intervenție rapidă în cazul celor care nu reușesc să țină pasul, accent pe competențe și nu pe acumularea mecanică de informație, digitalizarea ca instrument și, mai recent, experimente cu IA în Educație – sunt doar câteva...
15:00
Poliția anunță că experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor descoperit în dimineața zilei de asatăzi pe malul unui lac din preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. Experții au stabilit că drona este de model Gerbera, ca și ultimele depistate anterior pe teritoriul R. Moldova. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol...
14:40
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra badantă – arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani # Ziarul de Garda
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie – au fost arestați, fiind suspectați că au jefuit locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, Italia, furând bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, iar bătrâna a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Il Mattino...
13:20
Incluziune, educație și cultură: centre comunitare moderne create cu sprijinul proiectului „La un LOC” # Ziarul de Garda
Ateliere de artizanat și meșteșugărit, cursuri de limba engleză, repetiții pentru ansamblurile locale și întâlniri între generații se desfășoară într-un nou spațiu comunitar din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Centrul este deschis tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă. „Noi încurajăm pe toți să vină, chiar să fie unii dintre ei inițiatorii unei activități. Lumea la sat...
13:20
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat Diplomatul Anului 2025. Aceasta este Corina Călugăru, ambasadoarea R. Moldova în Franța. MAE spune într-un comunicat de presă că titlul i-a fost acordat „pentru contribuție remarcabilă la promovarea intereselor R. Moldova și consolidarea profilului său internațional”.Printre rezultatele de referință ale Ambasadoarei R. Moldova la Paris se numără consolidarea parteneriatului strategic...
12:20
Noaptea trecută, Rusia a doborât 99 de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a Mării Azov # Ziarul de Garda
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni și deasupra Mării Negre și a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE, citată de agerpres.ro. ”În timpul nopții, apărarea aeriană a distrus și interceptat 99 de drone ucrainene”, a declarat...
11:50
Cititorul de gardă/ De ce sunt retrase cărțile de identitate românești la frontieră? # Ziarul de Garda
Sute de persoane au rămas fără cărți de identitate românești în ultimii ani, după ce acestea au fost ridicate de Poliția Română de Frontieră pe motiv că posesorii actelor respective ar avea domicilii fictive în România.E.T. a contactat ZdG, invocând că ar fi fost comisă o ilegalitate, că i-a fost îngrădit dreptul la libera circulație...
11:20
O dronă de 2,5 metri, descoperită azi dimineață pe malul unui iaz din Nucăreni, Telenești # Ziarul de Garda
Poliția informează că, în dimineața acestei zile, a fost sesizată de un vânător despre faptul că, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, pe malul unui iaz, a descoperit o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Potrivit poliției, zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detalii. Poliția...
11:10
Copiii din diasporă sau tinerii care nu și-au perfectat până la 18 ani niciun act de identitate moldovenesc riscă să fie obligați să susțină testul de limbă română și examenul de cunoaștere a Constituției pentru a fi recunoscuți drept cetățeni ai R. Moldova. Prevederea este inclusă în noua Lege a cetățeniei, intrată în vigoare pe...
10:40
Dosarul diplomelor false de rezidențiat: Comisia USMF nu a descoperit fraude. Ce spune Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România? # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova comunică despre finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită printr-un ordin al rectorului, având drept obiectiv examinarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la desfășurarea studiilor postuniversitare de rezidențiat ale cetățenilor străini în cadrul Universității, precum și evaluarea respectării cadrului normativ și...
09:50
VIDEO/ Procuror beat la volan | Explicațiile autorităților după decizia SUA de a suspenda vizele de imigrare | Plahotniuc și Iaralov, martori în dosarul „Kuliok” și noutăți din cauza penală a lui Nicanor Ciochină | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi audiați în dosarul „Kuliok”. Ce alți martori ai acuzării au fost acceptați de judecători, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem de ce instanța nu a acceptat cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de...
09:30
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii despre mecanismele prin care sunt gestionate apelurile de urgență provenite din alte state, în special în situațiile ce implică cetățeni moldoveni aflați peste hotare sau cazuri cu componentă transfrontalieră. Într-un counicat de presă, Serviciul 112 Moldova anunță că dispune de un sistem dedicat schimbului de...
09:00
VIDEO/ Procuror, beat la volan | Explicațiile autorităților după decizia SUA de a suspenda vizele de imigrare | Plahotniuc și Iaralov, martori în dosarul „Kuliok” și noutăți din cauza penală a lui Nicanor Ciochină | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi audiați în dosarul „Kuliok”. Ce alți martori ai acuzării au fost acceptați de judecători, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem de ce instanța nu a acceptat cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de...
08:30
Zelenski: acordul de pace convenit cu Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, la Davos # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de pace convenit cu liderul SUA, Donald Trump, ar putea fi semnat săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski a declarat că acordul de pace al lui Donald Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, dacă se convine asupra termenilor, potrivit Independent. Documente între Ucraina și SUA privind războiul ucrainean ar...
16 ianuarie 2026
22:00
LIVE TEXT/ Școlile din Kiev vor fi închise până în februarie, din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice. Război în Ucraina, ziua 1423 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe 16 ianuarie că școlile din capitala ucraineană vor fi închise până la 1 februarie, în plină criză provocată de recentele bombardamente rusești care au dus la întreruperi masive în livrările de curent electric și agent termic, relatează AFP, citat de Agerpres. „Începând cu 19 ianuarie, școlile...
21:30
Exporturile R. Moldova către țările CSI au scăzut cu 9,3%, în timp ce exporturile către țările UE au crescut cu 4,9% în 2025 # Ziarul de Garda
În perioada ianuarie – noiembrie 2025, exporturile R. Moldova au totalizat 3,4 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 4,4% față de aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor oferite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Conform MDED, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al R. Moldova, cu o pondere de 68% din totalul...
20:50
Sondaj: Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace # Ziarul de Garda
Aproximativ 55% dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce 32% se opun acestei idei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) publicat pe 16 ianuarie, scrie The Kyiv Independent. Conform sondajului, alți 14% dintre...
20:20
Trenul Kiev-București înregistrează o întârziere de cinci ore, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei # Ziarul de Garda
Calea Ferată a Moldovei, conform informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina, anunță că vineri, 16 ianuarie 2026, trenul pe ruta Kiev-București înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore. Întârzierea are loc din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei. Întrucât trenul Chișinau-București se cuplează la statia Ungheni cu trenul Kiev-București, consecințele acestei întârzieri se...
20:00
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în R. Moldova: „Sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, pe agenda discuțiilor # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18 – 20 ianuarie, la invitația șefei statului, anunță Președinția. Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și...
19:30
Donald Trump amenință cu taxe vamale țările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei # Ziarul de Garda
Donald Trump a amenințat vineri, 16 ianuarie, cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale privind anexarea Groenlandei, în timp ce mai multe țări europene au anunțat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei, transmit agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres. „S-ar putea să pun taxe vamale țărilor care nu mă susțin...
19:20
Pe 16 ianuarie 2026, în jurul orei 18:00, la punctul de recere a frontierei Costești se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră anunță că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă....
19:00
Doi cetățeni străini au fost reținuți, fiind suspectați că au obținut prin înșelăciune suma de 550 de mii de lei de la o pensionară # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că au fost reținute două persoane, un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini, bănuiți că, la data de 10 ianuarie 2026, au deposedat prin înșelăciune o pensionară de suma de 550 000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în ianuarie a fost identificată o...
18:50
Aprobarea Programului Individual al parteneriatului Republica Moldova–NATO pentru anii 2025–2028 a fost discutată de Secretarul de stat, Valeriu Mija, și șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Michaela Guerard Šimák pe 15 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE). Întrevederea a avut loc în contextul încheierei mandatului șefei Oficiului...
18:30
DOC/ „Taxe nejustificate” sau aplicarea legii? Cum explică Serviciul Vamal costurile pentru unele colete # Ziarul de Garda
În timp ce autoritățile lucrează la cadrul legal pentru introducerea unei taxe fixe aplicabile coletelor comandate de pe platforme online precum Temu, Joom și AliExpress, în spațiul online au apărut discuții privind unele „taxe vamale nejustificate” percepute în anumite cazuri. De cealaltă parte, reprezentanții Serviciului Vamal (SV) declară pentru Ziarul de Gardă că „drepturile de...
18:20
Examinarea probelor materiale ale apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost finalizată în ședința de vineri, 16 ianuarie 2026, în lipsa inculpatului Vladimir Plahotniuc, care a invocat din nou studierea materialelor cauzei. Următoarele ședințe din etapa cercetării probelor apărării vor fi dedicate exclusiv audierii martorilor, rămași în număr de 15. Vineri, 16 ianuarie...
18:10
Autoritățile iraniene anunță că au arestat cel puțin 3000 de persoane, pe care le califică drept „teroriști” # Ziarul de Garda
Autoritățile iraniene au anunțat că cel puțin 3000 de persoane, pe care le califică drept „teroriști”, au fost arestate în cadrul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în Republica Islamică în ultimele săptămâni, scrie Middle East Monitor Sursa citată notează că cifrele vehiculate de autoritățile iraniene sunt mult mai mici decât cele furnizate de ONG-uri...
18:00
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunțat vineri, 16 ianuarie, că a început să furnizeze gaze naturale către Germania și Austria, extinzându-și astfel numărul piețelor europene pe care le aprovizionează, relatează Reuters. Cererea pentru gazele din Azerbaidjan a crescut după ce Europa a încercat să pună capăt dependenței sale de gazele rusești în...
18:00
Roskomnadzor somează ZdG să elimine un articol despre palatul lui Putin din Crimeea anexată # Ziarul de Garda
Roskomnadzor somează Ziarul de Gardă să elimine materialul în versiunea rusă despre palatul lui Putin din Crimeea anexată, cel care anterior i-a aparținut lui Viktor Ianukovici, ex-președintele fugar al Ucrainei. Redacția a primit o notificare pe adresa de e-mail, în care se menționează „încălcarea procedurii de difuzare a informațiilor plasate la următoarele adrese URL (identificator...
17:40
MAE al Federației Ruse a emis un avertisment privind călătoriile în R. Moldova. Autoritățile de la Chișinău resping acuzațiile: „Nu există riscuri de securitate” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie 2026, un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze R. Moldova, semnalând că „numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat” ar fi fost aplicate cetățenilor ruși de către autoritățile de la Chișinău. În reacție, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a...
