LIVE TEXT/ Atacurile rusești asupra regiunii Harkiv s-au soldat cu trei morți și 11 răniți. Război în Ucraina, ziua 1425

Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat vineri, 16 ianuarie, companiei Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar „nu mai mare de 5 milioane de lei”. Decizia a fost luată după ce firma a refuzat să predea statului complexul petrolier de la Aeroport, astfel nerespectând decizia...