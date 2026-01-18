Care sunt prioritățile reale ale R. Moldova pentru anul 2026?

19:20

Pe 16 ianuarie 2026, în jurul orei 18:00, la punctul de recere a frontierei Costești se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră anunță că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă....