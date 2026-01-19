Ministrul Educației, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenți care au semnalat prezența gândacilor în unul din căminele UTM

09:50

Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din...