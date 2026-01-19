Ministrul Educației, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenți care au semnalat prezența gândacilor în unul din căminele UTM
Ziarul de Garda, 19 ianuarie 2026 17:20
Studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, care au semnalat anterior condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 14 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde sunt cazați temporar, au avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, după ce acesta a invitat studenții la discuții în urma unor imagini...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
17:30
Un lot neconform de biscuiți depistat de ANSA. Agenția îndeamnă consumatorii să verifice informațiile de pe etichetele produselor alimentare # Ziarul de Garda
In lot de 200 de kilograme de biscuiți care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor, a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), se arată într-un comunicat. Potrivit ANSA, neconformitatea a fost constatată în urma analizelor de laborator, care au arătat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași...
Acum 30 minute
17:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenți care au semnalat prezența gândacilor în unul din căminele UTM # Ziarul de Garda
Studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, care au semnalat anterior condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 14 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde sunt cazați temporar, au avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, după ce acesta a invitat studenții la discuții în urma unor imagini...
17:10
Liderii europeni se vor întâlni la Bruxelles pentru a discuta planul SUA de a ocupa Groenlanda # Ziarul de Garda
Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE) se vor întâlni joi, 22 ianuarie, la Bruxelles pentru a discuta un răspuns comun la încercările Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, a anunțat luni, 19 ianuarie, un purtător de cuvânt al președintelui Consiliului European, António Costa, potrivit agenției EFE. Consiliul a anunțat...
Acum o oră
17:00
„Am să fac cunoștință cu sentința și, conform descrierilor sentinței, am să urmez tot ce se cere”, declară Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), proaspăt condamnat la trei ani de închisoare, dar care însă nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței. Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata...
16:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu bombe ghidate o zonă rezidențială din Harkiv. O femeie a fost ucisă. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:47 Armata rusă a atacat cu bombe ghidate o zonă rezidențială din Harkiv, a raportat primarul orașului, Ihor Terekhov, relatează Hromadske. În urma atacului au fost înregistrate patru victime, dintre care o femeie în vârstă de 65 de ani a fost ucisă. Anterior, trupele rusești au atacat o instalație de infrastructură critică din Harkiv...
16:40
Tineri de 21 și 23 de ani, cercetați penal pentru falsificarea documentelor oficiale. Aceștia riscă cinci ani de închisoare # Ziarul de Garda
Trei tineri sunt cercetați penal pentru falsificarea actelor oficiale, anunță luni, 19 ianuarie, Poliția de Frontieră. Astfel, potrivit unui comunicat, ofițerii de investigație au desfășurat o operațiune de amploare într-un dosar penal ce vizează falsificarea documentelor oficiale. Potrivit informațiilor, activitatea infracțională consta în confecționarea și utilizarea unor documente oficiale falsificate, ce conțineau însemnele unor instituții...
Acum 2 ore
16:20
Ion Ceban va fi martor al apărării în dosarul „Kuliok”. Judecătorii CSJ au acceptat audierea a 36 de martori — inclusiv fostul director al CNA, fost adjunct de la SIS și deputați ai PSRM # Ziarul de Garda
„Primarul capitalei, Ion Ceban, precum și fosta prim-ministră Zinaida Greceanîi, vor fi citați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată astăzi, 19 ianuarie, de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), scrie TV8. Sursa citată scrie că deși avocații au cerut audierea a 62 de...
16:00
Alexandru Munteanu și Eugeniu Osmochescu vor participa la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Vor promova R. Moldova drept un partener de încredere și un loc sigur pentru dezvoltarea afacerilor” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, anunță Guvernul. Forumul are loc în perioada 19-22 ianuarie 2026, iar premierul Alexandru Munteanu va fi speaker la o discuție de tip panel. Potrivit Guvernului, premierul va avea o serie de...
Acum 4 ore
15:30
O companie britanică va investi 5 milioane de euro în Parcul Industrial Edineț. Produsele ar urma să fie exportate în Europa # Ziarul de Garda
O companie britanică va construi trei hale de producție în Parcul Industrial Edineț. Acestea vor produce cablaje și sisteme de conexiune pentru industrii precum transport feroviar și energie regenerabilă, medicină și inteligență artificială, pentru a fi exportate pe piața europeană, scrie Invest Moldova. Investiția companiei britanice Cornelius Electronics constituie aproximativ 5 milioane de euro și...
15:20
ULTIMA ORĂ/ Dorin Damir, finul de cununie al lui Plahotniuc, CONDAMNAT la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Ziarul de Garda
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în...
14:50
Cotele de export către UE nu sunt epuizate: producătorii moldoveni pot continua livrările. Precizările MDED # Ziarul de Garda
Cotele de export sunt reînnoite în fiecare an, iar începând cu 1 ianuarie 2026 acestea sunt disponibile integral, în volumele stabilite prin Acordul renegociat dintre R. Moldova și Uniunea Europeană. Astfel, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a venit luni, 19 ianuarie, cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de export...
14:30
LIVE TEXT/ Zelenski: reprezentanții Ucrainei și SUA lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:21 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a spus că reprezentanții Ucrainei și SUA lucrează la documentele necesare pentru a pune capăt războiului. Declarațiile au fost făcute în urma raportului secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. „Astăzi au venit rapoarte pentru delegația noastră de la partea americană. Rustem Umerov a raportat...
14:10
Cetățeni din Nepal, depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din raionul Nisporeni # Ziarul de Garda
Patru cetățeni străini care desfășurau activități de muncă fără respectarea cadrului legal, pe teritoriul unei ferme de păsări situate în proximitatea localității Bărboieni, raionul Nisporeni, au fost identificați și depistați de Poliția de Frontieră. Cazul s-a înregistrat la mijlocul săptămânii trecute, potrivit unui comunicat. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele depistate sunt cetățeni...
Acum 6 ore
13:30
Participă la TOMBOLĂ! Câștigă o vacanță de sănătate pentru familie și alte sute de premii! # Ziarul de Garda
În perioada 15 ianuarie – 11 aprilie 2026, participă la TOMBOLĂ în toate filialele Farmacia Familiei și DITA Hyper Farmacie și lasă norocul să-ți bată la ușă. Sute de premii și vacanța de vis te așteaptă! Fiecare bon poate deveni un bilet spre un premiu! Cum participi (3 pași simpli) 1) Cumpără în Farmacia Familiei...
13:30
„Este clar că s-a tras o linie și că e de ajuns”. UE ar putea impune tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro împotriva SUA, după amenințările lui Trump privind Groenlanda # Ziarul de Garda
După reuniunea ambasadorilor UE din 18 ianuarie, s-a ajuns la concluzia că blocul ar putea impune măsuri economice dure dacă discuțiile cu Casa Albă privind Groenlanda vor eșua, scrie Politico, citând surse. Publicația notează că UE ia în considerare măsuri comerciale de amploare — inclusiv tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro...
13:10
LIVE TEXT/ A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:37 A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijjea, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Sursa citată scrie că specialiștii ucraineni au început reparațiile la ultima linie electrică de rezervă rămasă, Ferosplavna-1, care conectează centrala la rețeaua electrică. Aceasta este ultima linie electrică rămasă care...
13:00
FT: Donald Trump leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Ziarul de Garda
Donald Trump leagă interesul său pentru preluarea Groenlandei de faptul că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store a declarat că a primit o scrisoare în care președintele american afirmă: „Având în vedere că țara voastră a decis să nu-mi acorde premiul (n.r. decernat de un comitet independent cu sediul la...
12:40
LIVE TEXT/ A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:37 A fost aprobat un armistițiu local între forțele ucrainene și ruse în apropierea Centralei Nucleare Zaporijia, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Sursa citată scrie specialiștii ucraineni au început reparațiile la ultima linie electrică de rezervă rămasă, Ferosplavna-1, care conectează centrala la rețeaua electrică. Aceasta este ultima linie electrică rămasă care conectează...
12:30
Președinta Maia Sandu a susținut o conferință de presă cu omologul său albanez, Bajram Begaj: „Moldova și Albania merg pe un drum european împreună – cu solidaritate și încredere” # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18-20 ianuarie. Astfel, cei doi oficiali au susținut o conferință de presă la Președinție. Potrivit unui comunicat, aceasta este prima vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci...
Acum 8 ore
11:30
LIVE/ Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă cu omologul său albanez, Bajram Begaj # Ziarul de Garda
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18-20 ianuarie. Astfel, cei doi oficiali susțin o conferință de presă la Președinție. Potrivit unui comunicat, aceasta este prima vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de...
11:20
LIVE TEXT/ Peste 30 de mii de familii din regiunea Odesa au rămas fără energie după atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:12 În noaptea de 19 ianuarie, un atac rusesc a avariat semnificativ centrala electrică „DTEK Odesa Electric” din orașul ucrainean Odesa, a raportat compania. Potrivit DTEK, circa 30800 de familii sunt fără curent electric din cauza bombardamentelor. „Pagubele sunt mari, iar reparațiile vor necesita o perioadă semnificativă de timp pentru a readuce echipamentul în...
11:00
Arcul de Triumf din capitală urmează să fie reparat, declară ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Există interes din partea statului, dar și din partea unui chișinăuian” # Ziarul de Garda
Arcul de Triumf din capitală va fi reparat în acest an, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1. Potrivit acestuia, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a repara monumentul. Arcul de Triumf nu figurează individual în registrul monumentelor istorice Potrivit ministrului, Arcul de Triumf...
11:00
Două persoane din Călărași și Cahul au decedat în urma nerespectării regulilor de utilizare a sobei și a unui termogenerator electric # Ziarul de Garda
Două persoane au decedat în raionul Călărași și Cahul în urma unor incendii izbucnite din cauza nerespectării utilizării instalațiilor electrice și sobei, anunță luni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a avut loc în noaptea de 18 ianuarie, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat...
10:50
Arcul de Triumf din capitală urmează să fie reparat, declară ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Există interes. Și din partea statului, dar și din partea unui chișinăuian” # Ziarul de Garda
Arcul de Triumf din capitală va fi reparat în acest an, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1. Potrivit acestuia, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a repara monumentul. Arcul de Triumf nu figurează individual în registrul monumentelor istorice Potrivit ministrului, Arcul de Triumf...
10:40
CNED: Cum pot fi reduse facturile la energie și crescut confortul în blocurile de locuit? # Ziarul de Garda
Un leu investit în eficiență energetică poate genera peste 4 lei beneficii prin economii la energie, crearea locurilor noi de muncă și stimularea creșterii economice locale, scrie Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) într-un articol explicativ despre eficiența energetică a blocurilor de locuit. Sursa citată menționează că programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul...
10:10
Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției # Ziarul de Garda
Un bărbat de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere și condamnat la un an de închisoare, anunță luni, 19 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica. „În...
09:50
„Impactul bugetar este de circa 1 miliard de lei”. Aviz negativ al Guvernului privind acordarea unui suport de 2000 de lei beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, cu prilejul sărbătorilor de iarnă # Ziarul de Garda
La ședința de joi, 22 ianuarie, Guvernul urmează să aprobe un aviz negativ asupra unui proiect de lege care prevede acordarea unui suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Autorii proiectului, cinci deputați din PSRM, propun acordarea unui suport financiar unic în cuantum de 2000 de...
Acum 12 ore
09:10
Fiul lui Ramzan Kadîrov ar fi fost spitalizat în urma unui accident rutier. Coloana auto a fiului liderului cecen circula cu viteză mare pe străzile din Groznîi # Ziarul de Garda
Fiul liderului Ceceniei, Adam Kadîrov, a fost implicat într-un grav accident rutier, în urma căruia a fost spitalizat în stare gravă, potrivit Kavkaz.Realii și canalului de opoziție cecen de pe Telegram, Niyso, citează Novaya Gazeta Europa. Fiul lui Ramzan Kadyrov a fost dus la noul spital republican din Groznîi, a declarat o sursă pentru Kavkaz.Realii....
08:50
Accident feroviar în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. MAE: nu există informații oficiale despre cetățeni ai R. Moldova printre victime # Ziarul de Garda
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în Spania. Accidentul a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Cordoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după...
08:20
LIVE TEXT/ Rusia intenționează să folosească până la 1000 de drone de atac pe zi împotriva Ucrainei, declară comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
8:19 Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Rusia intenționează să crească producția de drone de atac pentru a utiliza până la 1000 de drone pe zi împotriva Ucrainei, scrie LB.ua. „Inamicul intenționează să crească semnificativ producția pentru a utiliza până la 1.000 de drone pe zi. Prin urmare, desigur, trebuie să...
Acum 24 ore
18:30
Care sunt prioritățile reale ale R. Moldova pentru anul 2026? În 2026, R. Moldova va trebui să ia decizii clare privind direcția de dezvoltare a țării. Problemele economice, funcționarea justiției, securitatea energetică și aderarea la Uniunea Europeană rămân teme importante pentru societate. Pentru a înțelege ce ar trebui pus pe primul loc, am solicitat opiniile...
18:10
LIVE TEXT/ Trupele ruse au minat de la distanță o zonă din apropierea unui spital din Herson. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În Herson, ofițerii de aplicare a legii au înregistrat noi cazuri de minare de la distanță a teritoriului orașului de către armata rusă. Acest lucru a fost raportat pe Facebook de poliția din regiunea Herson, potrivit Ukrinform. „În prezent, a fost înregistrată minarea teritoriului orașului de către inamici. Mine antipersonal au fost găsite...
Ieri
17:20
UPDATE/ Precizările MAE privind accidentul din România în care a fost implicat un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni # Ziarul de Garda
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, în noaptea de 16 ianuarie, în jurul orei 23:30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa, România. În microbuz se aflau 11 persoane, iar consecințele au fost relativ minore, rezultând doar doi răniți, potrivit presei din România. UPDATE 17:10 Ministerul...
16:50
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei ca fiind „prăbușirea” alianței # Ziarul de Garda
Oficialii ruși au salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO din cauza Groenlandei, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, susținând pe 17 ianuarie că această mișcare semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice, potrivit Kyiv Independent. Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO – Franța, Suedia, Danemarca,...
16:00
Donald Trump a invitat România să devină membră a „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan # Ziarul de Garda
România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro. „Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca...
15:20
LIVE TEXT/ Trupele rusești au bombardat regiunea Sumî de peste 100 de ori în ultima zi, au fost raportate victime. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:17 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat teritoriul regiunii Sumî de peste 100 de ori, printre răniți numărându-se și civili. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook. „În comunitatea Sumî, un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost rănit în urma unui atac cu...
14:40
CNN/ Focuri de tabără, dans sau animale de companie: Cum reușesc ucrainenii să se încălzească în timpul celei mai grele ierni din ultimii ani # Ziarul de Garda
Kateryna Skurydina se duce la culcare purtând lenjerie intimă termică, două pulovere și o eșarfă. Se acoperă cu o pilotă de puf și două pături. Dar arma ei secretă este pisica ei, Pushok. „Are o temperatură ridicată a corpului. Așa că este ca o sticlă cu apă caldă”, a declarat ea în cadrul unui reportaj...
14:00
Întreaga sa populaţie ar încăpea într-un stadion dar importanţa geopolitică a Groenlandei este uriaşă. Un teritoriu autonom al Danemarcei, aflat la mii de kilometri de SUA, se află în prezent în centrul unei dispute geopolitice. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „inacceptabil” ca Groenlanda să nu ajungă sub controlul ţării sale şi a ameninţat cu taxe vamale punitive...
13:40
Un cetățean nepalez a salvat un copil în vârstă de cinci ani, căzut într-un lac înghețat din Craiova, la aproximativ zece metri de mal # Ziarul de Garda
Un copil de aproximativ 5 ani, aflată în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova împreună cu tatăl său, a căzut sâmbătă, 17 ianuarie, în lacul parțial înghețat, la aproximativ 10 metri de mal. Un bărbat din Nepal a sărit în apă și a ținut în viață copilul, până la sosirea pompierilor, potrivit Liberatea.ro. Inițial, doi adulți...
13:20
Un copil în vârstă de cinci ani a căzut într-un lac înghețat din Craiova, la aproximativ zece metri de mal. Șase bărbați au intervenit pentru a-l salva # Ziarul de Garda
Un copil de aproximativ 5 ani, aflată în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova împreună cu tatăl său, a căzut sâmbătă, 17 ianuarie, în lacul parțial înghețat, la aproximativ 10 metri de mal. Un bărbat din Nepal a sărit în apă și a ținut în viață copilul, până la sosirea pompierilor, potrivit Liberatea.ro. Inițial, doi adulți...
12:40
LIVE TEXT/ Atacurile rusești asupra regiunii Harkiv s-au soldat cu trei morți și 11 răniți. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat orașul Harkiv și 12 așezări din regiunea Harkiv, ucigând trei persoane și rănind alte 11. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleh Syniehubov. „În ultima zi, atacuri rusești au lovit orașul Harkiv și 12 așezări...
12:00
Acces limitat în anumite locuri din capitală, între 18 și 20 ianuarie, în contextul vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Ziarul de Garda
În perioada 18- 20 ianuarie 2026 (ora 08:00 – 18:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, care va vizita instituțiile de stat ale R. Moldova, informează Primăria Municipiului Chișinău. Pentru buna desfășurare a vizitei...
11:20
Un microbuz care transporta 11 moldoveni spre Germania a fost implicat într-un accident în România # Ziarul de Garda
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, în noaptea de 16 ianuarie, în jurul orei 23:30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa, România. În microbuz se aflau 11 persoane, iar consecințele au fost relativ minore, rezultând doar doi răniți, potrivit presei din România. Din cercetările polițiștilor...
11:20
„Este de ajuns să știi o poveste bună despre țara ta ca să-i poți duce faima mai departe”. Punți culturale între R. Moldova și Italia # Ziarul de Garda
Republica Moldova discută astăzi despre integrarea europeană în termeni politici, geopolitici și instituționali, dar acest proces a început, de fapt, cu mult înainte de semnarea oricărui acord – în trenurile de noapte spre Occident, în casele străine în care au ajuns mii de moldovence, în scrisorile trimise copiilor rămași acasă. Această istorie se numește diaspora,...
10:50
„Maladieț, Moldova!” Paula Seling explică momentul de la Finala Națională Eurovision Moldova 2026 și își cere scuze după reacțiile din mediul online # Ziarul de Garda
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Maladieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”, scrie ZdGust.md. La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a...
10:10
VIDEO/ „Unirea nu este interzisă de Constituție”. Nicolae Negru, scriitor și analist politic, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Scriitorul și analistul politic, Nicolae Negru, vorbește în cadrul Podcast ZdCe despre declarația președintei Maia Sandu referitoare la unirea Republicii Moldova cu România. Analistul subliniază că „unirea nu este interzisă de Constituție”, dar că este necesară organizarea unui referendum. Nicolae Negru consideră că prin afirmația că ar vota pentru unire în cadrul unui eventual referendum,...
09:50
UE și Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri. Tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale vor fi eliminate # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din...
09:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a regiunii Odesa. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:05 Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a regiunii Odesa, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei pe Telegram. „Atacul a provocat un incendiu, pe care pompierii l-au stins rapid. O clădire de producție și o mașină au fost, de asemenea, avariate”, potrivit salvatorilor. Nu au existat decese sau răniți. Conform ultimelor informații ale...
17 ianuarie 2026
23:10
ZdGust.md | Moldova și-a desemnat reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. A câștigat atât votul celor două jurii, cât și votul publicului # Ziarul de Garda
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. În urma votului publicului și a juriului, Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a fost desemnat câștigătorul finalei naționale Eurovision 2026, organizată de postul public de televiziune Moldova 1. Satoshi a câștigat detașat atât votul celor...
23:00
Cine va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena? 15 membri ai juriului național, 5 membri ai juriului internațional, dar și telespectatorii au decis că la Viena, cu Viva, Moldova, va pleca Satoshi. Șaisprezece piese au concurat în Finala Națională Eurovision 2026. Participanții au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.