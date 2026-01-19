Arcul de Triumf din capitală urmează să fie reparat, declară ministrul Culturii, Cristian Jardan. „Există interes din partea statului, dar și din partea unui chișinăuian”
Ziarul de Garda, 19 ianuarie 2026 11:00
Arcul de Triumf din capitală va fi reparat în acest an, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1. Potrivit acestuia, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a repara monumentul. Arcul de Triumf nu figurează individual în registrul monumentelor istorice Potrivit ministrului, Arcul de Triumf...
• • •
Acum 5 minute
11:20
LIVE TEXT/ Peste 30 de mii de familii din regiunea Odesa au rămas fără energie după atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:12 În noaptea de 19 ianuarie, un atac rusesc a avariat semnificativ centrala electrică „DTEK Odesa Electric” din orașul ucrainean Odesa, a raportat compania. Potrivit DTEK, circa 30800 de familii sunt fără curent electric din cauza bombardamentelor. „Pagubele sunt mari, iar reparațiile vor necesita o perioadă semnificativă de timp pentru a readuce echipamentul în...
Acum 30 minute
11:00
11:00
Două persoane din Călărași și Cahul au decedat în urma nerespectării regulilor de utilizare a sobei și a unui termogenerator electric # Ziarul de Garda
Două persoane au decedat în raionul Călărași și Cahul în urma unor incendii izbucnite din cauza nerespectării utilizării instalațiilor electrice și sobei, anunță luni, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a avut loc în noaptea de 18 ianuarie, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat...
Acum o oră
10:50
10:40
CNED: Cum pot fi reduse facturile la energie și crescut confortul în blocurile de locuit? # Ziarul de Garda
Un leu investit în eficiență energetică poate genera peste 4 lei beneficii prin economii la energie, crearea locurilor noi de muncă și stimularea creșterii economice locale, scrie Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) într-un articol explicativ despre eficiența energetică a blocurilor de locuit. Sursa citată menționează că programul guvernamental Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul...
Acum 2 ore
10:10
Un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției # Ziarul de Garda
Un bărbat de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere și condamnat la un an de închisoare, anunță luni, 19 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica. „În...
09:50
„Impactul bugetar este de circa 1 miliard de lei”. Aviz negativ al Guvernului privind acordarea unui suport de 2000 de lei beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, cu prilejul sărbătorilor de iarnă # Ziarul de Garda
La ședința de joi, 22 ianuarie, Guvernul urmează să aprobe un aviz negativ asupra unui proiect de lege care prevede acordarea unui suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Autorii proiectului, cinci deputați din PSRM, propun acordarea unui suport financiar unic în cuantum de 2000 de...
Acum 4 ore
09:10
Fiul lui Ramzan Kadîrov ar fi fost spitalizat în urma unui accident rutier. Coloana auto a fiului liderului cecen circula cu viteză mare pe străzile din Groznîi # Ziarul de Garda
Fiul liderului Ceceniei, Adam Kadîrov, a fost implicat într-un grav accident rutier, în urma căruia a fost spitalizat în stare gravă, potrivit Kavkaz.Realii și canalului de opoziție cecen de pe Telegram, Niyso, citează Novaya Gazeta Europa. Fiul lui Ramzan Kadyrov a fost dus la noul spital republican din Groznîi, a declarat o sursă pentru Kavkaz.Realii....
08:50
Accident feroviar în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. MAE: nu există informații oficiale despre cetățeni ai R. Moldova printre victime # Ziarul de Garda
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în Spania. Accidentul a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Cordoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit după...
08:20
LIVE TEXT/ Rusia intenționează să folosească până la 1000 de drone de atac pe zi împotriva Ucrainei, declară comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1426 # Ziarul de Garda
8:19 Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că Rusia intenționează să crească producția de drone de atac pentru a utiliza până la 1000 de drone pe zi împotriva Ucrainei, scrie LB.ua. „Inamicul intenționează să crească semnificativ producția pentru a utiliza până la 1.000 de drone pe zi. Prin urmare, desigur, trebuie să...
Acum 24 ore
18:30
Care sunt prioritățile reale ale R. Moldova pentru anul 2026? În 2026, R. Moldova va trebui să ia decizii clare privind direcția de dezvoltare a țării. Problemele economice, funcționarea justiției, securitatea energetică și aderarea la Uniunea Europeană rămân teme importante pentru societate. Pentru a înțelege ce ar trebui pus pe primul loc, am solicitat opiniile...
18:10
LIVE TEXT/ Trupele ruse au minat de la distanță o zonă din apropierea unui spital din Herson. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În Herson, ofițerii de aplicare a legii au înregistrat noi cazuri de minare de la distanță a teritoriului orașului de către armata rusă. Acest lucru a fost raportat pe Facebook de poliția din regiunea Herson, potrivit Ukrinform. „În prezent, a fost înregistrată minarea teritoriului orașului de către inamici. Mine antipersonal au fost găsite...
17:20
UPDATE/ Precizările MAE privind accidentul din România în care a fost implicat un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni # Ziarul de Garda
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, în noaptea de 16 ianuarie, în jurul orei 23:30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa, România. În microbuz se aflau 11 persoane, iar consecințele au fost relativ minore, rezultând doar doi răniți, potrivit presei din România. UPDATE 17:10 Ministerul...
16:50
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei ca fiind „prăbușirea” alianței # Ziarul de Garda
Oficialii ruși au salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO din cauza Groenlandei, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, susținând pe 17 ianuarie că această mișcare semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice, potrivit Kyiv Independent. Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO – Franța, Suedia, Danemarca,...
16:00
Donald Trump a invitat România să devină membră a „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan # Ziarul de Garda
România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro. „Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca...
15:20
LIVE TEXT/ Trupele rusești au bombardat regiunea Sumî de peste 100 de ori în ultima zi, au fost raportate victime. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:17 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat teritoriul regiunii Sumî de peste 100 de ori, printre răniți numărându-se și civili. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Sumî a relatat acest lucru pe Facebook. „În comunitatea Sumî, un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost rănit în urma unui atac cu...
14:40
CNN/ Focuri de tabără, dans sau animale de companie: Cum reușesc ucrainenii să se încălzească în timpul celei mai grele ierni din ultimii ani # Ziarul de Garda
Kateryna Skurydina se duce la culcare purtând lenjerie intimă termică, două pulovere și o eșarfă. Se acoperă cu o pilotă de puf și două pături. Dar arma ei secretă este pisica ei, Pushok. „Are o temperatură ridicată a corpului. Așa că este ca o sticlă cu apă caldă”, a declarat ea în cadrul unui reportaj...
14:00
Întreaga sa populaţie ar încăpea într-un stadion dar importanţa geopolitică a Groenlandei este uriaşă. Un teritoriu autonom al Danemarcei, aflat la mii de kilometri de SUA, se află în prezent în centrul unei dispute geopolitice. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „inacceptabil” ca Groenlanda să nu ajungă sub controlul ţării sale şi a ameninţat cu taxe vamale punitive...
13:40
Un cetățean nepalez a salvat un copil în vârstă de cinci ani, căzut într-un lac înghețat din Craiova, la aproximativ zece metri de mal # Ziarul de Garda
Un copil de aproximativ 5 ani, aflată în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova împreună cu tatăl său, a căzut sâmbătă, 17 ianuarie, în lacul parțial înghețat, la aproximativ 10 metri de mal. Un bărbat din Nepal a sărit în apă și a ținut în viață copilul, până la sosirea pompierilor, potrivit Liberatea.ro. Inițial, doi adulți...
13:20
12:40
LIVE TEXT/ Atacurile rusești asupra regiunii Harkiv s-au soldat cu trei morți și 11 răniți. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 În ultima zi, 17 ianuarie, forțele rusești au bombardat orașul Harkiv și 12 așezări din regiunea Harkiv, ucigând trei persoane și rănind alte 11. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleh Syniehubov. „În ultima zi, atacuri rusești au lovit orașul Harkiv și 12 așezări...
12:00
Acces limitat în anumite locuri din capitală, între 18 și 20 ianuarie, în contextul vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Ziarul de Garda
În perioada 18- 20 ianuarie 2026 (ora 08:00 – 18:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, care va vizita instituțiile de stat ale R. Moldova, informează Primăria Municipiului Chișinău. Pentru buna desfășurare a vizitei...
Ieri
11:20
Un microbuz care transporta 11 moldoveni spre Germania a fost implicat într-un accident în România # Ziarul de Garda
Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, în noaptea de 16 ianuarie, în jurul orei 23:30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa, România. În microbuz se aflau 11 persoane, iar consecințele au fost relativ minore, rezultând doar doi răniți, potrivit presei din România. Din cercetările polițiștilor...
11:20
„Este de ajuns să știi o poveste bună despre țara ta ca să-i poți duce faima mai departe”. Punți culturale între R. Moldova și Italia # Ziarul de Garda
Republica Moldova discută astăzi despre integrarea europeană în termeni politici, geopolitici și instituționali, dar acest proces a început, de fapt, cu mult înainte de semnarea oricărui acord – în trenurile de noapte spre Occident, în casele străine în care au ajuns mii de moldovence, în scrisorile trimise copiilor rămași acasă. Această istorie se numește diaspora,...
10:50
„Maladieț, Moldova!” Paula Seling explică momentul de la Finala Națională Eurovision Moldova 2026 și își cere scuze după reacțiile din mediul online # Ziarul de Garda
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Maladieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”, scrie ZdGust.md. La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a...
10:10
VIDEO/ „Unirea nu este interzisă de Constituție”. Nicolae Negru, scriitor și analist politic, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Scriitorul și analistul politic, Nicolae Negru, vorbește în cadrul Podcast ZdCe despre declarația președintei Maia Sandu referitoare la unirea Republicii Moldova cu România. Analistul subliniază că „unirea nu este interzisă de Constituție”, dar că este necesară organizarea unui referendum. Nicolae Negru consideră că prin afirmația că ar vota pentru unire în cadrul unui eventual referendum,...
09:50
UE și Mercosur au semnat un acord comercial după 25 de ani de negocieri. Tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale vor fi eliminate # Ziarul de Garda
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie, la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din...
09:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a regiunii Odesa. Război în Ucraina, ziua 1425 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:05 Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a regiunii Odesa, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei pe Telegram. „Atacul a provocat un incendiu, pe care pompierii l-au stins rapid. O clădire de producție și o mașină au fost, de asemenea, avariate”, potrivit salvatorilor. Nu au existat decese sau răniți. Conform ultimelor informații ale...
17 ianuarie 2026
23:10
ZdGust.md | Moldova și-a desemnat reprezentantul la Eurovision Song Contest 2026. A câștigat atât votul celor două jurii, cât și votul publicului # Ziarul de Garda
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. În urma votului publicului și a juriului, Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a fost desemnat câștigătorul finalei naționale Eurovision 2026, organizată de postul public de televiziune Moldova 1. Satoshi a câștigat detașat atât votul celor...
23:00
Cine va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena? 15 membri ai juriului național, 5 membri ai juriului internațional, dar și telespectatorii au decis că la Viena, cu Viva, Moldova, va pleca Satoshi. Șaisprezece piese au concurat în Finala Națională Eurovision 2026. Participanții au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor...
19:50
Șefa opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forțată să fugă de represiunea din țara sa în 2020, și se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, scrie AFP. Deciția sa a fost luată după ce autorităţile din această ţară baltică, aflată la...
18:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declară că Rusia pregătește o serie de atacuri masive asupra Ucrainei. Avertismentul este făcut în contextul în care țara se confruntă cu o criză energetică tot mai profundă. „Serviciile noastre de informații raportează că Rusia pregătește noi atacuri masive”, a declarat Zelenski în timpul celui mai recent discurs nocturn, citat de Kyiv...
17:10
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții despre un posibil armistițiul de pace cu Rusia # Ziarul de Garda
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele său, Jared Kushner, cu scopul de a pune capăt războiului de aproape patru ani cu Rusia, a declarat sâmbătă un membru al delegației, transmite AFP, citat de agerpres.ro. Reprezentanți americani negociază separat, cu...
17:10
În ajunul sărbătorii creștine Boboteaza, pe stil vechi, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Potrivit Poliției de Frontieră, acest lucru va contribui la securitatea frontierei de stat: râurile Prut și Nistrul aflându-se în zona de...
16:10
MAE – reacție oficială în contextul dronei descoperite astăzi pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
În contextul identificării pe teritoriul R. Moldova a unei drone de origine rusă, Ministerul Afacerilor Externe subliniază, într-un counicat de presă, că „orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul țării reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”. Ministerul Afacerilor Externe condamnă asemenea...
16:00
R. Moldova adoptă modelul estonian de educație în predarea matematicii și a științelor. De ce este Estonia un model de urmat în Educație? # Ziarul de Garda
Rezultate PISA excelente – locul 1 în Europa, pirntre primele 3 în lume, copii care nu sunt lăsați deoparte, intervenție rapidă în cazul celor care nu reușesc să țină pasul, accent pe competențe și nu pe acumularea mecanică de informație, digitalizarea ca instrument și, mai recent, experimente cu IA în Educație – sunt doar câteva...
15:00
Poliția anunță că experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor descoperit în dimineața zilei de asatăzi pe malul unui lac din preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. Experții au stabilit că drona este de model Gerbera, ca și ultimele depistate anterior pe teritoriul R. Moldova. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol...
14:40
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra badantă – arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani # Ziarul de Garda
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie – au fost arestați, fiind suspectați că au jefuit locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, Italia, furând bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, iar bătrâna a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Il Mattino...
13:20
Incluziune, educație și cultură: centre comunitare moderne create cu sprijinul proiectului „La un LOC” # Ziarul de Garda
Ateliere de artizanat și meșteșugărit, cursuri de limba engleză, repetiții pentru ansamblurile locale și întâlniri între generații se desfășoară într-un nou spațiu comunitar din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Centrul este deschis tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă. „Noi încurajăm pe toți să vină, chiar să fie unii dintre ei inițiatorii unei activități. Lumea la sat...
13:20
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat Diplomatul Anului 2025. Aceasta este Corina Călugăru, ambasadoarea R. Moldova în Franța. MAE spune într-un comunicat de presă că titlul i-a fost acordat „pentru contribuție remarcabilă la promovarea intereselor R. Moldova și consolidarea profilului său internațional”.Printre rezultatele de referință ale Ambasadoarei R. Moldova la Paris se numără consolidarea parteneriatului strategic...
12:20
Noaptea trecută, Rusia a doborât 99 de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a Mării Azov # Ziarul de Garda
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni și deasupra Mării Negre și a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE, citată de agerpres.ro. ”În timpul nopții, apărarea aeriană a distrus și interceptat 99 de drone ucrainene”, a declarat...
11:50
Cititorul de gardă/ De ce sunt retrase cărțile de identitate românești la frontieră? # Ziarul de Garda
Sute de persoane au rămas fără cărți de identitate românești în ultimii ani, după ce acestea au fost ridicate de Poliția Română de Frontieră pe motiv că posesorii actelor respective ar avea domicilii fictive în România.E.T. a contactat ZdG, invocând că ar fi fost comisă o ilegalitate, că i-a fost îngrădit dreptul la libera circulație...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
O dronă de 2,5 metri, descoperită azi dimineață pe malul unui iaz din Nucăreni, Telenești # Ziarul de Garda
Poliția informează că, în dimineața acestei zile, a fost sesizată de un vânător despre faptul că, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, pe malul unui iaz, a descoperit o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Potrivit poliției, zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detalii. Poliția...
11:10
Copiii din diasporă sau tinerii care nu și-au perfectat până la 18 ani niciun act de identitate moldovenesc riscă să fie obligați să susțină testul de limbă română și examenul de cunoaștere a Constituției pentru a fi recunoscuți drept cetățeni ai R. Moldova. Prevederea este inclusă în noua Lege a cetățeniei, intrată în vigoare pe...
10:40
Dosarul diplomelor false de rezidențiat: Comisia USMF nu a descoperit fraude. Ce spune Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România? # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova comunică despre finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită printr-un ordin al rectorului, având drept obiectiv examinarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la desfășurarea studiilor postuniversitare de rezidențiat ale cetățenilor străini în cadrul Universității, precum și evaluarea respectării cadrului normativ și...
09:50
VIDEO/ Procuror beat la volan | Explicațiile autorităților după decizia SUA de a suspenda vizele de imigrare | Plahotniuc și Iaralov, martori în dosarul „Kuliok” și noutăți din cauza penală a lui Nicanor Ciochină | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi audiați în dosarul „Kuliok”. Ce alți martori ai acuzării au fost acceptați de judecători, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă spunem de ce instanța nu a acceptat cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de...
09:30
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii despre mecanismele prin care sunt gestionate apelurile de urgență provenite din alte state, în special în situațiile ce implică cetățeni moldoveni aflați peste hotare sau cazuri cu componentă transfrontalieră. Într-un counicat de presă, Serviciul 112 Moldova anunță că dispune de un sistem dedicat schimbului de...
09:00
08:30
Zelenski: acordul de pace convenit cu Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, la Davos # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de pace convenit cu liderul SUA, Donald Trump, ar putea fi semnat săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski a declarat că acordul de pace al lui Donald Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, dacă se convine asupra termenilor, potrivit Independent. Documente între Ucraina și SUA privind războiul ucrainean ar...
16 ianuarie 2026
22:00
LIVE TEXT/ Școlile din Kiev vor fi închise până în februarie, din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice. Război în Ucraina, ziua 1423 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe 16 ianuarie că școlile din capitala ucraineană vor fi închise până la 1 februarie, în plină criză provocată de recentele bombardamente rusești care au dus la întreruperi masive în livrările de curent electric și agent termic, relatează AFP, citat de Agerpres. „Începând cu 19 ianuarie, școlile...
