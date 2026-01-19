Liderii europeni se vor întâlni la Bruxelles pentru a discuta planul SUA de a ocupa Groenlanda

19:50

Șefa opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forțată să fugă de represiunea din țara sa în 2020, și se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, scrie AFP. Deciția sa a fost luată după ce autorităţile din această ţară baltică, aflată la...