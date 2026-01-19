Președintele Albaniei Bajram Begaj, la Chișinău: „Vom continua să consolidăm relațiile cu R. Moldova, pentru ca ambele țări să devină membre cu drepturi depline ale UE”

Pentru state mici ca Rep. Moldova și Albania, apartenența la Uniunea Europeană nu este doar un proiect de dezvoltare, ci și o formă de protecție, a declarat președinta Maia Sandu la conferința de presă comună cu președintele albanez Bairam Begaj, aflat în vizită la Chișinău. Totodată, oficialii au reconfirmat dorința celor două state de a consolida relațiile bilaterale și de a avansa pe calea aderării la blocul comunitar, transmite Radio Chișinău.

