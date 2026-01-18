Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție. „Bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda

10:35

Președintele Nicușor Dan a primit, sâmbătă, o scrisoare de la Donald Trump, în care președintele Statelor Unite a invitat România să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina, potrivit surselor Antena3.ro. Financial Times a relatat anterior că acest organism va avea rolul să supravegheze implementarea unui eventual acord de pace între Ucraina și Rusia.