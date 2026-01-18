Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție. „Bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda
Radio Chisinau, 18 ianuarie 2026 15:55
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „în contact cu omologii săi europeni toată ziua ”, va solicita activarea instrumentului anti-coerciție al UE dacă amenințările cu tarife vamale lansate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, a anunțat duminică anturajul său, transmite Le Figaro.
• • •
Acum 10 minute
16:15
Inovație digitală în școli. Zeci de învățători au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR (VIDEO) # Radio Chisinau
Peste 70 de învățători din țară au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR în școlile primare. Cursurile au fost desfășurate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat de Banca Mondială, comunică MOLDPRES.
Acum 30 minute
15:55
Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție. „Bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda # Radio Chisinau
Acum o oră
15:25
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # Radio Chisinau
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN.
Acum 2 ore
15:00
Sentința în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5 a INI urmează să fie pronunțată luni # Radio Chisinau
Sentința în cauza angajărilor fictive de la fosta Direcție 5 a Inspectoratului Național de Investigații urmează să fie pronunțată luni. În acest dosar, Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției 5, și Dorin Damir, președintele asociației FEA și finul lui Vlad Plahotniuc, sunt acuzați de abuz de putere și abuz de serviciu, transmite IPN.
14:35
UE continuă riposta la tarifele lui Trump: Acordul comercial UE-SUA va fi “pus pe pauză” # Radio Chisinau
Uniunea Europeană continuă seria repoziționărilor la decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale de 10% împotriva a opt țări europene, cu cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European dând semnalul că vor „pune pe pauză” ratificarea acordului comerciale negociat de Trump cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Acum 4 ore
14:10
Gheorghe Urschi, supranumit regele umorului moldovenesc, împlinește astăzi 78 de ani. Cu ocazia aniversării, Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a transmis un mesaj de felicitare, menționând că, de peste patru decenii, maestrul Urschi a transformat umorul în artă și ironia în lecții de viață, transmite IPN.
13:50
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Un număr de 24 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. Deciziile a fost aplicată pe sensul de intrare, în punctele de trecere terestră și aeriană, comunică MOLDPRES.
13:20
„Să-l aducem pe Trump la realitate asupra problemei Groenlanda”. O forță din fotbalul mondial ia în calcul boicotarea Campionatului Mondial 2026 # Radio Chisinau
Germania ia în calcul un avertisment extrem pentru a-l face pe Trump să renunțe la planul anexării Groenlandei și amenință că va boicota Campionatul Mondial!
12:55
„Notificatorii de încredere”. Un nou mecanism pentru raportarea conținutului video ilegal # Radio Chisinau
Persoanele și organizațiile capabile să identifice și să raporteze conținut ilegal pe platformele video, într-un mod profesionist, obiectiv și independent, vor putea obține statutul de „notificator de încredere”. Consiliul Audiovizualului a propus pentru consultări publice un regulament care reglementează procedura de certificare a acestui statut, transmite IPN.
12:30
„Cartea în lucrările pictorilor renumiți”. Expoziție la BNRM, dedicată rolului esențial al cărții în cultură și în formarea intelectuală a omului (FOTO) # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția „Cartea în lucrările pictorilor renumiți”, dedicată rolului esențial al cărții în cultură și în formarea intelectuală a omului.
Acum 6 ore
12:05
Oferirea de bani copiilor cerșetori întreține exploatarea. Avertismentul Primăriei Chișinău # Radio Chisinau
de exploatare, abuz și neglijare. Autoritățile capitalei avertizează că sumele oferite pe stradă ajung, de cele mai multe ori, la adulți care îi folosesc pe copii pentru obținerea de venituri, transmite IPN.
11:50
Acces limitat în spațiile publice ca urmare a vizirei președintelui Albaniei la Chișinău # Radio Chisinau
Accesul persoanelor va fi limitat în perioada 18-20 ianuarie în anumite locuri publice din centrul capitalei și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău. Municipalitatea precizează că măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintelui Albaniei, Bajram Begaj, transmite IPN.
11:25
FOTO | Un sat din Republica Moldova, în atenția postului France24. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor” # Radio Chisinau
Un sat din R. Moldova, aflat la doar 150 de kilometri de granița României, captează tot mai mult atenția turiștilor din lumea întreagă. Locuit acum de „o mână” de localnici, majoritatea vârstnici, Rogojeni, din raionul Șoldănești, este denumit și „satul hobbitilor”.
11:00
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în această săptămână, o serie de vizite educaționale din partea elevilor și studenților, în cadrul programelor destinate familiarizării tinerilor cu activitatea legislativului, comunic[ MOLDPRES.
10:35
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace. Scrisoarea lui Donald Trump, tranbsmisă lui Nicușor Dan # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a primit, sâmbătă, o scrisoare de la Donald Trump, în care președintele Statelor Unite a invitat România să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina, potrivit surselor Antena3.ro. Financial Times a relatat anterior că acest organism va avea rolul să supravegheze implementarea unui eventual acord de pace între Ucraina și Rusia.
Acum 8 ore
10:10
Marți, 20 ianuarie 2025, începând cu ora 17:00, la Librăria Cărturești din incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, va avea loc lansarea volumului de debut „Simplu”, semnat de jurnalista Ina Guțu. Cartea reunește poeme și picturi într-un demers artistic personal despre fragilitate, iubire, pierdere și regăsire de sine.
09:45
Credincioșii serbează astăzi Ajunul Bobotezei pe stil vechi și merg la biserici după Agheasma Mare # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși pe stil vechi marchează astăzi Ajunul Bobotezei, zi de post și rugăciune în care credincioșii se pregătesc spiritual pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului, celebrată mâine, 19 ianuarie. Cu Boboteaza, urmată de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, se încheie ciclul tradiționalelor sărbători de iarnă, comunică MOLDPRES.
09:20
„Viva, Moldova!”. A fost desemnată melodia care va reprezenta R. Moldova la concursul Eurovision 2026 (VIDEO) # Radio Chisinau
Satoshi, unul dintre cei mai în vogă artiști din țara noastră, va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Acesta a câștigat detașat finala națională organizată, pentru prima dată, la Arena Chișinău, comunică MOLDPRES.
08:55
METEO | Ne așteaptă o zi geroasă, cu temperaturi care vor coborî până la -17 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 18 ianuarie, gerul puternic se va resimți pe întreg teritoriul R. Moldova.
Acum 24 ore
18:45
Moment istoric: UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der Leyen: „Alegem comerțul echitabil în locul tarifelor vamale” # Radio Chisinau
Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.
17:50
Obligații suplimentare de peste 3 milioane de lei au fost identificate la controalele Serviciului Vamal din ianuarie # Radio Chisinau
În urma controalelor finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în cuantum total de 3,29 milioane lei, care urmează să fie încasate la bugetul de stat, comunică MOLDPRES.
17:40
17:15
„Cooperare construită pe valori comune și încredere”. Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații bilaterale # Radio Chisinau
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord marchează astăzi 34 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, comunică MOLDPRES.
16:50
Dacia, regină la Dakar. Producătorul din România a câștigat cea mai dură competiție auto din lume # Radio Chisinau
Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026 prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România, o participare încheiată cu o victorie.
16:25
Curtea Constituțională respinge sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale cu privire la retragerea distincțiilor # Radio Chisinau
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, cu privire la retragerea distincțiilor de stat. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Gorgan în cadrul procesului în care a contestat decretul prezidențial din iunie 2024, prin care i-au fost retrase Medalia „Meritul Militar” și Ordinul „Credință Patriei” clasa III, transmite IPN.
Ieri
16:00
„Încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”. Reacția MAE după ce o dronă a fost găsită la Telenești # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție, după ce o dronă a fost descoperită pe malului unui iaz din Telenești.
15:35
Iarna cea lungă pentru Ucraina. Guvernul de la Kiev a anunțat că nu mai are nicio centrală electrică complet funcțională # Radio Chisinau
Ucraina nu mai are nicio centrală electrică complet funcțională din cauza atacurilor rusești, a anunțat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal
15:15
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii, după ce drona descoperită pe malul unui iaz din Telenești a fost examinată.
14:45
Clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Ce factori au luat în considerare realizatorii topului # Radio Chisinau
Experții au întocmit clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Concret, au fost realizate două topuri în care apar separat companiile aeriene clasice și cele de tipul low-cost.
14:20
Lecții anti-drog în școli. Peste 43.000 de elevi au fost instruiți în prevenirea consumului de droguri # Radio Chisinau
Peste 43.000 de elevi din instituțiile de învățământ din întreaga țară au participat, în luna decembrie 2025, la lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Activitățile au fost desfășurate în cadrul unei campanii naționale menite să reducă riscurile asociate consumului de substanțe în rândul tinerilor, comunică MOLDPRES.
13:55
Negociatorii ucraineni și americani se vor întâlni astăzi la Miami pentru noi discuții privind încheierea războiului # Radio Chisinau
Ambasadoarea Kievului în Statele Unite, Olga Stefanișina, a anunțat vineri că negociatorii ucraineni se vor întâlni cu cei americani sâmbătă la Miami, pentru noi discuții menite să pună capăt războiului cu Rusia, relatează AFP, potrivit Agerpres.
13:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că a finanțat plata indemnizațiilor sociale pentru luna în curs, în valoare totală de 185,32 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
13:05
Aproape 20 800 de persoane au obținut cetățenia Republicii Moldova, în ultimii 3 ani. Câte persoane au renunțat la cetățenia R. Moldova # Radio Chisinau
Aproape 20 800 de persoane au dobândit cetățenia Republicii Moldova în ultimii trei ani, jumătate dintre acestea obținând cetățenia în 2024. Tot anul trecut, circa 4 500 de solicitanți au primit pașaportul moldovenesc. Într-un răspuns oferit IPN, Agenția Servicii Publice a precizat că solicitanții sunt preponderent cetățeni ai Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Belarus, precum și persoane cu statut juridic nedeterminat.
12:40
Scăldatul în Prut și Nistru este interzis de Boboteaza pe stil vechi. Avertismentul Poliției de Frontieră # Radio Chisinau
În contextul sărbătorii religioase Boboteaza, Poliția de Frontieră atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis. Măsura vizează siguranța cetățenilor și respectarea regimului frontierei de stat, transmite IPN.
12:15
Trenul Kiev – București înregistrează întârzieri cauzate de avarierea rețelelor electrice din Ucraina # Radio Chisinau
Trenul internațional de pe ruta Kiev – București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei, informează MOLDPRES.
11:50
MAE a desemnat Diplomatul Anului 2025. Contribuția la promovarea intereselor R. Moldova a ambasadoarei în Franța, Corina Călugăru # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe o desemnează pe Corina Călugăru, ambasador al Republicii Moldova în Franța, Diplomatul Anului 2025, pentru contribuția remarcabilă la promovarea intereselor Republicii Moldova și consolidarea profilului său internațional, precizează un comunicat al MAE.
11:25
O dronă de mari dimensiuni a fost găsită pe malul unui iaz din Telenești. Poliția a izolat zona # Radio Chisinau
Poliția a fost sesizată de un vânător care a comunicat că, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri.
11:05
Sesiunea de iarnă a APCE. Maia Sandu va susține un discurs, iar Mihai Popșoi va fi confirmat președinte al Comitetului de Miniștri # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. La evenimentul care va avea loc la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026, ministrul de Externe Mihai Popșoi va fi confirmat ca președinte al Comitetului de miniștri al APCE.
10:35
Situația drumurilor naționale. Peste 20 de tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe parcursul nopții # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile publice naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată.
10:10
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. El a fost dus de urgență la Moscova # Radio Chisinau
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, scrie site-ul Meduza, preluând canalul Telegram al opoziției cecene, Niyso, și jurnaliștii RFE/RL.
09:45
Astăzi este marcată Ziua Diplomatului. Mihai Popșoi: Republica Moldova are mai mulți prieteni ca niciodată # Radio Chisinau
Astăzi, de Ziua Diplomatului, celebrăm o profesie importantă pentru Republica Moldova. Totodată, acest prilej oferă ocazia de a exprima aprecierea pentru munca diplomaților și de a face bilanțul principalelor realizări în domeniul politicii externe a Republicii Moldova în anul 2025, transmite un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.
09:20
Raport: Sute de conturi false au fost mobilizate pe platformele social media după alegeri, pentru creșterea tensiunilor sociale din R. Moldova # Radio Chisinau
Rețele de conturi false pe platformele social media au fost mobilizate imediat după alegerile din Republica Moldova. O singură rețea, din cele documentate, a fost formată pe TikTok din 119 conturi false.
08:55
METEO | Gerul va stăpâni R. Moldova și în weekend. Temperaturile vor coborî până la -18 grade Celsius # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă vreme fără precipitații. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab spre moderat. Pe drumuri va fi ghețuș, informează MOLDPRES.
16 ianuarie 2026
21:25
Ministrul apărării a avut o întrevedere cu șefa Oficiului de Legătură NATO la Chișinău. Ce subiecte au fost discutate # Radio Chisinau
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a avut astăzi o întrevedere cu șefa Oficiului de Legătură NATO la Chișinău, Michaela Guerard Šimák, cu prilejul încheierii mandatului acesteia.
20:55
Armata Națională și Comitetul Internațional al Crucii Roșii au semnat un plan de cooperare pentru anul 2026 # Radio Chisinau
Șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale, generalul de brigadă Vitalie Micov, a avut o întrevedere cu șeful Misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) în Republica Moldova, Walter Jeanty, cu ocazia încheierii mandatului acestuia.
20:45
Colaborare între Armata Națională și Misiunea Comitetului Internațional al Crucii Roșii, pentru anul 2026 # Radio Chisinau
20:20
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Emil Ceban, și ministrul Sănătății al României, Alexandru Florin Rogobete, au susținut astăzi, 16 ianuarie, un briefing de presă comun, în cadrul vizitei oficiale a ministrului român la Chișinău.
20:05
Vremea se va menține rece în următoarele zile, fiind influențată de un anticiclon din estul Europei. Ninsori nu se anunță, dar va persista riscul de ghețuș pe drumuri.
19:50
Maia Sandu îl va găzdui la Chișinău pe președintele Albaniei: ce include agenda vizitei # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului.
19:25
Biatlonista Alina Stremous s-a clasat în Top-20 în cursa de sprint de la Ruhpolding # Radio Chisinau
În cadrul etapei Cupei Mondiale de biatlon desfășurate în stațiunea germană Ruhpolding, Alina Stremous s-a clasat pe locul 20 în proba de sprin pe distanța de 7,5 kilometri.
