Rusia ar vrea Republica Moldova într-o zonă de ambiguitate strategică (Revista presei)

Presa de la Chișinău scrie despre o nouă tactică de ingerință a Federației Ruse în Republica Moldova, menită să mențină țara într-o zonă de ambiguitate strategică și să submineze parcursul său european. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre prioritățile reale ale Republicii Moldova pentru anul 2026, într-un context în care autoritățile vor trebui să ia decizii clare privind direcția de dezvoltare a țării. O prioritate majoră rămâne și avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care implică reforme-cheie, inclusiv cea administrativ-teritorială, alături de continuarea reformei justiției.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau