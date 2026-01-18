UE continuă riposta la tarifele lui Trump: Acordul comercial UE-SUA va fi “pus pe pauză”

18:45

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă sesiune de subscriere a valorilor mobiliare de stat, realizată prin platforma eVMS.md. Aceasta este valabilă în intervalul 12-21 ianuarie 2026. În primele cinci zile ale perioadei de subscriere au fost înregistrate investiții totale în valoare de 90.597.200 de lei.