Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane

Pentru state mici ca Rep. Moldova și Albania, apartenența la Uniunea Europeană nu este doar un proiect de dezvoltare, ci și o formă de protecție, a declarat președinta Maia Sandu la conferința de presă comună cu președintele albanez Bairam Begaj, aflat în vizită la Chișinău. Totodată, oficialii au reconfirmat dorința celor două state de a consolida relațiile bilaterale și de a avansa pe calea aderării la blocul comunitar, transmite Radio Chișinău.