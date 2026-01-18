Lansarea volumului de poeme și picturi „Simplu”, de Ina Guțu

16:20

Locuitorii satelor Molovata Nouă, Cocieri și Corjova se confruntă cu lipsuri de lactate și verdețuri, după ce circulația feribotului de la Molovata – singura rută de aprovizionare necontrolată de autoritățile transnistrene – a fost suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru. Situația afectează și agenții economici, care nu pot livra produse alimentare în localități.