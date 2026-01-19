Atenționare de călătorie pentru Italia, emisă de MAE de la București
Radio Chisinau, 19 ianuarie 2026 12:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt așteptate, luni și marți, precipitații abundente, furtuni și vânt puternic, fiind emis Cod roșu.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
12:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt așteptate, luni și marți, precipitații abundente, furtuni și vânt puternic, fiind emis Cod roșu.
Acum 30 minute
12:35
Carburanții auto vor fi mai ieftini mâine, 20 ianuarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 20 ianuarie.
Acum o oră
12:20
Spectacolele „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea”, pe scena Teatrului Național din Iași, de Ziua Unirii Principatelor # Radio Chisinau
Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, două dintre cele mai recente premiere ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău vor fi prezentate publicului din Iași. „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea” vor urca pe scena Teatrului Național din Iași pe 24 și 25 ianuarie, în cadrul proiectului tradițional „ReUniuni Teatrale”, dedicat promovării identității și limbii române, relatează MOLDPRES.
12:05
FOTO | Sprijinul reciproc în procesul de aderare, discutat de Maia Sandu și președintele albanez, Bajram Begaj. „Solidaritatea dintre statele candidate ne face mai puternici” # Radio Chisinau
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în perioada 18-20 ianuarie. Este prima astfel de vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de ani și vine în contextul intensificării relației bilaterale, ambele țări fiind candidate pentru aderare la Uniunea Europeană.
Acum 2 ore
11:40
LIVE | Declarații de presă susținute de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj susțin în aceste momente declarații de presă.
11:30
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe în urma „tragicului accident feroviar” din Spania: „Sunt profund îndurerat” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj către poporul spaniol, în urma tragicului accident feroviar produs duminică seara, în apropiere de localitatea Adamuz, în provincia Cardoba, soldat cu 39 de morți și zeci de răniți. Șeful statului s-a declarat „profund îndurerat” și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.
11:20
Peste două sute de femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile din Chișinău, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară în martie 2023. Potrivit autorităților municipale, nașterile au fost supravegheate de medicale specializate și s-au desfășurat în condiții care au asigurat îngrijirea necesară atât mamelor, cât și nou-născuților, transmite IPN.
Acum 4 ore
10:50
Maia Sandu transmite condoleanțe Spaniei, după tragicul accident feroviar: Suntem alături în această pierdere teribilă # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe în legătură cu accidentul ferioviar produs duminică, în sudul Spaniei, care a provocat pierderea a cel puțin 39 de vieți omenești, potrivit ultimului bilanț prezentat de autorități.
10:30
Activitatea aeroportului, suspendată temporar după declanșarea sistemului antiincendiu # Radio Chisinau
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” a fost sistată duminică seara, timp de aproape o oră. Sistemul antiincendiu s-a declanșat după ce o persoană neidentificată a apăsat butonul de alarmă. Din motive de siguranță, toți pasagerii și angajații au fost evacuați, transmite IPN.
10:30
România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova # Radio Chisinau
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus acum aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
10:15
Încasări de aproape 565 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de aproape 565 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,14 miliarde de lei.
09:50
Activitatea aeroportului, suspendată temporar după declanșarea sistemului antiincendiar # Radio Chisinau
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” a fost sistată duminică seara, timp de aproape o oră. Sistemul antiincendiar s-a declanșat după ce o persoană neidentificată a apăsat butonul de alarmă. Din motive de siguranță, toți pasagerii și angajații au fost evacuați, transmite IPN.
09:40
Ministerul de Externe de la Chișinău, despre accidentul din Spania: nicio confirmare privind cetățeni ai R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme prezența unor cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele accidentului feroviar produs duminică în localitatea Adamuz, din Spania, unde două trenuri s-au ciocnit, comunică MOLDPRES.
09:20
Rusia ar vrea Republica Moldova într-o zonă de ambiguitate strategică (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre o nouă tactică de ingerință a Federației Ruse în Republica Moldova, menită să mențină țara într-o zonă de ambiguitate strategică și să submineze parcursul său european. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre prioritățile reale ale Republicii Moldova pentru anul 2026, într-un context în care autoritățile vor trebui să ia decizii clare privind direcția de dezvoltare a țării. O prioritate majoră rămâne și avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care implică reforme-cheie, inclusiv cea administrativ-teritorială, alături de continuarea reformei justiției.
Acum 6 ore
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 94 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 16 bani.
08:40
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Botezul Domnului sau Boboteaza. În acest mod este consemnat momentul în care Mântuitorul a fost botezat de Ioan în apele Iordanului la vârsta de 30 de ani.
08:30
VIDEO | Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți # Radio Chisinau
Cel puțin 21 de persoane au murit și 75 au fost spitalizate după ce două trenuri au intrat în coliziune duminică în sudul Spaniei, într-un accident pe care premierul Pedro Sanchez l-a calificat drept „o noapte a durerii profunde” pentru țară.
08:10
FOTO | Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat astăzi la Chișinău, cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj. Cei doi artiști albanezi au bucurat publicul cu un program care a reflectat atât cultura albaneză, cât și patrimoniul muzical al întregului continent.
Acum 24 ore
19:25
Securitatea energetică a R. Moldova, discutată de ministrul Dorin Junghietu la Washington # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, se află într-o vizită oficială la Washington, unde a avut întrevederi cu Secretarul pentru Energie al SUA, Chris Wright, cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, ai Trezoreriei SUA (OFAC), ai Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică, precum și cu companii americane din domeniul energetic.
17:30
Un bărbat din India va primi titlul de cetățean de onoare al orașului Craiova. A salvat o fetiță care a căzut într-un lac din municipiu # Radio Chisinau
Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu anunță că salvatorul fetiței care a căzut sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu din municipiu este cetățean indian și este în România din iunie 2024. Ea a precizat că acesta va primi titlul de cetățean de onoare al orașului. Și craiovenii care au intrat în apă pentru a ajuta fetița vor fi premiați.
17:05
Intervenție inedită la Tudora. Polițiștii de frontieră au salvat o lebădă rănită pe Nistru # Radio Chisinau
O lebădă slăbită și epuizată, găsită pe malul Nistrului, a fost salvată astăzi de polițiștii de frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Tudora, după ce localnicii au observat pasărea în dificultate și au cerut ajutor, comunică MOLDPRES.
16:40
Blindate noi pentru Armata Română. Primul lot a fost importat, restul vehiculelor vor fi fabricate în țară # Radio Chisinau
Armata primește blindate noi. Este vorba despre 1.000 de vehicule 4x4 care costă aproximativ un miliard de dolari. Primele blindate au fost fabricate în Turcia, iar următoarele vor fi produse în România.
16:15
Inovație digitală în școli. Zeci de învățători au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR (VIDEO) # Radio Chisinau
Peste 70 de învățători din țară au fost instruiți să folosească roboți educaționali și ochelari VR în școlile primare. Cursurile au fost desfășurate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”, finanțat de Banca Mondială, comunică MOLDPRES.
15:55
Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție. „Bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „în contact cu omologii săi europeni toată ziua ”, va solicita activarea instrumentului anti-coerciție al UE dacă amenințările cu tarife vamale lansate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, a anunțat duminică anturajul său, transmite Le Figaro.
15:25
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # Radio Chisinau
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN.
15:00
Sentința în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5 a INI urmează să fie pronunțată luni # Radio Chisinau
Sentința în cauza angajărilor fictive de la fosta Direcție 5 a Inspectoratului Național de Investigații urmează să fie pronunțată luni. În acest dosar, Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției 5, și Dorin Damir, președintele asociației FEA și finul lui Vlad Plahotniuc, sunt acuzați de abuz de putere și abuz de serviciu, transmite IPN.
14:35
UE continuă riposta la tarifele lui Trump: Acordul comercial UE-SUA va fi “pus pe pauză” # Radio Chisinau
Uniunea Europeană continuă seria repoziționărilor la decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale de 10% împotriva a opt țări europene, cu cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European dând semnalul că vor „pune pe pauză” ratificarea acordului comerciale negociat de Trump cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
14:10
Gheorghe Urschi, supranumit regele umorului moldovenesc, împlinește astăzi 78 de ani. Cu ocazia aniversării, Direcția generală cultură și patrimoniu cultural a transmis un mesaj de felicitare, menționând că, de peste patru decenii, maestrul Urschi a transformat umorul în artă și ironia în lecții de viață, transmite IPN.
13:50
Peste 20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Un număr de 24 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. Deciziile a fost aplicată pe sensul de intrare, în punctele de trecere terestră și aeriană, comunică MOLDPRES.
13:20
„Să-l aducem pe Trump la realitate asupra problemei Groenlanda”. O forță din fotbalul mondial ia în calcul boicotarea Campionatului Mondial 2026 # Radio Chisinau
Germania ia în calcul un avertisment extrem pentru a-l face pe Trump să renunțe la planul anexării Groenlandei și amenință că va boicota Campionatul Mondial!
Ieri
12:55
„Notificatorii de încredere”. Un nou mecanism pentru raportarea conținutului video ilegal # Radio Chisinau
Persoanele și organizațiile capabile să identifice și să raporteze conținut ilegal pe platformele video, într-un mod profesionist, obiectiv și independent, vor putea obține statutul de „notificator de încredere”. Consiliul Audiovizualului a propus pentru consultări publice un regulament care reglementează procedura de certificare a acestui statut, transmite IPN.
12:30
„Cartea în lucrările pictorilor renumiți”. Expoziție la BNRM, dedicată rolului esențial al cărții în cultură și în formarea intelectuală a omului (FOTO) # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită publicul la expoziția „Cartea în lucrările pictorilor renumiți”, dedicată rolului esențial al cărții în cultură și în formarea intelectuală a omului.
12:05
Oferirea de bani copiilor cerșetori întreține exploatarea. Avertismentul Primăriei Chișinău # Radio Chisinau
de exploatare, abuz și neglijare. Autoritățile capitalei avertizează că sumele oferite pe stradă ajung, de cele mai multe ori, la adulți care îi folosesc pe copii pentru obținerea de venituri, transmite IPN.
11:50
Acces limitat în spațiile publice ca urmare a vizirei președintelui Albaniei la Chișinău # Radio Chisinau
Accesul persoanelor va fi limitat în perioada 18-20 ianuarie în anumite locuri publice din centrul capitalei și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău. Municipalitatea precizează că măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintelui Albaniei, Bajram Begaj, transmite IPN.
11:25
FOTO | Un sat din Republica Moldova, în atenția postului France24. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor” # Radio Chisinau
Un sat din R. Moldova, aflat la doar 150 de kilometri de granița României, captează tot mai mult atenția turiștilor din lumea întreagă. Locuit acum de „o mână” de localnici, majoritatea vârstnici, Rogojeni, din raionul Șoldănești, este denumit și „satul hobbitilor”.
11:00
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în această săptămână, o serie de vizite educaționale din partea elevilor și studenților, în cadrul programelor destinate familiarizării tinerilor cu activitatea legislativului, comunic[ MOLDPRES.
10:35
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace. Scrisoarea lui Donald Trump, tranbsmisă lui Nicușor Dan # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a primit, sâmbătă, o scrisoare de la Donald Trump, în care președintele Statelor Unite a invitat România să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina, potrivit surselor Antena3.ro. Financial Times a relatat anterior că acest organism va avea rolul să supravegheze implementarea unui eventual acord de pace între Ucraina și Rusia.
10:10
Marți, 20 ianuarie 2025, începând cu ora 17:00, la Librăria Cărturești din incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, va avea loc lansarea volumului de debut „Simplu”, semnat de jurnalista Ina Guțu. Cartea reunește poeme și picturi într-un demers artistic personal despre fragilitate, iubire, pierdere și regăsire de sine.
09:45
Credincioșii serbează astăzi Ajunul Bobotezei pe stil vechi și merg la biserici după Agheasma Mare # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși pe stil vechi marchează astăzi Ajunul Bobotezei, zi de post și rugăciune în care credincioșii se pregătesc spiritual pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului, celebrată mâine, 19 ianuarie. Cu Boboteaza, urmată de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, se încheie ciclul tradiționalelor sărbători de iarnă, comunică MOLDPRES.
09:20
„Viva, Moldova!”. A fost desemnată melodia care va reprezenta R. Moldova la concursul Eurovision 2026 (VIDEO) # Radio Chisinau
Satoshi, unul dintre cei mai în vogă artiști din țara noastră, va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026. Acesta a câștigat detașat finala națională organizată, pentru prima dată, la Arena Chișinău, comunică MOLDPRES.
08:55
METEO | Ne așteaptă o zi geroasă, cu temperaturi care vor coborî până la -17 grade Celsius # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, 18 ianuarie, gerul puternic se va resimți pe întreg teritoriul R. Moldova.
17 ianuarie 2026
18:45
Moment istoric: UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der Leyen: „Alegem comerțul echitabil în locul tarifelor vamale” # Radio Chisinau
Acordul comercial UE-Mercosur a fost semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.
17:50
Obligații suplimentare de peste 3 milioane de lei au fost identificate la controalele Serviciului Vamal din ianuarie # Radio Chisinau
În urma controalelor finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în cuantum total de 3,29 milioane lei, care urmează să fie încasate la bugetul de stat, comunică MOLDPRES.
17:40
Obligații suplimentare de peste 3 milioane de lei au fost identificate la controalele Servicuilui Vamal din ianuarie # Radio Chisinau
În urma controalelor finalizate în perioada 2–16 ianuarie 2026, Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în cuantum total de 3,29 milioane lei, care urmează să fie încasate la bugetul de stat, comunică MOLDPRES.
17:15
„Cooperare construită pe valori comune și încredere”. Republica Moldova și Regatul Unit marchează 34 de ani de relații bilaterale # Radio Chisinau
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord marchează astăzi 34 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, comunică MOLDPRES.
16:50
Dacia, regină la Dakar. Producătorul din România a câștigat cea mai dură competiție auto din lume # Radio Chisinau
Dacia Sandriders a câștigat Raliul Dakar 2026 prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin. Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România, o participare încheiată cu o victorie.
16:25
Curtea Constituțională respinge sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale cu privire la retragerea distincțiilor # Radio Chisinau
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, cu privire la retragerea distincțiilor de stat. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Gorgan în cadrul procesului în care a contestat decretul prezidențial din iunie 2024, prin care i-au fost retrase Medalia „Meritul Militar” și Ordinul „Credință Patriei” clasa III, transmite IPN.
16:00
„Încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”. Reacția MAE după ce o dronă a fost găsită la Telenești # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție, după ce o dronă a fost descoperită pe malului unui iaz din Telenești.
15:35
Iarna cea lungă pentru Ucraina. Guvernul de la Kiev a anunțat că nu mai are nicio centrală electrică complet funcțională # Radio Chisinau
Ucraina nu mai are nicio centrală electrică complet funcțională din cauza atacurilor rusești, a anunțat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal
15:15
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii, după ce drona descoperită pe malul unui iaz din Telenești a fost examinată.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.