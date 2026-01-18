Un bărbat din India va primi titlul de cetățean de onoare al orașului Craiova. A salvat o fetiță care a căzut într-un lac din municipiu

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu anunță că salvatorul fetiței care a căzut sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu din municipiu este cetățean indian și este în România din iunie 2024. Ea a precizat că acesta va primi titlul de cetățean de onoare al orașului. Și craiovenii care au intrat în apă pentru a ajuta fetița vor fi premiați.

