Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra badantă – arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani
Ziarul de Garda, 17 ianuarie 2026 14:40
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie – au fost arestați, fiind suspectați că au jefuit locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, Italia, furând bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, iar bătrâna a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Il Mattino...
Acum 30 minute
15:00
Poliția anunță că experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor descoperit în dimineața zilei de asatăzi pe malul unui lac din preajma satului Nucăreni, raionul Telenești. Experții au stabilit că drona este de model Gerbera, ca și ultimele depistate anterior pe teritoriul R. Moldova. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol...
Acum o oră
14:40
Acum 2 ore
13:20
Incluziune, educație și cultură: centre comunitare moderne create cu sprijinul proiectului „La un LOC” # Ziarul de Garda
Ateliere de artizanat și meșteșugărit, cursuri de limba engleză, repetiții pentru ansamblurile locale și întâlniri între generații se desfășoară într-un nou spațiu comunitar din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă. Centrul este deschis tuturor locuitorilor, indiferent de vârstă. „Noi încurajăm pe toți să vină, chiar să fie unii dintre ei inițiatorii unei activități. Lumea la sat...
13:20
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat Diplomatul Anului 2025. Aceasta este Corina Călugăru, ambasadoarea R. Moldova în Franța. MAE spune într-un comunicat de presă că titlul i-a fost acordat „pentru contribuție remarcabilă la promovarea intereselor R. Moldova și consolidarea profilului său internațional”.Printre rezultatele de referință ale Ambasadoarei R. Moldova la Paris se numără consolidarea parteneriatului strategic...
Acum 4 ore
12:20
Noaptea trecută, Rusia a doborât 99 de drone ucrainene deasupra Mării Negre și a Mării Azov # Ziarul de Garda
Apărarea aeriană rusească a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe în noaptea de vineri spre sâmbătă în cinci regiuni și deasupra Mării Negre și a Mării Azov, potrivit Ministerului rus al Apărării, informează sâmbătă EFE, citată de agerpres.ro. ”În timpul nopții, apărarea aeriană a distrus și interceptat 99 de drone ucrainene”, a declarat...
11:50
Cititorul de gardă/ De ce sunt retrase cărțile de identitate românești la frontieră? # Ziarul de Garda
Sute de persoane au rămas fără cărți de identitate românești în ultimii ani, după ce acestea au fost ridicate de Poliția Română de Frontieră pe motiv că posesorii actelor respective ar avea domicilii fictive în România.E.T. a contactat ZdG, invocând că ar fi fost comisă o ilegalitate, că i-a fost îngrădit dreptul la libera circulație...
11:20
O dronă de 2,5 metri, descoperită azi dimineață pe malul unui iaz din Nucăreni, Telenești # Ziarul de Garda
Poliția informează că, în dimineața acestei zile, a fost sesizată de un vânător despre faptul că, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, pe malul unui iaz, a descoperit o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Potrivit poliției, zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detalii. Poliția...
Acum 6 ore
11:10
Copiii din diasporă sau tinerii care nu și-au perfectat până la 18 ani niciun act de identitate moldovenesc riscă să fie obligați să susțină testul de limbă română și examenul de cunoaștere a Constituției pentru a fi recunoscuți drept cetățeni ai R. Moldova. Prevederea este inclusă în noua Lege a cetățeniei, intrată în vigoare pe...
10:40
Dosarul diplomelor false de rezidențiat: Comisia USMF nu a descoperit fraude. Ce spune Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România? # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova comunică despre finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită printr-un ordin al rectorului, având drept obiectiv examinarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la desfășurarea studiilor postuniversitare de rezidențiat ale cetățenilor străini în cadrul Universității, precum și evaluarea respectării cadrului normativ și...
09:50
09:30
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează cetățenii despre mecanismele prin care sunt gestionate apelurile de urgență provenite din alte state, în special în situațiile ce implică cetățeni moldoveni aflați peste hotare sau cazuri cu componentă transfrontalieră. Într-un counicat de presă, Serviciul 112 Moldova anunță că dispune de un sistem dedicat schimbului de...
Acum 8 ore
09:00
08:30
Zelenski: acordul de pace convenit cu Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, la Davos # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că acordul de pace convenit cu liderul SUA, Donald Trump, ar putea fi semnat săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski a declarat că acordul de pace al lui Donald Trump ar putea fi semnat săptămâna viitoare, dacă se convine asupra termenilor, potrivit Independent. Documente între Ucraina și SUA privind războiul ucrainean ar...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Școlile din Kiev vor fi închise până în februarie, din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice. Război în Ucraina, ziua 1423 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat pe 16 ianuarie că școlile din capitala ucraineană vor fi închise până la 1 februarie, în plină criză provocată de recentele bombardamente rusești care au dus la întreruperi masive în livrările de curent electric și agent termic, relatează AFP, citat de Agerpres. „Începând cu 19 ianuarie, școlile...
21:30
Exporturile R. Moldova către țările CSI au scăzut cu 9,3%, în timp ce exporturile către țările UE au crescut cu 4,9% în 2025 # Ziarul de Garda
În perioada ianuarie – noiembrie 2025, exporturile R. Moldova au totalizat 3,4 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 4,4% față de aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor oferite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Conform MDED, Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al R. Moldova, cu o pondere de 68% din totalul...
20:50
Sondaj: Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace # Ziarul de Garda
Aproximativ 55% dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce 32% se opun acestei idei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) publicat pe 16 ianuarie, scrie The Kyiv Independent. Conform sondajului, alți 14% dintre...
20:20
Trenul Kiev-București înregistrează o întârziere de cinci ore, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei # Ziarul de Garda
Calea Ferată a Moldovei, conform informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina, anunță că vineri, 16 ianuarie 2026, trenul pe ruta Kiev-București înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore. Întârzierea are loc din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei. Întrucât trenul Chișinau-București se cuplează la statia Ungheni cu trenul Kiev-București, consecințele acestei întârzieri se...
20:00
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în R. Moldova: „Sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, pe agenda discuțiilor # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18 – 20 ianuarie, la invitația șefei statului, anunță Președinția. Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și...
19:30
Donald Trump amenință cu taxe vamale țările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei # Ziarul de Garda
Donald Trump a amenințat vineri, 16 ianuarie, cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale privind anexarea Groenlandei, în timp ce mai multe țări europene au anunțat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei, transmit agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres. „S-ar putea să pun taxe vamale țărilor care nu mă susțin...
19:20
Pe 16 ianuarie 2026, în jurul orei 18:00, la punctul de recere a frontierei Costești se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră anunță că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă....
19:00
Doi cetățeni străini au fost reținuți, fiind suspectați că au obținut prin înșelăciune suma de 550 de mii de lei de la o pensionară # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că au fost reținute două persoane, un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini, bănuiți că, la data de 10 ianuarie 2026, au deposedat prin înșelăciune o pensionară de suma de 550 000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în ianuarie a fost identificată o...
18:50
Aprobarea Programului Individual al parteneriatului Republica Moldova–NATO pentru anii 2025–2028 a fost discutată de Secretarul de stat, Valeriu Mija, și șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Michaela Guerard Šimák pe 15 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE). Întrevederea a avut loc în contextul încheierei mandatului șefei Oficiului...
18:30
DOC/ „Taxe nejustificate” sau aplicarea legii? Cum explică Serviciul Vamal costurile pentru unele colete # Ziarul de Garda
În timp ce autoritățile lucrează la cadrul legal pentru introducerea unei taxe fixe aplicabile coletelor comandate de pe platforme online precum Temu, Joom și AliExpress, în spațiul online au apărut discuții privind unele „taxe vamale nejustificate” percepute în anumite cazuri. De cealaltă parte, reprezentanții Serviciului Vamal (SV) declară pentru Ziarul de Gardă că „drepturile de...
18:20
Examinarea probelor materiale ale apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost finalizată în ședința de vineri, 16 ianuarie 2026, în lipsa inculpatului Vladimir Plahotniuc, care a invocat din nou studierea materialelor cauzei. Următoarele ședințe din etapa cercetării probelor apărării vor fi dedicate exclusiv audierii martorilor, rămași în număr de 15. Vineri, 16 ianuarie...
18:10
Autoritățile iraniene anunță că au arestat cel puțin 3000 de persoane, pe care le califică drept „teroriști” # Ziarul de Garda
Autoritățile iraniene au anunțat că cel puțin 3000 de persoane, pe care le califică drept „teroriști”, au fost arestate în cadrul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în Republica Islamică în ultimele săptămâni, scrie Middle East Monitor Sursa citată notează că cifrele vehiculate de autoritățile iraniene sunt mult mai mici decât cele furnizate de ONG-uri...
18:00
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunțat vineri, 16 ianuarie, că a început să furnizeze gaze naturale către Germania și Austria, extinzându-și astfel numărul piețelor europene pe care le aprovizionează, relatează Reuters. Cererea pentru gazele din Azerbaidjan a crescut după ce Europa a încercat să pună capăt dependenței sale de gazele rusești în...
18:00
Roskomnadzor somează ZdG să elimine un articol despre palatul lui Putin din Crimeea anexată # Ziarul de Garda
Roskomnadzor somează Ziarul de Gardă să elimine materialul în versiunea rusă despre palatul lui Putin din Crimeea anexată, cel care anterior i-a aparținut lui Viktor Ianukovici, ex-președintele fugar al Ucrainei. Redacția a primit o notificare pe adresa de e-mail, în care se menționează „încălcarea procedurii de difuzare a informațiilor plasate la următoarele adrese URL (identificator...
17:40
MAE al Federației Ruse a emis un avertisment privind călătoriile în R. Moldova. Autoritățile de la Chișinău resping acuzațiile: „Nu există riscuri de securitate” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie 2026, un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze R. Moldova, semnalând că „numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat” ar fi fost aplicate cetățenilor ruși de către autoritățile de la Chișinău. În reacție, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a...
17:30
„Pur și simplu în anumite chestiuni nu suntem de aceeași parte”. Zelenski, despre negocierile cu SUA # Ziarul de Garda
Ucraina „a lucrat foarte bine” cu SUA în ceea ce privește negocierile de pace. Afirmația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele Cehiei, Petr Pavel, comentând declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Ucraina ar fi întârziat procesul de negocieri, potrivit Unian. „Pur și simplu...
17:20
LIVE TEXT/ Trupele rusești atacă Nikopolul, două persoane au murit, iar șase au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1423 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Armata rusă a bombardat Nikopolul cu artilerie. Două persoane au fost ucise și șase rănite, a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, scrie Ukrinform. „Rușii au ucis două persoane la Nicopol. Femeile au murit în urma focului de artilerie. Condoleanțe familiilor și celor dragi”, a scris acesta. În total, șase persoane...
17:10
Modificări în evaluarea școlară: tezele liceenilor vor fi susținute pe parcursul unei luni, iar elevii vor putea avea minim două note pe semestru # Ziarul de Garda
Au fost aprobate modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, anunță vineri, 16 ianuarie, Ministerul Educației și Culturii (MEC). Astfel, potrivit unui comunicat, documentul prevede „reguli mai clare pentru elevi, reduce birocrația pentru profesori și asigură o evaluare mai corectă”. Conform noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum...
17:00
Fracțiunea PAS din CMC are o nouă consilieră. Este născută în 2002 și a donat 9000 de lei pentru campania electorală # Ziarul de Garda
Oxana Bordian a preluat funcția de consilieră municipală Chișinău, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului, pe 23 decembrie 2025. Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Daniel Rotaru, care era cel mai tânăr consilier municipal din capitală, născut în 1998....
16:30
ULTIMA ORĂ/ Lukoil-Moldova a refuzat să transmită în proprietatea statului complexul petrolier de la Aeroport. Compania a fost amendată cu 5% din cifra de afaceri # Ziarul de Garda
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat vineri, 16 ianuarie, companiei Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar „nu mai mare de 5 milioane de lei”. Decizia a fost luată după ce firma a refuzat să predea statului complexul petrolier de la Aeroport, astfel nerespectând decizia...
16:20
Mii de elevi au învățat cum să spună „nu” drogurilor. Mai multe instituții de învățământ au beneficiat de lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor # Ziarul de Garda
Peste 43 de mii de elevi din ciclurile gimnazial și liceal din întreaga țară au participat la lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Instruirile din instituțiile de învățământ au avut loc pe parcursul lunii decembrie 2025, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Activitățile au fost realizate în colaborare cu reprezentanți ai inspectoratelor generale...
16:10
Procesul de vânzare a companiei care deține și administrează Portul Giurgiulești a fost deblocat. O firmă din România a preluat pachetul de acțiuni # Ziarul de Garda
Procesul de vânzare a companiei care deține și administrează Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost deblocat. Compania Bemol a anunțat că își retrage toate pretențiile legate de port, inclusiv acțiunile în instanță, măsurile asigurătorii și restricțiile aplicate, după ce a ajuns la soluționarea definitivă a litigiului privind controlul asupra operatorului portuar Danube Logistics SRL, scrie...
16:00
Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, amintește Poliția de Frontieră, în contextul Bobotezei # Ziarul de Garda
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Este important de respectat această regulă din pentru că: Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să aleagă locații sigure și aprobate pentru scăldatul tradițional de...
15:50
„Un progres semnificativ”. Ce spune Kremlinul despre dorința unor mari țări europene de a relua discuțiile cu Rusia # Ziarul de Garda
Kremlinul a salutat vineri, 16 ianuarie, ceea ce a spus că pare a fi dorința Italiei, Franței și Germaniei de a relua dialogul cu Rusia pe tema Ucrainei, calificând situația drept o „schimbare semnificativă” care corespunde propriei sale viziuni asupra modului în care ar trebui să evolueze relațiile diplomatice, relatează Reuters. Comentariile Kremlinului vin în pofida...
15:30
Nicu Popescu, cu cel mai înalt rang diplomatic. Maia Sandu a semnat un decret în privința emisarului special și a unor angajați ai MAE # Ziarul de Garda
Fostului ministru de Externe Nicu Popescu, numit recent în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, i-a fost acordat rangul diplomatic de ambasador. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 16 ianuarie, un decret privind acordarea unor ranguri diplomatice, în care sunt vizați 13 angajați ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Rangul de ambasador,...
15:20
Oficial chinez: Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taiwanului rămân pe masă # Ziarul de Garda
„Pentru noi, a gestiona problema forțelor separatiste pentru independența Taiwanului este ca și cum am prinde o broască țestoasă într-un borcan, iar toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taiwanului rămân pe masă”, a declarat Zhang Xiaogang, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, într-o conferință de presă, ca răspuns la o...
Ieri
15:00
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, a fost eliberată pe cauțiune în valoare de 33 de milioane de grivne. Aceasta este acuzată de corupție # Ziarul de Garda
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko a fost eliberată pe cauțiune în valoare de 33 de milioane de grivne (circa 13 milioane de lei, n. red.). Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a stabilit Iuliei Timoșenko interdicția de a părăsi regiunea Kiev, scrie Kyiv Post. Pe 14 ianuarie, sediul partidului condus Timoșenko, „Batkivșcina” a fost percheziționat,...
14:40
Lipsiți, fără motive, de dreptul de a părăsi regiunea sau de a se întoarce acasă, cu detenție sau dosare penale pentru criticarea regimului: CtEDO examinează 19 plângeri din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor R. Moldova și Federației Ruse un set de 19 cauze ce vizează pretinse încălcări ale drepturilor fundamentale comise în regiunea transnistreană (teritoriu al R. Moldova aflat de facto sub controlul autorităților autoproclamate din așa-numita „Republica Moldovenească Nistreană”). Potrivit Curții, reclamațiile formulate de cetățenii și organizații din stânga Nistrului...
14:40
Contrabandă cu mijloace de transport: Oamenii legii au efectuat percheziții în Chișinău. Două persoane, cercetate penal # Ziarul de Garda
Oamenii legii au efectuat pe 15 ianuarie percheziții într-un dosar de contrabandă cu mijloace de transport. Două persoane, în vârstă de de 34 și 45 de ani, sunt cercetate în cauza penală, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit materialelor cauzei, un grup format din cetățeni ai R. Moldova și ai...
14:30
14:20
S-a autoproclamat „apostolul Mihail” și a exploatat o familie timp de peste 10 ani: un bărbat de 68 de ani, condamnat la detenție pe viață # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detenție pe viață, anunță vineri, 16 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit acuzării, în perioada anilor...
14:10
Primăria Sîngera a identificat un potențial teren pentru Stadionul Național. „Are mai multe avantaje pentru construcția acestui obiectiv” # Ziarul de Garda
Primăria orașului Sîngera anunță că a venit cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 ha din orașul Sîngera. „La inițiativa noastră, am avut o ședință de lucru cu participarea deputatului Maxim Potîrniche, unde s-a concluzionat, că terenul din orașul Sîngera are mai multe avantaje pentru...
13:40
ZdGust.md | Cât costă traiul în Chișinău și cum se compară cu marile orașe europene # Ziarul de Garda
Chișinău se situează pe locul 197 din 213 orașe europene incluse în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo. Studiul analizează comparativ nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, costurile de închiriere a locuințelor și puterea de cumpărare, la nivel global. Poziția Chișinăului în clasamentul european al costului vieții Potrivit datelor platformei, indicele...
13:30
Un bărbat a fost reținut, fiind suspectat de șantajarea unei femei, pe care ar fi amenințat-o cu moartea și cu publicarea unor imagini intime # Ziarul de Garda
Un bărbat, căutat din 2023 de Inspectoratul de Poliție Glodeni și anterior condamnat la 5 ani de închisoare, a fost reținut și plasat în izolator. Acesta este suspectat de comuniterea unui șantaj. Conform oamenilor legii, în perioada 2022–2026, bărbatul, împreună cu un grup de persoane ar fi amenințat o femeie de 40 ani și apropiații...
13:10
Averea deputatei din partea „Partidului Nostru”, Elena Grițco, va fi verificată de ANI. „Se atestă necesitatea de a stabili proveniența și capacitatea financiară de a constitui economiile indicate în declarațiile de avere” # Ziarul de Garda
Deputata Elena Grițco, aleasă pe lista „Partidului Nostru”, va fi supusă unui control al Autorității Naționale de Integritate (ANI). Potrivit unei sesizări, în declarația de avere pentru anul 2025 este indicat un venit cumulativ de aproximativ 112 mii de lei, iar în anul 2024 a fost achiziționat un autoturism Skoda Octavia, în valoare de 21470...
12:50
O instituție publică istorică poloneză a început catalogarea daunelor, potrivit presei de la Varșovia, citată de Mediafax.ro. Demersul ar putea amplifica tensiunile deja ridicate dintre cele două state. Vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski a declarat pentru cotidianul Rzeczpospolita că „guvernul polonez nu a recunoscut niciodată ca fiind încheiată problema reparațiilor de război” pentru pierderile personale și...
12:40
Șase ucraineni, depistați ascunși într-un camion, în cadrul controlului vamal. Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Șase migranți care intenționau să intre ilegal în R. Moldova prin postului vamal de frontieră Palanca, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion, au fost depistați de polițiștii de frontieră, anunță vineri, 16 ianuarie, Serviciul Vamal (SV). Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore. Cazul a fost documentat în timpul desfășurării controlului...
