Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra badantă – arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani

Primăria orașului Sîngera anunță că a venit cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 ha din orașul Sîngera. „La inițiativa noastră, am avut o ședință de lucru cu participarea deputatului Maxim Potîrniche, unde s-a concluzionat, că terenul din orașul Sîngera are mai multe avantaje pentru...