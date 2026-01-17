Șefa opoziției belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, se va stabili în Polonia

15:20

„Pentru noi, a gestiona problema forțelor separatiste pentru independența Taiwanului este ca și cum am prinde o broască țestoasă într-un borcan, iar toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taiwanului rămân pe masă”, a declarat Zhang Xiaogang, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, într-o conferință de presă, ca răspuns la o...