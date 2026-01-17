MAE a desemnat Diplomatul Anului

13:30

Un bărbat, căutat din 2023 de Inspectoratul de Poliție Glodeni și anterior condamnat la 5 ani de închisoare, a fost reținut și plasat în izolator. Acesta este suspectat de comuniterea unui șantaj. Conform oamenilor legii, în perioada 2022–2026, bărbatul, împreună cu un grup de persoane ar fi amenințat o femeie de 40 ani și apropiații...