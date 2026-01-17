Obligații suplimentare de peste 3 milioane de lei au fost identificate la controalele Serviciului Vamal din ianuarie

15:20

Consumatorii de gaze vor putea alege modul de contractare a gazelor, fie la un preț fix pe o perioadă determinată, fie la un preț dinamic, indexat la bursă, odată cu liberalizarea pieței. În acest sens, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat pentru consultări publice proiectul privind modificarea Regulamentului cu privire la furnizarea gazelor naturale și a Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului, transmite IPN.