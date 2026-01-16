Trenul Kiev-București înregistrează o întârziere de cinci ore, din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei
Calea Ferată a Moldovei, conform informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina, anunță că vineri, 16 ianuarie 2026, trenul pe ruta Kiev-București înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore. Întârzierea are loc din cauza avarierii rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei. Întrucât trenul Chișinau-București se cuplează la statia Ungheni cu trenul Kiev-București, consecințele acestei întârzieri se...
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în R. Moldova: „Sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, pe agenda discuțiilor # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18 – 20 ianuarie, la invitația șefei statului, anunță Președinția. Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și...
Donald Trump amenință cu taxe vamale țările care contestă planurile sale de anexare a Groenlandei # Ziarul de Garda
Donald Trump a amenințat vineri, 16 ianuarie, cu taxe vamale țările care nu susțin planurile sale privind anexarea Groenlandei, în timp ce mai multe țări europene au anunțat că vor trimite acolo trupe în sprijinul Danemarcei, transmit agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres. „S-ar putea să pun taxe vamale țărilor care nu mă susțin...
Pe 16 ianuarie 2026, în jurul orei 18:00, la punctul de recere a frontierei Costești se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră anunță că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă....
Doi cetățeni străini au fost reținuți, fiind suspectați că au obținut prin înșelăciune suma de 550 de mii de lei de la o pensionară # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că au fost reținute două persoane, un curier și un colector de bani, ambii cetățeni străini, bănuiți că, la data de 10 ianuarie 2026, au deposedat prin înșelăciune o pensionară de suma de 550 000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în ianuarie a fost identificată o...
Aprobarea Programului Individual al parteneriatului Republica Moldova–NATO pentru anii 2025–2028 a fost discutată de Secretarul de stat, Valeriu Mija, și șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Michaela Guerard Šimák pe 15 ianuarie, potrivit unui comunicat al Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE). Întrevederea a avut loc în contextul încheierei mandatului șefei Oficiului...
DOC/ „Taxe nejustificate” sau aplicarea legii? Cum explică Serviciul Vamal costurile pentru unele colete # Ziarul de Garda
În timp ce autoritățile lucrează la cadrul legal pentru introducerea unei taxe fixe aplicabile coletelor comandate de pe platforme online precum Temu, Joom și AliExpress, în spațiul online au apărut discuții privind unele „taxe vamale nejustificate” percepute în anumite cazuri. De cealaltă parte, reprezentanții Serviciului Vamal (SV) declară pentru Ziarul de Gardă că „drepturile de...
Examinarea probelor materiale ale apărării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a fost finalizată în ședința de vineri, 16 ianuarie 2026, în lipsa inculpatului Vladimir Plahotniuc, care a invocat din nou studierea materialelor cauzei. Următoarele ședințe din etapa cercetării probelor apărării vor fi dedicate exclusiv audierii martorilor, rămași în număr de 15. Vineri, 16 ianuarie...
Autoritățile iraniene anunță că au arestat cel puțin 3000 de persoane, pe care le califică drept „teroriști” # Ziarul de Garda
Autoritățile iraniene au anunțat că cel puțin 3000 de persoane, pe care le califică drept „teroriști”, au fost arestate în cadrul protestelor antiguvernamentale care au avut loc în Republica Islamică în ultimele săptămâni, scrie Middle East Monitor Sursa citată notează că cifrele vehiculate de autoritățile iraniene sunt mult mai mici decât cele furnizate de ONG-uri...
Compania energetică de stat din Azerbaidjan, SOCAR, a anunțat vineri, 16 ianuarie, că a început să furnizeze gaze naturale către Germania și Austria, extinzându-și astfel numărul piețelor europene pe care le aprovizionează, relatează Reuters. Cererea pentru gazele din Azerbaidjan a crescut după ce Europa a încercat să pună capăt dependenței sale de gazele rusești în...
Roskomnadzor somează ZdG să elimine un articol despre palatul lui Putin din Crimeea anexată # Ziarul de Garda
Roskomnadzor somează Ziarul de Gardă să elimine materialul în versiunea rusă despre palatul lui Putin din Crimeea anexată, cel care anterior i-a aparținut lui Viktor Ianukovici, ex-președintele fugar al Ucrainei. Redacția a primit o notificare pe adresa de e-mail, în care se menționează „încălcarea procedurii de difuzare a informațiilor plasate la următoarele adrese URL (identificator...
MAE al Federației Ruse a emis un avertisment privind călătoriile în R. Moldova. Autoritățile de la Chișinău resping acuzațiile: „Nu există riscuri de securitate” # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie 2026, un avertisment pentru cetățenii ruși care intenționează să viziteze R. Moldova, semnalând că „numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat” ar fi fost aplicate cetățenilor ruși de către autoritățile de la Chișinău. În reacție, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a...
„Pur și simplu în anumite chestiuni nu suntem de aceeași parte”. Zelenski, despre negocierile cu SUA # Ziarul de Garda
Ucraina „a lucrat foarte bine” cu SUA în ceea ce privește negocierile de pace. Afirmația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele Cehiei, Petr Pavel, comentând declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Ucraina ar fi întârziat procesul de negocieri, potrivit Unian. „Pur și simplu...
LIVE TEXT/ Trupele rusești atacă Nikopolul, două persoane au murit, iar șase au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1423 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Armata rusă a bombardat Nikopolul cu artilerie. Două persoane au fost ucise și șase rănite, a anunțat șeful Administrației Regionale de Stat Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, scrie Ukrinform. „Rușii au ucis două persoane la Nicopol. Femeile au murit în urma focului de artilerie. Condoleanțe familiilor și celor dragi”, a scris acesta. În total, șase persoane...
Modificări în evaluarea școlară: tezele liceenilor vor fi susținute pe parcursul unei luni, iar elevii vor putea avea minim două note pe semestru # Ziarul de Garda
Au fost aprobate modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, anunță vineri, 16 ianuarie, Ministerul Educației și Culturii (MEC). Astfel, potrivit unui comunicat, documentul prevede „reguli mai clare pentru elevi, reduce birocrația pentru profesori și asigură o evaluare mai corectă”. Conform noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum...
Fracțiunea PAS din CMC are o nouă consilieră. Este născută în 2002 și a donat 9000 de lei pentru campania electorală # Ziarul de Garda
Oxana Bordian a preluat funcția de consilieră municipală Chișinău, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului, pe 23 decembrie 2025. Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Daniel Rotaru, care era cel mai tânăr consilier municipal din capitală, născut în 1998....
ULTIMA ORĂ/ Lukoil-Moldova a refuzat să transmită în proprietatea statului complexul petrolier de la Aeroport. Compania a fost amendată cu 5% din cifra de afaceri # Ziarul de Garda
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat vineri, 16 ianuarie, companiei Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar „nu mai mare de 5 milioane de lei”. Decizia a fost luată după ce firma a refuzat să predea statului complexul petrolier de la Aeroport, astfel nerespectând decizia...
Mii de elevi au învățat cum să spună „nu” drogurilor. Mai multe instituții de învățământ au beneficiat de lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor # Ziarul de Garda
Peste 43 de mii de elevi din ciclurile gimnazial și liceal din întreaga țară au participat la lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Instruirile din instituțiile de învățământ au avut loc pe parcursul lunii decembrie 2025, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Activitățile au fost realizate în colaborare cu reprezentanți ai inspectoratelor generale...
Procesul de vânzare a companiei care deține și administrează Portul Giurgiulești a fost deblocat. O firmă din România a preluat pachetul de acțiuni # Ziarul de Garda
Procesul de vânzare a companiei care deține și administrează Portul Internațional Liber Giurgiulești a fost deblocat. Compania Bemol a anunțat că își retrage toate pretențiile legate de port, inclusiv acțiunile în instanță, măsurile asigurătorii și restricțiile aplicate, după ce a ajuns la soluționarea definitivă a litigiului privind controlul asupra operatorului portuar Danube Logistics SRL, scrie...
Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, amintește Poliția de Frontieră, în contextul Bobotezei # Ziarul de Garda
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului. Este important de respectat această regulă din pentru că: Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să aleagă locații sigure și aprobate pentru scăldatul tradițional de...
„Un progres semnificativ”. Ce spune Kremlinul despre dorința unor mari țări europene de a relua discuțiile cu Rusia # Ziarul de Garda
Kremlinul a salutat vineri, 16 ianuarie, ceea ce a spus că pare a fi dorința Italiei, Franței și Germaniei de a relua dialogul cu Rusia pe tema Ucrainei, calificând situația drept o „schimbare semnificativă” care corespunde propriei sale viziuni asupra modului în care ar trebui să evolueze relațiile diplomatice, relatează Reuters. Comentariile Kremlinului vin în pofida...
Nicu Popescu, cu cel mai înalt rang diplomatic. Maia Sandu a semnat un decret în privința emisarului special și a unor angajați ai MAE # Ziarul de Garda
Fostului ministru de Externe Nicu Popescu, numit recent în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, i-a fost acordat rangul diplomatic de ambasador. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 16 ianuarie, un decret privind acordarea unor ranguri diplomatice, în care sunt vizați 13 angajați ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Rangul de ambasador,...
Oficial chinez: Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taiwanului rămân pe masă # Ziarul de Garda
„Pentru noi, a gestiona problema forțelor separatiste pentru independența Taiwanului este ca și cum am prinde o broască țestoasă într-un borcan, iar toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taiwanului rămân pe masă”, a declarat Zhang Xiaogang, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, într-o conferință de presă, ca răspuns la o...
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, a fost eliberată pe cauțiune în valoare de 33 de milioane de grivne. Aceasta este acuzată de corupție # Ziarul de Garda
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko a fost eliberată pe cauțiune în valoare de 33 de milioane de grivne (circa 13 milioane de lei, n. red.). Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a stabilit Iuliei Timoșenko interdicția de a părăsi regiunea Kiev, scrie Kyiv Post. Pe 14 ianuarie, sediul partidului condus Timoșenko, „Batkivșcina” a fost percheziționat,...
Lipsiți, fără motive, de dreptul de a părăsi regiunea sau de a se întoarce acasă, cu detenție sau dosare penale pentru criticarea regimului: CtEDO examinează 19 plângeri din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Contrabandă cu mijloace de transport: Oamenii legii au efectuat percheziții în Chișinău. Două persoane, cercetate penal # Ziarul de Garda
Oamenii legii au efectuat pe 15 ianuarie percheziții într-un dosar de contrabandă cu mijloace de transport. Două persoane, în vârstă de de 34 și 45 de ani, sunt cercetate în cauza penală, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit materialelor cauzei, un grup format din cetățeni ai R. Moldova și ai...
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor R. Moldova și Federației Ruse un set de 19 cauze ce vizează pretinse încălcări ale drepturilor fundamentale comise în regiunea transnistreană (teritoriu al R. Moldova aflat de facto sub controlul autorităților autoproclamate din așa-numita „Republica Moldovenească Nistreană”). Potrivit Curții, reclamațiile formulate de cetățenii și organizații din stânga Nistrului...
S-a autoproclamat „apostolul Mihail” și a exploatat o familie timp de peste 10 ani: un bărbat de 68 de ani, condamnat la detenție pe viață # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detenție pe viață, anunță vineri, 16 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit acuzării, în perioada anilor...
Primăria Sîngera a identificat un potențial teren pentru Stadionul Național. „Are mai multe avantaje pentru construcția acestui obiectiv” # Ziarul de Garda
Primăria orașului Sîngera anunță că a venit cu inițiativa elaborării studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională” pe un teren de 25 ha din orașul Sîngera. „La inițiativa noastră, am avut o ședință de lucru cu participarea deputatului Maxim Potîrniche, unde s-a concluzionat, că terenul din orașul Sîngera are mai multe avantaje pentru...
ZdGust.md | Cât costă traiul în Chișinău și cum se compară cu marile orașe europene # Ziarul de Garda
Chișinău se situează pe locul 197 din 213 orașe europene incluse în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo. Studiul analizează comparativ nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, costurile de închiriere a locuințelor și puterea de cumpărare, la nivel global. Poziția Chișinăului în clasamentul european al costului vieții Potrivit datelor platformei, indicele...
Un bărbat a fost reținut, fiind suspectat de șantajarea unei femei, pe care ar fi amenințat-o cu moartea și cu publicarea unor imagini intime # Ziarul de Garda
Un bărbat, căutat din 2023 de Inspectoratul de Poliție Glodeni și anterior condamnat la 5 ani de închisoare, a fost reținut și plasat în izolator. Acesta este suspectat de comuniterea unui șantaj. Conform oamenilor legii, în perioada 2022–2026, bărbatul, împreună cu un grup de persoane ar fi amenințat o femeie de 40 ani și apropiații...
Averea deputatei din partea „Partidului Nostru”, Elena Grițco, va fi verificată de ANI. „Se atestă necesitatea de a stabili proveniența și capacitatea financiară de a constitui economiile indicate în declarațiile de avere” # Ziarul de Garda
Deputata Elena Grițco, aleasă pe lista „Partidului Nostru”, va fi supusă unui control al Autorității Naționale de Integritate (ANI). Potrivit unei sesizări, în declarația de avere pentru anul 2025 este indicat un venit cumulativ de aproximativ 112 mii de lei, iar în anul 2024 a fost achiziționat un autoturism Skoda Octavia, în valoare de 21470...
O instituție publică istorică poloneză a început catalogarea daunelor, potrivit presei de la Varșovia, citată de Mediafax.ro. Demersul ar putea amplifica tensiunile deja ridicate dintre cele două state. Vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski a declarat pentru cotidianul Rzeczpospolita că „guvernul polonez nu a recunoscut niciodată ca fiind încheiată problema reparațiilor de război” pentru pierderile personale și...
Șase ucraineni, depistați ascunși într-un camion, în cadrul controlului vamal. Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore # Ziarul de Garda
Șase migranți care intenționau să intre ilegal în R. Moldova prin postului vamal de frontieră Palanca, fiind ascunși în compartimentul marfar al unui camion, au fost depistați de polițiștii de frontieră, anunță vineri, 16 ianuarie, Serviciul Vamal (SV). Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore. Cazul a fost documentat în timpul desfășurării controlului...
Numărul cazurilor de rabie, de două ori mai mare în 2025. ANSP: „Peste trei mii de persoane din municipiul Chișinău au solicitat asistență antirabică, dintre care 70% au fost agresate de animale necunoscute” # Ziarul de Garda
Autoritățile publice locale și serviciile sanitar-veterinare din teritorii trebuie să intervină „urgent” pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân și prevenirea cazurilor de rabie la animale, a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care a atenționat că se înregistrează „o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie”. „Prezența animalelor fără stăpân în localități constituie un...
Patru persoane, bănuite că ar fi bătut administratorul unei firme de export a cerealelor, au fost reținute pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Patru bărbați au fost reținuți pentru 30 de zile fiind bănuiți de comiterea unei tâlhării, anunță vineri, 16 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit materialelor cauzei, infracțiunea a avut loc în satul Mereni din raionul Anenii Noi. Administratorul unei firme de export a cerealelor, un bărbat de 39 de ani, a fost abordat de...
Un consilier municipal din Bălți va fi verificat de ANI, după ce a declarat pentru anul 2024 un venit total de 28 de mii de lei. „Veniturile trezesc suspiciuni rezonabile” # Ziarul de Garda
Averea consilierului municipal din Bălți, ales pe lista „Partidului Nostru”, Eduard Pleșca, va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Potrivit unei sesizări, în declarația de avere pentru anul 2024, singura sursă de venit declarată de Pleșca este cea obținută în calitate de consilier municipal, în sumă de 28 de mii de lei, „fără...
Cauza ex-președintei Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjunsă din dosarul „Frauda bancară”, a fost trimisă în instanță la 15 ianuarie 2026, la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale. Politov-Cangaș este învinuită de escrocherie și va fi judecată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Cu doar o lună mai devreme, Politov-Cangaș a depus declarații...
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-o schemă de trafic de influență în eliberarea certificatelor de școlarizare # Ziarul de Garda
Două persoane au fost reținute în urma unor percheziții desfășurate într-o cauză penală pornită pe faptul traficului de influență, anunță vineri, 16 ianuarie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni diferite sume de bani, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor...
Personalitățile din cultură, premiate pentru profesionalism și contribuții remarcabile aduse domeniului # Ziarul de Garda
Mai multe personalități din cultură au fost premiate joi, 15 ianuarie, în cadrul Galei Premiilor în domeniu, desfășurate cu prilejul Zilei Naționale a Culturii. Evenimentul a reunit personalități ale artei, patrimoniului, literaturii, muzicii, cinematografiei, educației artistice, managementului cultural și industriilor creative, care, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, s-au remarcat prin realizările din anul 2025...
Adio, CARBON – welcome, HOTARUL! Un nou hit cinematografic autohton va fi lansat pe marile ecrane. # Ziarul de Garda
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. HOTARUL este o comedie despre vecini, orgolii și granițele care ne despart…și ne aduc împreună. Două familii din...
Statul va trebui să plătească circa cinci mii de euro mai multor acționari ai unei companii, după ce nu a putut să le asigure dreptul de acces la o instanță. CtEDO: „Interpretarea a fost lipsită de un raționament coerent și era de neacceptat” # Ziarul de Garda
Statul va trebuie să achite circa cinci mii de euro mai multor acționari ai unei companii, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat joi, 15 ianuarie, încălcarea dreptului de acces la o instanță. Deși cazul care a stat la baza cererii depuse la CtEDO este din 2009, o cerere de chemare în judecată...
Energbank: 29 de ani de stabilitate financiară și viziune strategică în Republica Moldova # Ziarul de Garda
Pe 16 ianuarie, Energbank marchează 29 de ani de activitate, consolidându-și statutul de instituție financiară stabilă pe piața bancară din Republica Moldova. Această aniversare nu reprezintă doar un reper temporal, ci confirmarea unei misiuni asumate în timp: dezvoltarea unor soluții bancare sigure, responsabile și adaptate realităților economice actuale. Fundamentul unei bănci moderne: integritate, guvernanță și...
Casa Albă: Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți. Pentru Donald Trump toate opțiunile rămân pe masă # Ziarul de Garda
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți în fața amenințărilor președintelui american Donald Trump, dar a adăugat că pentru Statele Unite „toate opțiunile rămân pe masă”, transmite AFP, citează Al Jazeera. Purtătoarea de cuvânt a reamintit că Donald Trump a avertizat...
VIDEO/ Mesajul „Marș la Moscova”, proiectat pe clădiri în timpul protestelor pro Georgescu din București # Ziarul de Garda
Mesajul „Marș la Moscova” a fost proiectat joi seara, 15 ianuarie, pe clădirile din Piața Universității sub privirile manifestanților pro Georgescu de către Adrian Băzăvan, membru al grupului civic „Lupii Tricolori”. Anterior, acesta i-a transmis același mesaj lui Călin Georgescu la 1 decembrie la Alba Iulia, scrie G4Media. Potrivit unor clipuri de pe rețelele de socializare,...
FT: Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, pentru ca Zelenski să accepte cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia # Ziarul de Garda
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, pentru ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să fie de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace, scrie Financial Times (FT). Publicație notează că deși Ucraina nu ar avea toate drepturile de vot al unui stat...
Șeful serviciului patrulare din Glodeni, prins beat la volan. IGP a dispus suspendarea acestuia din funcție, dar și a șefului IP Glodeni # Ziarul de Garda
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic în seara zilei de 15 noiembrie, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, transmite NordNews. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a acestuia, precum și a...
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu aproape 80 de drone noaptea trecută, 19 drone au lovit 9 locații din țară. Război în Ucraina, ziua 1423 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:45 În noaptea de 16 ianuarie, armata rusă a atacat cu 76 de drone de tip Shahed (inclusiv reactive), Geran/„Gerbera”, Italmas și alte tipuri, lansate din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarssk – Rusia, precum și din teritoriile ocupate din Donetsk, raportează Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins cu ajutorul aviației, trupelor de...
Lidera opoziției din Venezuela anunță că i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Ziarul de Garda
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a afirmat joi, 15 ianuarie, că i-a „oferit” lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, deși președintele american o ține la distanță de strategia lui pentru Venezuela, transmite hotnews.ro. „I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, le-a spus ea jurnaliștilor la Capitoliu, sediul Congresului american....
