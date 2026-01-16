DOC/ „Taxe nejustificate” sau aplicarea legii? Cum explică Serviciul Vamal costurile pentru unele colete

22:00

Un incendiu de mari dimensiuni a izbucnit după o explozie produsă la o clădire din Utrecht, aflată lângă o alee din centrul orașului, scrie BBC. Cel puțin patru persoane au fost rănite. Cauza exploziei nu este deocamdată cunoscută. Autoritățile locale pentru siguranță au transmis că mai multe clădiri s-au prăbușit, adăugând că este posibil ca...