Parlamentul Ucrainei a prelungit legea marţială şi mobilizarea generală
SafeNews, 15 ianuarie 2026 06:20
Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, miercuri, prelungirea cu 90 de zile a regimului de funcţionare a legii marțiale și a mobilizării generale până la data de 3 mai 2026. Președintele Volodimir Zelenski a propus prelungirea acestor măsuri acum două zile, cu aplicabilitate începând din 3 februarie, notează Rador. Rada Supremă de la Kiev a aprobat
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
06:50
Prețul Groenlandei estimat de Trump șochează. La cât au evaluat americanii costul celei mai mari insule din lume, și de ce o vor atât de tare. „ Într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda” # SafeNews
Statele Unite ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Groenlandei. Secretarul de stat Marco Rubio a fost deja însărcinat cu pregătirea unei oferte, potrivit NBC News. Conform a trei surse citate de rețeaua de televiziune, valoarea estimată a Groenlandei a fost calculată de cercetători și foști oficiali americani, în cadrul
Acum 30 minute
06:40
Alimentația copiilor și elevilor la instituțiile de învățământ din Chișinău îi va costa mai scump pe părinți anul acesta. Primăria capitalei precizează că nu stabilește și majorează discreționar costurile alimentației, ajustările fiind o obligație rezultată legal din aplicarea cadrului normativ național, transmite IPN. Costul zilnic al alimentației pentru copiii din grădinițe constituie 46,70 de lei
06:30
Balanța comercială a Republicii Moldova se adâncește: minus de 6,39 miliarde de dolari în 11 luni # SafeNews
Deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova continuă să se adâncească, ajungând la 6,39 miliarde de dolari în perioada ianuarie–noiembrie 2025, cu aproape 30% mai mult față de aceeași perioadă din 2024. Evoluția este determinată de creșterea mult mai rapidă a importurilor comparativ cu exporturile, ceea ce indică un dezechilibru accentuat între bunurile cumpărate din exterior și
Acum o oră
06:20
Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, miercuri, prelungirea cu 90 de zile a regimului de funcţionare a legii marțiale și a mobilizării generale până la data de 3 mai 2026. Președintele Volodimir Zelenski a propus prelungirea acestor măsuri acum două zile, cu aplicabilitate începând din 3 februarie, notează Rador. Rada Supremă de la Kiev a aprobat
06:10
Statele Unite ale Americii (SUA) va suspenda, începând cu 21 ianuarie procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări. Printre statele vizate se numără inclusiv Republica Moldova, a raportat Fox News pe 14 ianuarie, citând un memoriu al Departamentului de Stat al SUA, transmite Moldova1. „Imigrația din aceste 75 de țări va fi suspendată în timp ce
Acum 12 ore
21:30
Se anunţă ninsori: Şoferii sunt îndemnaţi să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte regulile de circulație # SafeNews
Meteorologii anunță că, în noaptea de miercuri spre joi și în cursul dimineții, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, în mare parte sub formă de ninsoare. Local se va forma ceață, iar pe drumuri există risc de polei și ghețuș. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) precizează că echipajele de deszăpezire sunt
20:10
VIDEO | Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Un automobil s-a izbit de un pilon electric, iar două persoane au fost transportate la spital # SafeNews
Un tânăr de 28 de ani și pasagera acestuia au fost răniți după ce automobilul în care se aflau s-a izbit de un pilon electric pe strada Albișoara din Capitală. În urma impactului, pilonul a fost doborât, iar cei doi au suferit diverse traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția a
20:00
S-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină, a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în tot felul să convingă jurnaliștii Nordinfo să nu îl filmeze. Așa a reacționat procurorul Ion Crișciuc atunci când a fost stopat de poliție, scrie nordinfo.md. Incidentul a avut loc în ajunul de Sfântul Vasile. Ion Crișciuc,
19:50
Doi oameni, printre care un copil de doar 8 luni, au decedat într-un grav accident. Tragedia s-a produs astăzi, în jurul orei 15:30, în apropierea localității Gura Galbenei din raionul Cimișlia. Potrivit IGP, preliminar, polițiștii au stabilit că un automobil de marca Toyota, condusă de un tânăr de 27 de ani, având cu el trei
Acum 24 ore
16:20
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultima perioadă au dus la o creștere semnificativă a numărului de prezentări la Departamentul de Primiri Urgențe al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. În intervalul 7–14 ianuarie, 780 de persoane s-au adresat medicului traumatolog, ca urmare a ghețușului de pe trotuare și a drumurilor insuficient curățate. Potrivit datelor IMU,
16:10
Trei automobile au fost avariate ca urmare a unui incendiu produs în curtea unui bloc din sectorul Botanica al capitalei. Incidentul a avut loc în noaptea trecută. Potrivit IGSU, autoritățile au fost alertate în jurul orei 04:33, precum că pe strada Decebal s-a produs un incendiu. Imediat, la fața locului au intervenit două echipe de
16:10
Actul de justiție trebuie să fie aplicat echitabil, inclusiv celor care sunt parte din sistem. Este reacția ministrului Justiției la cazul procurorului din Glodeni, prins beat la volan. Vladislav Cojuhari subliniază că aflarea la volanul unui autovehicul în stare de ebrietate și refuzul de a trece testarea alcoolscopică sunt infracțiuni. Potrivit ministrului, fiecare cetățean, indiferent
16:10
Operatorul britanic de telefonie mobilă Spusu (MNVO) a anunțat extinderea zonei sale de roaming în statele membre ale UE, precum și în Ucraina și Moldova. Aceasta înseamnă că clienții Spusu din Regatul Unit vor putea călători în Ucraina și Moldova în condiții apropiate de cele de acasă, utilizând planurile lor normale de telefonie mobilă pentru
15:00
VIDEO | Dosarul diplomelor de la USMF: Mai mulți angajați ai universității au fost audiați # SafeNews
Mai mulți angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu" au fost audiați, în contextul scandalului cu eliberarea frauduloasă a diplomelor. Precizarea a fost făcută de către ministrul Sănătății, Emil Ceban. Oficialul a precizat că nu cunoaște detalii despre ancheta din România, dar responsabilii din cadrul instituției au transmis autorităților de
15:00
O navă închiriată de un gigant petrolier prezent în Moldova, lovită de o dronă în Marea Neagră # SafeNews
KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze a Kazahstanului, a anunțat că petrolierul Matilda, închiriat de o subsidiară a companiei, a fost lovit de o dronă în Marea Neagră, înainte de a începe încărcarea petrolului kazah la terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), potrivit Reuters. Conform KazMunayGas, atacul a provocat o explozie, fără incendiu sau victime,
14:50
Bloomberg: Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului ayatollahilor din Iran, care se confruntă cu un val de proteste la nivel național și cu amenințarea unei intervenții militare din partea SUA. Potrivit Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu situația, Kremlinul se va limita cel mai probabil la exprimarea sprijinului public
14:40
Procurorul din raionului Glodeni, car ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru IPN de Procuratura Generală. Responsabila pe comunicare cu mass-media de la PG, Violina Moraru, a precizat că organele abilitate urmează să decidă, în dependență de evoluția proceselor, aplicarea măsurilor preventive și altor măsuri procesuale de
13:40
Președintele Partidul Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, afirmă că discursul adresat cetățenilor la 12 iulie 2011 a reprezentat un avertisment politic privind riscuri reale pentru funcționarea statului, care, în timp, s-au materializat. Potrivit lui Filat, intervenția nu a fost una de conjunctură, ci o încercare de a semnala degradarea internă a guvernării într-un context
13:40
O tânără de 19 ani a ajuns la spital cu traumatisme, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident grav între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care conducea fără permis și în stare de ebrietate. „La fața locului, polițiștii din Ștefan
13:30
VIDEO | Preşedintele sud-coreean şi premierul japonez au cântat împreună la tobe pe muzică K-pop: „A fost puţin jenant la început” # SafeNews
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi şi preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi-au încheiat marţi summitul pe care l-au avut în Japonia cu o sesiune muzicală neaşteptată, în care cei doi au cântat la tobe pe ritmurile unor hituri K-pop, relatează Reuters şi AFP. Într-un scurt videoclip postat miercuri dimineaţă pe canalul de YouTube al biroului prim-ministrului
13:30
Moldova și Oman vor semna un acord de exonerare reciprocă a vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și ai celor speciale. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, această decizie va facilita contactul și cooperarea între factorii de decizie din ambele state. „Acest acord
13:30
Iranul va avea propria rețea națională de internet, închisă lumii exterioare. Decizia a fost luată de autoritățile de la Teheran, după ce în Iran a fost închisă rețeaua globală de internet, pe fondul protestelor antiguvernamentale masive din ultimele săptămâni. Potrivit corporației media iraniene IRIB, controlate de stat, noua rețea se va baza pe o „listă
13:20
Ministrul Finanțelor: Impozitul imobiliar va fi actualizat. Autoritățile vor stabili taxele mai exact # SafeNews
Impozitul imobiliar va fi actualizat, iar, ca rezultat, autoritățile locale vor putea stabili mai exact și corect valoarea taxelor. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul conferinței care a precedat ședința de azi a Guvernului, transmite IPN. Andrian Gavriliță s-a referit la noul document de actualizare a metodologiilor pentru perceperea taxelor
13:20
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind hotărâte să realizeze acest obiectiv, conform declarațiilor făcute marți de administratorul NASA, Jared Isaacman, scriu Space.com și Agerpres. NASA lucrează de câțiva ani la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafața selenară, iar Sean Duffy, fostul
13:10
Trei medici au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, după ce doi pacienți au decedat # SafeNews
Trei medici de la Spitalul raional Comrat au ajuns pe banca acuzaților, fiind suspectați de malpraxis după ce doi pacienți au decedat în urma neglijenței medicale. Primul caz datează din octombrie 2022. Pacientul a ajuns la spital cu o traumă gravă la membrul inferior, dar a fost examinat superficial. Medicii nu i-au stabilit un diagnostic
12:40
VIDEO | Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă # SafeNews
Poliția spaniolă a confiscat aproape 10 tone de cocaină ascunse în saci de sare pe o navă venită din Brazilia, în ceea ce autoritățile consideră cea mai mare captură de droguri realizată pe mare. Operațiunea desfășurată în colaborare cu poliția braziliană și agenții antidrog internaționale, a dus la arestarea a 13 persoane și la preluarea
12:40
Bloomberg: Witkoff şi Kushner urmează să vină în curând la Moscova pentru o întâlnire cu Putin # SafeNews
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce emisarii lui Donald Trump lucrează la promovarea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei
12:30
Trei ministere s-au ales cu noi secretari de stat, iar Agenția Națională Transport Auto are doi directori adjuncți noi. Hotărârile au fost aprobate în cadrul primei ședințe a Guvernului din acest an. Astfel, Oleg Bivol a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. La moment, acesta activează în […] Articolul Noi numiri, aprobate în cadrul primei ședințe a Guvernului din acest an apare prima dată în SafeNews.
12:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a inspectat construcția noii unități militare din localitatea Băcioi, un proiect menit să îmbunătățească condițiile de cazare și instruire ale militarilor moldoveni. Șefa statului a subliniat că, timp de mai mulți ani, militarii au activat în condiții precare, atât la capitolul trai, cât și în procesul de instruire, însă situația […] Articolul FOTO | Președinta Maia Sandu inspectează șantierul noii unități militare apare prima dată în SafeNews.
12:20
Machidon: Urmărirea penală în cazul contrabandei cu armament va dura, cinci persoane sunt arestate # SafeNews
Urmărirea penală în dosarul contrabandei cu armament este în plină desfășurare și va necesita timp, având în vedere caracterul transfrontalier al cauzei. Declarațiile au fost făcute de procurorul general interimar, Alexandru Machidon, care a precizat că autoritățile din Republica Moldova colaborează strâns cu DIICOT din România, informează politik.md. Potrivit lui Machidon, pe acest dosar se […] Articolul Machidon: Urmărirea penală în cazul contrabandei cu armament va dura, cinci persoane sunt arestate apare prima dată în SafeNews.
12:20
Trei tineri cu vârste între 16 și 23 de ani au fost reținuți, fiind bănuiți de tâlhărie, șantaj și lipsire de libertate. Victima este un bărbat de 26 de ani din capitală. Conform anchetei, victima a fost atrasă într-o locație din Chișinău, unde suspecții l-ar fi agresat, după care i-ar fi furat telefonul și alte […] Articolul VIDEO | Un bărbat din Chișinău, jefuit și răpit de trei tineri apare prima dată în SafeNews.
11:00
A fost condamnat la închisoare după ce a refuzat să depună declarații într-un dosar penal. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani din Chișinău, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Mai exact, instanța l-a găsit vinovat de refuzul intenționat de a depune declarații în calitate de martor și i-a aplicat o pedeapsă de 9 luni […] Articolul Refuzul de a coopera cu ancheta l-a trimis după gratii apare prima dată în SafeNews.
09:30
Un pieton a murit, după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 06:30, pe traseul R-14, în proximitatea localității Căzănești, din raionul Telenești, susțin sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 63 de ani. Preliminar s-a stabilit că aceasta traversa strada în […] Articolul Pieton lovit mortal de un automobil, la Telenești apare prima dată în SafeNews.
09:30
Sediile partidului politic al fostului premier ucrainean Iulia Timoșenko au fost percheziționate în cadrul unei anchete privind corupția, potrivit unei surse citate de Kyiv Independent. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat” liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor […] Articolul Nou scandal de corupție în Ucraina: Fostul premier Iulia Timoșenko, vizată de anchetă apare prima dată în SafeNews.
09:20
Doi bărbați de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj. În urma acțiunilor speciale de investigație și de urmărire penală, polițiștii și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și în mașinile personale ale suspecților, în localitățile Văsieni și Bardar, de unde au fost ridicate arme deținute ilegal, muniții, sisteme […] Articolul FOTO | Poliția ia măsuri împotriva braconierilor din Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
09:10
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, anunță că va candida pentru un al treilea mandat la conducerea instituției, în cazul în care vor fi operate modificări la Codul Educației care să permită acest lucru pentru universitățile ce au trecut prin procese de fuziune.Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor cu privire la modificările aduse […] Articolul Viorel Bostan, deputat PAS, mizează pe un nou mandat de rector apare prima dată în SafeNews.
09:10
Cum funcționează strategia de atriție a Ucrainei. Generalul Sîrski: Rusia pierde mai mulți soldați decât poate înlocui # SafeNews
Armata rusă nu a reușit în 2025 să obțină câștiguri teritoriale semnificative în Ucraina, suferind în schimb pierderi zdrobitoare și, uneori, debilitante, ceea ce a confirmat strategia ucraineană de a provoca pierderi maxime forțelor Kremlinului într-un război de uzură, a declarat comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), generalul Oleksandr Sîrski, într-un rezumat al ultimului an […] Articolul Cum funcționează strategia de atriție a Ucrainei. Generalul Sîrski: Rusia pierde mai mulți soldați decât poate înlocui apare prima dată în SafeNews.
09:00
Organizau și întrețineau spații pentru consumul ilicit de droguri în Chișinău, iar polițiștii din sectorul Ciocana i-au destructurat. Trei bărbați, cu vârstele de 34, 38 și 52 de ani, sunt bănuiți de implicare în activități ilegale legate de droguri. În urma perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliile acestora, polițiștii au descoperit dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, […] Articolul IMAGINI | Percheziții la domiciliile a trei suspecți de trafic și consum de droguri apare prima dată în SafeNews.
08:50
Prețul criptomonedei Bitcoin a înregistrat o creștere spectaculoasă, depășind pentru prima dată din noiembrie 2025 pragul de 95.000 de dolari pe monedă. Datele platformei Binance arată că, începând cu ora 5:45, prețul BTC a atins 95.549 de dolari. Creșterea vine după o perioadă de volatilitate, graficul indicând că în mijlocul lunii noiembrie 2025 prețul Bitcoin […] Articolul Bitcoin dă lovitura: Criptomoneda depășește pragul istoric de 95.000 $ apare prima dată în SafeNews.
08:40
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a fost intens. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, au fost înregistrate 43 842 de traversări ale persoanelor și 10 006 traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu […] Articolul Trafic intens la frontieră: Cele mai aglomerate puncte de trecere apare prima dată în SafeNews.
08:30
Cele mai puternice pașapoarte din lume rămân cele ale țărilor asiatice, arată cel mai recent raport al Henley Passport Index, citat de News.ro. Singapore ocupă primul loc în clasament, oferind cetățenilor săi acces fără viză în 192 din cele 227 de țări și teritorii analizate. Pe locul al doilea, la egalitate, se află Japonia și […] Articolul Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026: Cine conduce clasamentul apare prima dată în SafeNews.
08:20
Astăzi, 14 ianuarie 2026, vom avea parte de cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Temperaturile vor rămâne scăzute, mai ales pe timpul nopții și dimineții. Minimele termice vor oscila între -14 și -7 grade Celsius. Vântul va sufla din nord, fiind foarte slab, cu o […] Articolul Cer noros și temperaturi scăzute: Cum va fi vremea pe 14 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni s-a ales cu dosar penal după ce a urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte, în apropiere de Bălți. Autoturismul condus de acesta a fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul […] Articolul FOTO | Cine este procurorul prins băut la volan de INSP, la Bălți apare prima dată în SafeNews.
08:00
Piața asigurărilor sub presiune: autoritățile vor controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului # SafeNews
Modificarea legislației privind activitatea concertată în sectorul asigurărilor a fost discutată în cadrul unor consultări organizate de Ministerul Finanțelor, împreună cu Banca Națională a Moldovei (BNM), cu participarea reprezentanților societăților de asigurare și ai asociațiilor de profil, scrie bani.md. Inițiativa, elaborată de BNM și promovată de Ministerul Finanțelor, vizează consolidarea mecanismelor de supraveghere, clarificarea regulilor […] Articolul Piața asigurărilor sub presiune: autoritățile vor controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului apare prima dată în SafeNews.
07:50
Estonia a renunțat întâmplător la taxele pentru cazinourile online în urma unei greșeli de scriere # SafeNews
O greșeală de scriere în proiectul de lege privind taxa pe jocurile de noroc din Estonia, aprobat în decembrie, a eliminat efectiv impozitarea cazinourilor online. Acest lucru a fost raportat de Corporația Națională de Radiodifuziune din Estonia ERR cu referire la un membru al Comisiei de Finanțe, Aivar Kokk (Isamaa). „Jocurile de noroc și jocurile de noroc […] Articolul Estonia a renunțat întâmplător la taxele pentru cazinourile online în urma unei greșeli de scriere apare prima dată în SafeNews.
07:40
Prim-ministrul Groenlandei a declarat marți că națiunea sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei decât să devină un teritoriu al Statelor Unite, în contextul eforturilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, informează Reuters. Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și […] Articolul Groenlanda îi transmite lui Trump un mesaj fără echivoc: „Dacă trebuie să alegem” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane # SafeNews
Reînarmarea accelerată a europenilor, orientată în mod masiv către echipamentele americane, a deschis o fractură majoră în cadrul Uniunii Europene. Franța apără o preferință industrială europeană pentru utilizarea împrumutului comun de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, în timp ce Germania și Țările de Jos pledează pentru a lăsa Kievul liber să cumpere arme […] Articolul Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane apare prima dată în SafeNews.
07:20
Prețul reglementat al gazelor naturale în Moldova: ANRE clarifică modul în care se stabilește tariful pentru consumatori # SafeNews
Prețul reglementat la gazele naturale plătit de consumatorii din ţară nu reprezintă doar costul de achiziție al gazului, ci include mai multe componente, explică Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit agenției, structura prețului cuprinde costul mediu anual de achiziție a gazelor, serviciile de transport și distribuție, cheltuielile și rentabilitatea furnizorului, precum și devierile […] Articolul Prețul reglementat al gazelor naturale în Moldova: ANRE clarifică modul în care se stabilește tariful pentru consumatori apare prima dată în SafeNews.
07:10
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor # SafeNews
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat marţi, 13 ianuarie, în ședință suplimentară de Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, care s-a desfășurat cu ușile închise la decizia Completului, Machidon a oferit clarificări la întrebările membrilor Completului. Comisia a anunțat că urmează să fie elaborat un raport de evaluare […] Articolul Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în SafeNews.
07:00
Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana # SafeNews
Ancheta penală din Elveția privind incendiul din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, izbucnit de Anul Nou, trebuie extinsă astfel încât să fie investigate și autoritățile locale, a declarat un avocat care reprezintă unele dintre victime, adăugând că va solicita despăgubiri de milioane de euro, informează marți Reuters. Incendiul devastator a provocat moartea a 40 […] Articolul Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana apare prima dată în SafeNews.
