Filat spune că blocajul instituțional de astăzi a fost prevăzut încă din 2011

Rusia a deschis o anchetă penală privind moartea a nouă bebeluși nou-născuți în cursul acestei luni, pe fondul unor suspiciuni de neglijență la un spital de maternitate din Siberia, relatează Reuters. Comitetul de Anchetă al statului a declarat că personalul este audiat, documentele medicale au fost ridicate, iar expertizele medico-legale sunt în desfășurare pentru a stabili