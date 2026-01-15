Transnistria: Starea de urgență economică continuă din cauza crizei gazelor
SafeNews, 15 ianuarie 2026 11:20
Regimul separatist de la Tiraspol a prelungit starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până pe 15 februarie, anunță presa din stânga Nistrului. Așa zisul ”soviet suprem” a aprobat, într-o ședință extraordinară, decretul liderului separatist, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Potrivit așa zisului legislativ transnistrean, decizia a fost luată în […] Articolul Transnistria: Starea de urgență economică continuă din cauza crizei gazelor apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
11:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an. În cadrul evenimentului, șefa statului va anunța prioritățile instituției prezidențiale și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. Evenimentul va avea loc între orele 11:00 și 13:00 la sediul Președinției (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 154). Articolul Maia Sandu va susține o conferință de presă pe 22 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
11:30
Pornind de la valul de interpretări și discuții apărute în presa europeană, dar și în unele cancelarii occidentale, privind o eventuală unire a Republicii Moldova cu România, urmare a declarațiilor făcute de președinta Maia Sandu unor jurnaliști britanici, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) consideră că tăcerea, ambiguitatea sau formulările evazive nu mai pot fi […] Articolul PLDM cere clarificări privind poziția președintei asupra unirii cu România apare prima dată în SafeNews.
11:30
Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat britanic pe care îl acuză că aparţine serviciilor secrete ale Regatului Unit, în contextul tensiunilor cu Occidentul legate de războiul din Ucraina, relatează AFP. Însărcinata cu afaceri a Regatului Unit, Danae Dholakia, a fost convocată joi dimineaţă la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei pentru a fi informată cu […] Articolul Rusia anunţă expulzarea unui diplomat britanic pe care îl acuză de spionaj apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:20
Regimul separatist de la Tiraspol a prelungit starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până pe 15 februarie, anunță presa din stânga Nistrului. Așa zisul ”soviet suprem” a aprobat, într-o ședință extraordinară, decretul liderului separatist, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Potrivit așa zisului legislativ transnistrean, decizia a fost luată în […] Articolul Transnistria: Starea de urgență economică continuă din cauza crizei gazelor apare prima dată în SafeNews.
11:20
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că autoritățile Statelor Unite ale Americii vor suspenda temporar, începând cu 21 ianuarie 2026, eliberarea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv ai Republicii Moldova. Potrivit MAE, decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind accesul la asistență publică („public […] Articolul Statele Unite suspendă vizele de imigrare pentru moldoveni: MAE oferă clarificări apare prima dată în SafeNews.
11:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, subliniind rolul oamenilor de cultură în crearea valorilor, păstrarea patrimoniului și consolidarea coeziunii sociale. „Azi, de Ziua Națională a Culturii, vreau să celebrăm oamenii de cultură – cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale, […] Articolul Astăzi onorăm oamenii de cultură, spune Grosu apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat o ședință de urgență a cabinetului de apărare, la Paris, pentru a discuta două subiecte sensibile. Intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a cumpăra Groenlanda și represiunea violentă a protestelor din Iran. Reuniunea a avut loc joi dimineață și a fost confirmată de un oficial francez. Macron […] Articolul Macron convoacă ședință de urgență și trimite trupe franceze în Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:00
LIVE | Depuneri de flori și recital poetic la bustul lui Mihai Eminescu cu ocazia Zilei Naționale a Culturii # SafeNews
Articolul LIVE | Depuneri de flori și recital poetic la bustul lui Mihai Eminescu cu ocazia Zilei Naționale a Culturii apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE | Ministrul Culturii, Cristian Jardan prezintă realizările în 2025 și planurile pentru 2026 # SafeNews
Articolul LIVE | Ministrul Culturii, Cristian Jardan prezintă realizările în 2025 și planurile pentru 2026 apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:20
Rusia ocupă 300 km pătraţi din teritoriul Ucrainei în prima jumătate a lunii ianuarie, afirmă un general rus de rang înalt # SafeNews
Forţele ruse au ocupat peste 300 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat joi Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General rus, scrie Reuters. Rusia a declarat că a ocupat 6.640 de kilometri pătraţi de teritoriu în Ucraina anul trecut. Potrivit TASS, generalul Valeri Gherasimov a inspectat Centrul Grupului […] Articolul Rusia ocupă 300 km pătraţi din teritoriul Ucrainei în prima jumătate a lunii ianuarie, afirmă un general rus de rang înalt apare prima dată în SafeNews.
09:10
Iranul şi-a redeschis spaţiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran, care a forţat companiile aeriene să anuleze, să redirecţioneze sau să întârzie unele zboruri. Teheranul a închis spaţiul aerian al țării pentru toate zborurile, cu excepţia celor internaţionale către şi […] Articolul Iranul și-a redeschis spațiul aerian după o interdicție de zbor de cinci ore apare prima dată în SafeNews.
09:10
În timp ce președintele rus Vladimir Putin își concentrează tot mai mult atenția asupra războiului din Ucraina, aliații săi strategici se simt neglijați sau complet abandonați. De la Damasc și Teheran și până la Havana și Caracas, în ultimele 13 luni, regimurile autoritare care au beneficiat în trecut de pe urma legăturilor apropiate cu Kremlinul […] Articolul Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor apare prima dată în SafeNews.
09:00
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război # SafeNews
Un soldat rus capturat în Ucraina, singurul supraviețuitor al unității sale, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru executarea unor prizonieri de război ucraineni, a anunțat spionajul militar de la Kiev, care a condus acțiunea prindere a acestuia. Publicația ucraineană Kyiv Post scrie, pe baza unor mărturii din zona serviciilor de informații, că uciderea […] Articolul „L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război apare prima dată în SafeNews.
08:40
Traficul la frontiera Republicii Moldova a fost intens în ultimele 24 de ore, cu peste 42 de mii de persoane care au traversat punctele de trecere ale frontierei. Potrivit Poliției de Frontieră, au fost înregistrate 42.116 traversări de persoane și 10.374 traversări ale mijloacelor de transport. În același interval de timp, 14 cetățeni străini nu […] Articolul Poliția de Frontieră: 14 străini nu au fost admiși în țară apare prima dată în SafeNews.
08:30
Astăzi, 15 ianuarie 2026, vremea va fi specifică sezonului de iarnă în toată Republica Moldova. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul și centrul țării va ninge slab, iar în sud cerul va fi predominant noros. Temperaturile se vor menține negative pe parcursul zilei. Minimele termice vor fi cuprinse între -10 și -5 grade […] Articolul Iarna continuă: Vreme rece și ninsori slabe în mai multe regiuni apare prima dată în SafeNews.
08:30
Tăieri ilegale de arbori de nuc au fost descoperite în localitatea Mihălășeni, raionul Ocnița, în urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu. Arborii erau amplasați în fâșia de protecție a câmpurilor, iar persoanele implicate au fost surprinse în flagrant. Acțiunile au fost realizate de inspectorii din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița, care au […] Articolul FOTO | Copaci de nuc, doborâți ilegal într-o localitate din Ocnița apare prima dată în SafeNews.
08:00
Rusia, aluzie ironică la SUA, în Consiliul de Securitate al ONU. Ce a spus reprezentanta Moscovei despre rezoluția adoptată miercuri # SafeNews
Reprezentanta Rusiei a reacționat ironic, miercuri, când Consiliul de Securitate al ONU i-a cerut secretarului general Antonio Guterres să furnizeze în continuare rapoarte despre atacurile rebelilor Houthi asupra navelor din Marea Roșie, transmite Reuters. „Credem că având în vedere realitățile actuale Consiliul de Securitate ar fi bine îndrumat să monitorizeze atacurile asupra transportului comercial din […] Articolul Rusia, aluzie ironică la SUA, în Consiliul de Securitate al ONU. Ce a spus reprezentanta Moscovei despre rezoluția adoptată miercuri apare prima dată în SafeNews.
07:50
Un tânăr hacker a spart de 25 de ori sistemul Curții Supreme a SUA: A fost prins de un jurnalist # SafeNews
Rezidentul statului Tennessee, Nicholas Moore, este gata să-și recunoască vina pentru spargerea sistemului electronic protejat de depunere a documentelor la Curtea Supremă a SUA. Potrivit acuzațiilor, tânărul de 24 de ani a accesat în mod repetat, de aproximativ 25 de ori, sistemul informatic al Curții Supreme timp de trei luni — din august până în […] Articolul Un tânăr hacker a spart de 25 de ori sistemul Curții Supreme a SUA: A fost prins de un jurnalist apare prima dată în SafeNews.
07:40
Poliția din Palma a reținut un cetățean moldovean de 45 de ani, după ce acesta a încercat să fugă de o patrulă de poliție cu o mașină și a fost urmărit pe străzile orașului, punând în pericol siguranța traficului rutier. Cazul a avut loc, în piața locală, unde poliția instalase un post de control. Când […] Articolul Un moldovean, urmărit de poliție în Mallorca: A fost prins de polițiști pe motociclete apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:30
Suedia anunță trimiterea de ofițeri militari în Groenlanda pentru a pregăti manevrele aliate # SafeNews
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofițeri ai armatei suedeze, trimiși la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare, informează EFE, conform Agerpres. „Astăzi sosesc în Groenlanda ofițeri ai forțelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe țări aliate”, a scris Kristersson pe X. […] Articolul Suedia anunță trimiterea de ofițeri militari în Groenlanda pentru a pregăti manevrele aliate apare prima dată în SafeNews.
07:20
România a rămas principalul partener comercial al Republicii Moldova în primele 11 luni ale anului trecut, cu 29,2% din totalul exporturilor. Potrivit Biroului Național de Statistică, următoarele destinații principale au fost Turcia, Italia, Cehia și Ucraina. În ianuarie-noiembrie 2025, exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au totalizat 3,4 miliarde de dolari, în creștere cu 4,4% […] Articolul România, principalul partener comercial al Moldovei apare prima dată în SafeNews.
07:10
Reuters: SUA retrag o parte din trupe din bazele cheie din Orientul Mijlociu ca măsură de precauţie # SafeNews
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în regiune, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american, sub condiţia anonimatului. Dezvăluirea vine după declaraţiile unui oficial iranian de rang înalt, care a declarat miercuri pentru Reuters că Teheranul a […] Articolul Reuters: SUA retrag o parte din trupe din bazele cheie din Orientul Mijlociu ca măsură de precauţie apare prima dată în SafeNews.
07:00
David Popovici a fost votat cel mai bun înotător în cadrul Premiilor pentru cel mai bun sportiv european al anului 2025. Popovici, care a împlinit 21 de ani pe 15 septembrie anul trecut, a obținut 37,94% din totalul voturilor, scrie mediafax.ro. El l-a devansat pe francezul Leon Marchand, quadruplu campion la Paris 2024, care a obținut […] Articolul David Popovici, ales cel mai bun înotător din Europa în 2025 apare prima dată în SafeNews.
06:50
Prețul Groenlandei estimat de Trump șochează. La cât au evaluat americanii costul celei mai mari insule din lume, și de ce o vor atât de tare. „ Într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda” # SafeNews
Statele Unite ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Groenlandei. Secretarul de stat Marco Rubio a fost deja însărcinat cu pregătirea unei oferte, potrivit NBC News. Conform a trei surse citate de rețeaua de televiziune, valoarea estimată a Groenlandei a fost calculată de cercetători și foști oficiali americani, în cadrul […] Articolul Prețul Groenlandei estimat de Trump șochează. La cât au evaluat americanii costul celei mai mari insule din lume, și de ce o vor atât de tare. „ Într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda” apare prima dată în SafeNews.
06:40
Alimentația copiilor și elevilor la instituțiile de învățământ din Chișinău îi va costa mai scump pe părinți anul acesta. Primăria capitalei precizează că nu stabilește și majorează discreționar costurile alimentației, ajustările fiind o obligație rezultată legal din aplicarea cadrului normativ național, transmite IPN. Costul zilnic al alimentației pentru copiii din grădinițe constituie 46,70 de lei […] Articolul Alimentația în școlile și grădinițele din Chișinău, mai scumpă în 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:30
Balanța comercială a Republicii Moldova se adâncește: minus de 6,39 miliarde de dolari în 11 luni # SafeNews
Deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova continuă să se adâncească, ajungând la 6,39 miliarde de dolari în perioada ianuarie–noiembrie 2025, cu aproape 30% mai mult față de aceeași perioadă din 2024. Evoluția este determinată de creșterea mult mai rapidă a importurilor comparativ cu exporturile, ceea ce indică un dezechilibru accentuat între bunurile cumpărate din exterior și […] Articolul Balanța comercială a Republicii Moldova se adâncește: minus de 6,39 miliarde de dolari în 11 luni apare prima dată în SafeNews.
06:20
Rada Supremă a Ucrainei a aprobat, miercuri, prelungirea cu 90 de zile a regimului de funcţionare a legii marțiale și a mobilizării generale până la data de 3 mai 2026. Președintele Volodimir Zelenski a propus prelungirea acestor măsuri acum două zile, cu aplicabilitate începând din 3 februarie, notează Rador. Rada Supremă de la Kiev a aprobat […] Articolul Parlamentul Ucrainei a prelungit legea marţială şi mobilizarea generală apare prima dată în SafeNews.
06:10
Statele Unite ale Americii (SUA) va suspenda, începând cu 21 ianuarie procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări. Printre statele vizate se numără inclusiv Republica Moldova, a raportat Fox News pe 14 ianuarie, citând un memoriu al Departamentului de Stat al SUA, transmite Moldova1. „Imigrația din aceste 75 de țări va fi suspendată în timp ce […] Articolul SUA suspendă procesarea vizelor pentru 75 de state, printre care și Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:30
Se anunţă ninsori: Şoferii sunt îndemnaţi să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte regulile de circulație # SafeNews
Meteorologii anunță că, în noaptea de miercuri spre joi și în cursul dimineții, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, în mare parte sub formă de ninsoare. Local se va forma ceață, iar pe drumuri există risc de polei și ghețuș. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) precizează că echipajele de deszăpezire sunt […] Articolul Se anunţă ninsori: Şoferii sunt îndemnaţi să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte regulile de circulație apare prima dată în SafeNews.
20:10
VIDEO | Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Un automobil s-a izbit de un pilon electric, iar două persoane au fost transportate la spital # SafeNews
Un tânăr de 28 de ani și pasagera acestuia au fost răniți după ce automobilul în care se aflau s-a izbit de un pilon electric pe strada Albișoara din Capitală. În urma impactului, pilonul a fost doborât, iar cei doi au suferit diverse traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția a […] Articolul VIDEO | Accident pe strada Albișoara din Chișinău: Un automobil s-a izbit de un pilon electric, iar două persoane au fost transportate la spital apare prima dată în SafeNews.
20:00
S-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină, a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în tot felul să convingă jurnaliștii Nordinfo să nu îl filmeze. Așa a reacționat procurorul Ion Crișciuc atunci când a fost stopat de poliție, scrie nordinfo.md. Incidentul a avut loc în ajunul de Sfântul Vasile. Ion Crișciuc, […] Articolul VIDEO | „Nu filma, brat!” – imagini cu procurorul în stare de ebrietate apare prima dată în SafeNews.
19:50
Doi oameni, printre care un copil de doar 8 luni, au decedat într-un grav accident. Tragedia s-a produs astăzi, în jurul orei 15:30, în apropierea localității Gura Galbenei din raionul Cimișlia. Potrivit IGP, preliminar, polițiștii au stabilit că un automobil de marca Toyota, condusă de un tânăr de 27 de ani, având cu el trei […] Articolul FOTO | Accident mortal în Cimișlia: Victimă un copil de doar 8 luni apare prima dată în SafeNews.
16:20
Condițiile meteorologice nefavorabile din ultima perioadă au dus la o creștere semnificativă a numărului de prezentări la Departamentul de Primiri Urgențe al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. În intervalul 7–14 ianuarie, 780 de persoane s-au adresat medicului traumatolog, ca urmare a ghețușului de pe trotuare și a drumurilor insuficient curățate. Potrivit datelor IMU, […] Articolul Ghețușul face victime: Sute de oameni, la urgență într-o singură săptămână apare prima dată în SafeNews.
16:10
Trei automobile au fost avariate ca urmare a unui incendiu produs în curtea unui bloc din sectorul Botanica al capitalei. Incidentul a avut loc în noaptea trecută. Potrivit IGSU, autoritățile au fost alertate în jurul orei 04:33, precum că pe strada Decebal s-a produs un incendiu. Imediat, la fața locului au intervenit două echipe de […] Articolul Incendiu nocturn în sectorul Botanica. Trei automobile, avariate apare prima dată în SafeNews.
16:10
Actul de justiție trebuie să fie aplicat echitabil, inclusiv celor care sunt parte din sistem. Este reacția ministrului Justiției la cazul procurorului din Glodeni, prins beat la volan. Vladislav Cojuhari subliniază că aflarea la volanul unui autovehicul în stare de ebrietate și refuzul de a trece testarea alcoolscopică sunt infracțiuni. Potrivit ministrului, fiecare cetățean, indiferent […] Articolul Cazul procurorului din Glodeni: Cojuhari promite aplicarea corectă a legii apare prima dată în SafeNews.
16:10
Operatorul britanic de telefonie mobilă Spusu (MNVO) a anunțat extinderea zonei sale de roaming în statele membre ale UE, precum și în Ucraina și Moldova. Aceasta înseamnă că clienții Spusu din Regatul Unit vor putea călători în Ucraina și Moldova în condiții apropiate de cele de acasă, utilizând planurile lor normale de telefonie mobilă pentru […] Articolul Roamingul pentru britanicii din Moldova și Ucraina va fi gratuit apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO | Dosarul diplomelor de la USMF: Mai mulți angajați ai universității au fost audiați # SafeNews
Mai mulți angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au fost audiați, în contextul scandalului cu eliberarea frauduloasă a diplomelor. Precizarea a fost făcută de către ministrul Sănătății, Emil Ceban. Oficialul a precizat că nu cunoaște detalii despre ancheta din România, dar responsabilii din cadrul instituției au transmis autorităților de […] Articolul VIDEO | Dosarul diplomelor de la USMF: Mai mulți angajați ai universității au fost audiați apare prima dată în SafeNews.
15:00
O navă închiriată de un gigant petrolier prezent în Moldova, lovită de o dronă în Marea Neagră # SafeNews
KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze a Kazahstanului, a anunțat că petrolierul Matilda, închiriat de o subsidiară a companiei, a fost lovit de o dronă în Marea Neagră, înainte de a începe încărcarea petrolului kazah la terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), potrivit Reuters. Conform KazMunayGas, atacul a provocat o explozie, fără incendiu sau victime, […] Articolul O navă închiriată de un gigant petrolier prezent în Moldova, lovită de o dronă în Marea Neagră apare prima dată în SafeNews.
14:50
Bloomberg: Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump # SafeNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului ayatollahilor din Iran, care se confruntă cu un val de proteste la nivel național și cu amenințarea unei intervenții militare din partea SUA. Potrivit Bloomberg, care citează o sursă familiarizată cu situația, Kremlinul se va limita cel mai probabil la exprimarea sprijinului public […] Articolul Bloomberg: Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
14:40
Procurorul din raionului Glodeni, car ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru IPN de Procuratura Generală. Responsabila pe comunicare cu mass-media de la PG, Violina Moraru, a precizat că organele abilitate urmează să decidă, în dependență de evoluția proceselor, aplicarea măsurilor preventive și altor măsuri procesuale de […] Articolul Procurorul din Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, și-a depus demisia apare prima dată în SafeNews.
13:40
Președintele Partidul Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, afirmă că discursul adresat cetățenilor la 12 iulie 2011 a reprezentat un avertisment politic privind riscuri reale pentru funcționarea statului, care, în timp, s-au materializat. Potrivit lui Filat, intervenția nu a fost una de conjunctură, ci o încercare de a semnala degradarea internă a guvernării într-un context […] Articolul Filat spune că blocajul instituțional de astăzi a fost prevăzut încă din 2011 apare prima dată în SafeNews.
13:40
O tânără de 19 ani a ajuns la spital cu traumatisme, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident grav între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care conducea fără permis și în stare de ebrietate. „La fața locului, polițiștii din Ștefan […] Articolul FOTO | Accident rutier grav la Ștefan Vodă provocat de un șofer în stare de ebrietate apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO | Preşedintele sud-coreean şi premierul japonez au cântat împreună la tobe pe muzică K-pop: „A fost puţin jenant la început” # SafeNews
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi şi preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi-au încheiat marţi summitul pe care l-au avut în Japonia cu o sesiune muzicală neaşteptată, în care cei doi au cântat la tobe pe ritmurile unor hituri K-pop, relatează Reuters şi AFP. Într-un scurt videoclip postat miercuri dimineaţă pe canalul de YouTube al biroului prim-ministrului […] Articolul VIDEO | Preşedintele sud-coreean şi premierul japonez au cântat împreună la tobe pe muzică K-pop: „A fost puţin jenant la început” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Moldova și Oman vor semna un acord de exonerare reciprocă a vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și ai celor speciale. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, această decizie va facilita contactul și cooperarea între factorii de decizie din ambele state. „Acest acord […] Articolul Moldova și Oman vor semna un acord de scutire de vize pentru pașapoartele diplomatice apare prima dată în SafeNews.
13:30
Iranul va avea propria rețea națională de internet, închisă lumii exterioare. Decizia a fost luată de autoritățile de la Teheran, după ce în Iran a fost închisă rețeaua globală de internet, pe fondul protestelor antiguvernamentale masive din ultimele săptămâni. Potrivit corporației media iraniene IRIB, controlate de stat, noua rețea se va baza pe o „listă […] Articolul Iranul creează o rețea națională de internet, izolată de restul lumii apare prima dată în SafeNews.
13:20
Ministrul Finanțelor: Impozitul imobiliar va fi actualizat. Autoritățile vor stabili taxele mai exact # SafeNews
Impozitul imobiliar va fi actualizat, iar, ca rezultat, autoritățile locale vor putea stabili mai exact și corect valoarea taxelor. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul conferinței care a precedat ședința de azi a Guvernului, transmite IPN. Andrian Gavriliță s-a referit la noul document de actualizare a metodologiilor pentru perceperea taxelor […] Articolul Ministrul Finanțelor: Impozitul imobiliar va fi actualizat. Autoritățile vor stabili taxele mai exact apare prima dată în SafeNews.
13:20
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind hotărâte să realizeze acest obiectiv, conform declarațiilor făcute marți de administratorul NASA, Jared Isaacman, scriu Space.com și Agerpres. NASA lucrează de câțiva ani la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafața selenară, iar Sean Duffy, fostul […] Articolul SUA afirmă că vor termina de construit un reactor nuclear pe Lună în doar câțiva ani apare prima dată în SafeNews.
13:10
Trei medici au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, după ce doi pacienți au decedat # SafeNews
Trei medici de la Spitalul raional Comrat au ajuns pe banca acuzaților, fiind suspectați de malpraxis după ce doi pacienți au decedat în urma neglijenței medicale. Primul caz datează din octombrie 2022. Pacientul a ajuns la spital cu o traumă gravă la membrul inferior, dar a fost examinat superficial. Medicii nu i-au stabilit un diagnostic […] Articolul Trei medici au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, după ce doi pacienți au decedat apare prima dată în SafeNews.
12:40
VIDEO | Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă # SafeNews
Poliția spaniolă a confiscat aproape 10 tone de cocaină ascunse în saci de sare pe o navă venită din Brazilia, în ceea ce autoritățile consideră cea mai mare captură de droguri realizată pe mare. Operațiunea desfășurată în colaborare cu poliția braziliană și agenții antidrog internaționale, a dus la arestarea a 13 persoane și la preluarea […] Articolul VIDEO | Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă apare prima dată în SafeNews.
12:40
Bloomberg: Witkoff şi Kushner urmează să vină în curând la Moscova pentru o întâlnire cu Putin # SafeNews
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce emisarii lui Donald Trump lucrează la promovarea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, anunţă miercuri agenţia Bloomberg, citând […] Articolul Bloomberg: Witkoff şi Kushner urmează să vină în curând la Moscova pentru o întâlnire cu Putin apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.