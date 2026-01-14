Ministrul Finanțelor: Impozitul imobiliar va fi actualizat. Autoritățile vor stabili taxele mai exact
SafeNews, 14 ianuarie 2026 13:20
Impozitul imobiliar va fi actualizat, iar, ca rezultat, autoritățile locale vor putea stabili mai exact și corect valoarea taxelor. Declarația a fost făcută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul conferinței care a precedat ședința de azi a Guvernului, transmite IPN. Andrian Gavriliță s-a referit la noul document de actualizare a metodologiilor pentru perceperea taxelor
• • •
Acum 5 minute
13:40
Președintele Partidul Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, afirmă că discursul adresat cetățenilor la 12 iulie 2011 a reprezentat un avertisment politic privind riscuri reale pentru funcționarea statului, care, în timp, s-au materializat. Potrivit lui Filat, intervenția nu a fost una de conjunctură, ci o încercare de a semnala degradarea internă a guvernării într-un context
13:40
O tânără de 19 ani a ajuns la spital cu traumatisme, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident grav între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. La volan se afla un tânăr de 25 de ani, care conducea fără permis și în stare de ebrietate. „La fața locului, polițiștii din Ștefan
Acum 15 minute
13:30
VIDEO | Preşedintele sud-coreean şi premierul japonez au cântat împreună la tobe pe muzică K-pop: „A fost puţin jenant la început” # SafeNews
Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi şi preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi-au încheiat marţi summitul pe care l-au avut în Japonia cu o sesiune muzicală neaşteptată, în care cei doi au cântat la tobe pe ritmurile unor hituri K-pop, relatează Reuters şi AFP. Într-un scurt videoclip postat miercuri dimineaţă pe canalul de YouTube al biroului prim-ministrului
13:30
Moldova și Oman vor semna un acord de exonerare reciprocă a vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și ai celor speciale. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit ministrului Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, această decizie va facilita contactul și cooperarea între factorii de decizie din ambele state. „Acest acord
13:30
Iranul va avea propria rețea națională de internet, închisă lumii exterioare. Decizia a fost luată de autoritățile de la Teheran, după ce în Iran a fost închisă rețeaua globală de internet, pe fondul protestelor antiguvernamentale masive din ultimele săptămâni. Potrivit corporației media iraniene IRIB, controlate de stat, noua rețea se va baza pe o „listă
Acum 30 minute
13:20
13:20
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind hotărâte să realizeze acest obiectiv, conform declarațiilor făcute marți de administratorul NASA, Jared Isaacman, scriu Space.com și Agerpres. NASA lucrează de câțiva ani la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafața selenară, iar Sean Duffy, fostul
Acum o oră
13:10
Trei medici au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, după ce doi pacienți au decedat # SafeNews
Trei medici de la Spitalul raional Comrat au ajuns pe banca acuzaților, fiind suspectați de malpraxis după ce doi pacienți au decedat în urma neglijenței medicale. Primul caz datează din octombrie 2022. Pacientul a ajuns la spital cu o traumă gravă la membrul inferior, dar a fost examinat superficial. Medicii nu i-au stabilit un diagnostic
Acum 2 ore
12:40
VIDEO | Captură record în largul Insulelor Canare: aproape 10 tone de cocaină, găsite îngropate în sare pe o navă # SafeNews
Poliția spaniolă a confiscat aproape 10 tone de cocaină ascunse în saci de sare pe o navă venită din Brazilia, în ceea ce autoritățile consideră cea mai mare captură de droguri realizată pe mare. Operațiunea desfășurată în colaborare cu poliția braziliană și agenții antidrog internaționale, a dus la arestarea a 13 persoane și la preluarea
12:40
Bloomberg: Witkoff şi Kushner urmează să vină în curând la Moscova pentru o întâlnire cu Putin # SafeNews
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce emisarii lui Donald Trump lucrează la promovarea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, anunţă miercuri agenţia Bloomberg, citând
12:30
Trei ministere s-au ales cu noi secretari de stat, iar Agenția Națională Transport Auto are doi directori adjuncți noi. Hotărârile au fost aprobate în cadrul primei ședințe a Guvernului din acest an. Astfel, Oleg Bivol a fost numit în funcția de secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. La moment, acesta activează în
12:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a inspectat construcția noii unități militare din localitatea Băcioi, un proiect menit să îmbunătățească condițiile de cazare și instruire ale militarilor moldoveni. Șefa statului a subliniat că, timp de mai mulți ani, militarii au activat în condiții precare, atât la capitolul trai, cât și în procesul de instruire, însă situația
12:20
Machidon: Urmărirea penală în cazul contrabandei cu armament va dura, cinci persoane sunt arestate # SafeNews
Urmărirea penală în dosarul contrabandei cu armament este în plină desfășurare și va necesita timp, având în vedere caracterul transfrontalier al cauzei. Declarațiile au fost făcute de procurorul general interimar, Alexandru Machidon, care a precizat că autoritățile din Republica Moldova colaborează strâns cu DIICOT din România, informează politik.md. Potrivit lui Machidon, pe acest dosar se
12:20
Trei tineri cu vârste între 16 și 23 de ani au fost reținuți, fiind bănuiți de tâlhărie, șantaj și lipsire de libertate. Victima este un bărbat de 26 de ani din capitală. Conform anchetei, victima a fost atrasă într-o locație din Chișinău, unde suspecții l-ar fi agresat, după care i-ar fi furat telefonul și alte
Acum 4 ore
11:00
A fost condamnat la închisoare după ce a refuzat să depună declarații într-un dosar penal. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani din Chișinău, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Mai exact, instanța l-a găsit vinovat de refuzul intenționat de a depune declarații în calitate de martor și i-a aplicat o pedeapsă de 9 luni
Acum 6 ore
09:30
Un pieton a murit, după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 06:30, pe traseul R-14, în proximitatea localității Căzănești, din raionul Telenești, susțin sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 63 de ani. Preliminar s-a stabilit că aceasta traversa strada în
09:30
Sediile partidului politic al fostului premier ucrainean Iulia Timoșenko au fost percheziționate în cadrul unei anchete privind corupția, potrivit unei surse citate de Kyiv Independent. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a raportat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi au „demascat" liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor
09:20
Doi bărbați de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj. În urma acțiunilor speciale de investigație și de urmărire penală, polițiștii și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și în mașinile personale ale suspecților, în localitățile Văsieni și Bardar, de unde au fost ridicate arme deținute ilegal, muniții, sisteme
09:10
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, anunță că va candida pentru un al treilea mandat la conducerea instituției, în cazul în care vor fi operate modificări la Codul Educației care să permită acest lucru pentru universitățile ce au trecut prin procese de fuziune.Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor cu privire la modificările aduse
09:10
Cum funcționează strategia de atriție a Ucrainei. Generalul Sîrski: Rusia pierde mai mulți soldați decât poate înlocui # SafeNews
Armata rusă nu a reușit în 2025 să obțină câștiguri teritoriale semnificative în Ucraina, suferind în schimb pierderi zdrobitoare și, uneori, debilitante, ceea ce a confirmat strategia ucraineană de a provoca pierderi maxime forțelor Kremlinului într-un război de uzură, a declarat comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), generalul Oleksandr Sîrski, într-un rezumat al ultimului an
09:00
Organizau și întrețineau spații pentru consumul ilicit de droguri în Chișinău, iar polițiștii din sectorul Ciocana i-au destructurat. Trei bărbați, cu vârstele de 34, 38 și 52 de ani, sunt bănuiți de implicare în activități ilegale legate de droguri. În urma perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliile acestora, polițiștii au descoperit dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor,
08:50
Prețul criptomonedei Bitcoin a înregistrat o creștere spectaculoasă, depășind pentru prima dată din noiembrie 2025 pragul de 95.000 de dolari pe monedă. Datele platformei Binance arată că, începând cu ora 5:45, prețul BTC a atins 95.549 de dolari. Creșterea vine după o perioadă de volatilitate, graficul indicând că în mijlocul lunii noiembrie 2025 prețul Bitcoin
08:40
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a fost intens. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, au fost înregistrate 43 842 de traversări ale persoanelor și 10 006 traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu
08:30
Cele mai puternice pașapoarte din lume rămân cele ale țărilor asiatice, arată cel mai recent raport al Henley Passport Index, citat de News.ro. Singapore ocupă primul loc în clasament, oferind cetățenilor săi acces fără viză în 192 din cele 227 de țări și teritorii analizate. Pe locul al doilea, la egalitate, se află Japonia și
08:20
Astăzi, 14 ianuarie 2026, vom avea parte de cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit prognozei emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Temperaturile vor rămâne scăzute, mai ales pe timpul nopții și dimineții. Minimele termice vor oscila între -14 și -7 grade Celsius. Vântul va sufla din nord, fiind foarte slab, cu o
08:00
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni s-a ales cu dosar penal după ce a urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte, în apropiere de Bălți. Autoturismul condus de acesta a fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce a fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul
08:00
Piața asigurărilor sub presiune: autoritățile vor controale mai stricte asupra acționarilor și capitalului # SafeNews
Modificarea legislației privind activitatea concertată în sectorul asigurărilor a fost discutată în cadrul unor consultări organizate de Ministerul Finanțelor, împreună cu Banca Națională a Moldovei (BNM), cu participarea reprezentanților societăților de asigurare și ai asociațiilor de profil, scrie bani.md. Inițiativa, elaborată de BNM și promovată de Ministerul Finanțelor, vizează consolidarea mecanismelor de supraveghere, clarificarea regulilor
07:50
Estonia a renunțat întâmplător la taxele pentru cazinourile online în urma unei greșeli de scriere # SafeNews
O greșeală de scriere în proiectul de lege privind taxa pe jocurile de noroc din Estonia, aprobat în decembrie, a eliminat efectiv impozitarea cazinourilor online. Acest lucru a fost raportat de Corporația Națională de Radiodifuziune din Estonia ERR cu referire la un membru al Comisiei de Finanțe, Aivar Kokk (Isamaa). „Jocurile de noroc și jocurile de noroc
Acum 8 ore
07:40
Prim-ministrul Groenlandei a declarat marți că națiunea sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei decât să devină un teritoriu al Statelor Unite, în contextul eforturilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, informează Reuters. Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și
07:30
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane # SafeNews
Reînarmarea accelerată a euro
07:20
Prețul reglementat al gazelor naturale în Moldova: ANRE clarifică modul în care se stabilește tariful pentru consumatori # SafeNews
Prețul reglementat la gazele naturale plătit de consumatorii din ţară nu reprezintă doar costul de achiziție al gazului, ci include mai multe componente, explică Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit agenției, structura prețului cuprinde costul mediu anual de achiziție a gazelor, serviciile de transport și distribuție, cheltuielile și rentabilitatea furnizorului, precum și devierile […] Articolul Prețul reglementat al gazelor naturale în Moldova: ANRE clarifică modul în care se stabilește tariful pentru consumatori apare prima dată în SafeNews.
07:10
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor # SafeNews
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat marţi, 13 ianuarie, în ședință suplimentară de Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, care s-a desfășurat cu ușile închise la decizia Completului, Machidon a oferit clarificări la întrebările membrilor Completului. Comisia a anunțat că urmează să fie elaborat un raport de evaluare […] Articolul Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor apare prima dată în SafeNews.
07:00
Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana # SafeNews
Ancheta penală din Elveția privind incendiul din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, izbucnit de Anul Nou, trebuie extinsă astfel încât să fie investigate și autoritățile locale, a declarat un avocat care reprezintă unele dintre victime, adăugând că va solicita despăgubiri de milioane de euro, informează marți Reuters. Incendiul devastator a provocat moartea a 40 […] Articolul Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana apare prima dată în SafeNews.
06:50
Salarii pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la polit-tehnologi ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Ceban: „Nu am nicio legătură” # SafeNews
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, scrie zdg.md. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020, […] Articolul Salarii pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la polit-tehnologi ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Ceban: „Nu am nicio legătură” apare prima dată în SafeNews.
06:40
Un sfert din țigările ilegale din România vin din Moldova. Piața neagră a atins un nou record # SafeNews
Piața neagră a țigărilor din România a ajuns în noiembrie 2025 la 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, potrivit datelor publicate de compania de cercetare Novel Research. Creșterea este una rapidă, de la 9,6% înregistrat în septembrie, iar media pe întreg anul 2025 a urcat la 10,6%, față de […] Articolul Un sfert din țigările ilegale din România vin din Moldova. Piața neagră a atins un nou record apare prima dată în SafeNews.
06:30
Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după ce SRI a cerut retragerea cetățeniei acesteia # SafeNews
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă România. […] Articolul Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după ce SRI a cerut retragerea cetățeniei acesteia apare prima dată în SafeNews.
06:20
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice # SafeNews
Un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi adoptat în data de 24 februarie. Euractiv a scris despre acest lucru, citând o sursă din cercurile diplomatice, informează Digi24.ro cu referire la Ukrinform. „Finlanda și Suedia au îndemnat Comisia să interzică exporturile de articole de lux către Rusia, să interzică întreținerea petrolierelor rusești și […] Articolul Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice apare prima dată în SafeNews.
06:10
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Ex-ofițerul a fost arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este […] Articolul Dosarul fostului adjunct al SIS, Alexandru Balan, ajunge în instanță în februarie apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:00
Cutremur în nordul Italiei: Autoritățile au evcuat școlile, iar traficul feroviar a fost suspendat # SafeNews
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 s-a produs în Italia, în zona orașului Bologna, localnicii fiind surprinși de seism și ieșind speriați pe străzi. Mai multe școli au fost evacuate preventiv, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe rute din regiune, notează Digi24. Potrivit relatărilor localnicilor, mișcarea seismică a fost resimțită puternic, în […] Articolul Cutremur în nordul Italiei: Autoritățile au evcuat școlile, iar traficul feroviar a fost suspendat apare prima dată în SafeNews.
16:20
Două noi focare de pestă porcină africană au fost depistate de angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în satul Boghiceni, raionul Hîncești, și localitatea Copceac, raionul Ștefan Vodă. Astfel, numărul focarelor depistate în ultima săptămână se ridică la cinci, anterior fiind anunțate două cazuri în raionul Leova și unul în Ungheni. Tot în această perioadă, […] Articolul ANSA confirmă două noi focare de pestă porcină și vine cu recomandări pentru populație apare prima dată în SafeNews.
16:20
Secretarul de stat în Ministerul Infrastructurii din România, Ionel Scrioșteanu, afirmă că România și Republica Moldova vor construi patru noi poduri peste râul Prut până în anul 2030. Potrivit oficialului, au fost semnate contractele pentru prima etapă de proiectare a celor patru poduri, iar proiectul a intrat în a doua etapă, care vizează stabilirea amplasamentelor […] Articolul Oficial de la București: România și Moldova vor construi 4 poduri noi până în 2030 apare prima dată în SafeNews.
16:10
Un incendiu s-a produs în această după-amiază într-un bloc din sectorul Râșcani al capitalei. Flăcările au cuprins un apartament de la primul etaj. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Din fericire, nimeni nu a suferit. Proprietarul locuinței în care s-a produs incendiul a reușit să iasă din încăpere până la intervenția pompierilor. […] Articolul FOTO | Incendiu în capitală: trei echipaje de pompieri mobilizate apare prima dată în SafeNews.
16:00
Procuratura districtului Ventura din California a formulat acuzații de incitare la prostituție împotriva actorului Daniel Stern, cunoscut pentru rolul său de infractor din filmele „Singur acasă”. Un actor din filmul „Singur acasă”, acuzat de incitare la prostituție. Audierea în dosar este programată pentru 13 ianuarie, relatează Los Angeles Times. Actorul Daniel Stern a fost citat pe […] Articolul Un actor din filmul „Singur acasă”, acuzat de incitare la prostituție apare prima dată în SafeNews.
16:00
NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuşi traficanţi de droguri, ceea ce ar putea fi o crimă de război # SafeNews
Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times. Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianului newyorkez, pentru că dreptul internaţional umanitar […] Articolul NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuşi traficanţi de droguri, ceea ce ar putea fi o crimă de război apare prima dată în SafeNews.
16:00
Rusia a deschis o anchetă după ce 9 bebeluși au murit în doar câteva zile la un „spital al groazei” din Siberia # SafeNews
Rusia a deschis o anchetă penală privind moartea a nouă bebeluși nou-născuți în cursul acestei luni, pe fondul unor suspiciuni de neglijență la un spital de maternitate din Siberia, relatează Reuters. Comitetul de Anchetă al statului a declarat că personalul este audiat, documentele medicale au fost ridicate, iar expertizele medico-legale sunt în desfășurare pentru a stabili […] Articolul Rusia a deschis o anchetă după ce 9 bebeluși au murit în doar câteva zile la un „spital al groazei” din Siberia apare prima dată în SafeNews.
15:50
Scumpiri anunțate după introducerea roamingului „gratuit” în UE: două companii reacționează # SafeNews
De la 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova aflați în Uniunea Europeană, precum și europenii care vin în țara noastră, beneficiază de roaming fără costuri suplimentare, însă o parte dintre abonamente vor fi ajustate ca preț, anunță operatorii din domeniu. În acest context, unimedia.info a contactat mai multe companii de telefonie mobilă pentru a solicita un comentariu […] Articolul Scumpiri anunțate după introducerea roamingului „gratuit” în UE: două companii reacționează apare prima dată în SafeNews.
15:50
Într-o reformă fără sfârșit a justiției moldovenești, acest domeniu-cheie pentru integrarea europeană ar putea obține o nouă bilă neagră, care va veni chiar din propria curte. Potrivit unei opinii, publicate pe blogger.md, extrădarea controversatului afacerist, fugarul Veaceslav Platon, trecută sub tăcere în ultima perioadă, ar putea să pice și să nu-și mai aibă rostul. În […] Articolul OPINIE | Veaceslav Platon ar putea fi achitat definitiv până la extrădarea sa în Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:30
O armă și muniții au fost depistate la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali. Mijlocul de transport verificat, un automobil de model Lexus NX200, se deplasa spre Turcia. La volan se afla un nerezident […] Articolul Un șofer, depistat cu armă și 20 de cartușe la punctul de trecere Sculeni apare prima dată în SafeNews.
15:30
Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie # SafeNews
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters. În seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a şocat ţara anunţând în mod surprinzător la televizor […] Articolul Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie apare prima dată în SafeNews.
14:40
Activele petroliere pe care Rusia le are și le dezvoltă în Venezuela aparțin statului rus, care își va continua activitatea acolo, a declarat marți Moscova, după afirmațiile președintelui american Donald Trump privind controlul asupra țării sud-americane, transmite Reuters. Compania rusă Roszarubezhneft a afirmat că toate activele sale din Venezuela sunt proprietatea Rusiei și că își va […] Articolul Avertismentul Rusiei despre petrolul din Venezuela apare prima dată în SafeNews.
