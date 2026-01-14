VIDEO | Dosarul diplomelor de la USMF: Mai mulți angajați ai universității au fost audiați

16:10

Un incendiu s-a produs în această după-amiază într-un bloc din sectorul Râșcani al capitalei. Flăcările au cuprins un apartament de la primul etaj. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Din fericire, nimeni nu a suferit. Proprietarul locuinței în care s-a produs incendiul a reușit să iasă din încăpere până la intervenția pompierilor.