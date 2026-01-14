FOTO | Accident mortal în Cimișlia: Victimă un copil de doar 8 luni

06:20

Un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi adoptat în data de 24 februarie. Euractiv a scris despre acest lucru, citând o sursă din cercurile diplomatice, informează Digi24.ro cu referire la Ukrinform. „Finlanda și Suedia au îndemnat Comisia să interzică exporturile de articole de lux către Rusia, să interzică întreținerea petrolierelor rusești și […]