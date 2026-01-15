Astăzi onorăm oamenii de cultură, spune Grosu

13:10

Trei medici de la Spitalul raional Comrat au ajuns pe banca acuzaților, fiind suspectați de malpraxis după ce doi pacienți au decedat în urma neglijenței medicale. Primul caz datează din octombrie 2022. Pacientul a ajuns la spital cu o traumă gravă la membrul inferior, dar a fost examinat superficial. Medicii nu i-au stabilit un diagnostic […]