LIVE | Depuneri de flori și recital poetic la bustul lui Mihai Eminescu cu ocazia Zilei Naționale a Culturii

20:10

Un tânăr de 28 de ani și pasagera acestuia au fost răniți după ce automobilul în care se aflau s-a izbit de un pilon electric pe strada Albișoara din Capitală. În urma impactului, pilonul a fost doborât, iar cei doi au suferit diverse traumatisme și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.